https://ukraina.ru/20250123/1060492882.html

Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину

Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину - 23.01.2025 Украина.ру

Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину

Десятки тысяч поляков, нелегально живущих в США, готовятся к началу массовой депортации мигрантов, анонсированной Дональдом Трампом. При этом власти Польши готовы помочь лишь с выдачей новых паспортов.

2025-01-23T06:55

2025-01-23T06:55

2025-01-23T06:55

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Вот уже несколько дней одной из самых обсуждаемых новостей в Польше и в среде польской диаспоры в США является возможная массовая депортация на родину тех поляков, которые находятся в Штатах нелегально. Вопрос обсуждается на уровне премьер-министра и главы МИД, которые призывают сограждан самим возвращаться из США на родину. В свою очередь, польская оппозиция обвиняет власти в нагнетании истерии.Первым эту тему ещё в день инаугурации Дональда Трампа поднял американский корреспондент популярной польской радиостанции RMF FM Павел Жуховский. Он опубликовал в социальных сетях скриншоты сообщений, которые получает в последнее время от соотечественников в США. "Пан Павел, я здесь нелегально. У меня на доме висел флаг Трампа, но я начинаю бояться. Как вы думаете, выселят и поляков?" – это лишь одно из таких сообщений."Я не знаю ответов на такие вопросы. Однако я не думаю, что если кто-то попадет в руки спецслужб и скажет, что он поляк, его отпустят на свободу", – написал корреспондент RMF FM. "Многие люди оказались здесь против своей воли. Они приехали сюда детьми. Родители забирали детей, когда им был год или два. Эти дети выросли здесь, получили образование. Иногда у них уже нет родственников в Польше. И они всё ещё находятся здесь нелегально", – добавил Жуховский."Почему-то многие поляки думали, что такие действия нас не коснутся. Неважно, имеет ли находящийся здесь человек компанию, платит ли он налоги или нет. Он всё равно нарушил закон США и находится в стране нелегально. Он не имеет права оставаться в США. Согласно закону, нет лучших или худших нелегалов", – отметил польский журналист. При этом польская диаспора действительно в основном голосовала за Трампа.Паника в среде польских нелегальных мигрантов в США была усилена ещё и тем, что первым городом, где Трамп пообещал провести показательные рейды и депортации, является Чикаго. В этом городе, имеющем славу "столицы польской эмиграции в Северной Америке", по разным данным, от 800 тысяч до миллиона жителей польского происхождения."Вопросы миграции сейчас занимают первое место в разговорах поляков. Только в Чикаго проблема нелегального пребывания может затронуть десятки тысяч граждан Польши", – сообщила в интервью порталу Wirtualna Polska Александра Ракович, автор блога "Полька в Америке"."Пожалуйста, не удивляйтесь этим эмоциям. Совсем недавно я водила польских туристов по Нью-Йорку, и в моей группе был человек, который спрашивал меня, как живут люди, где искать работу, а потом... он не явился на обратный рейс, он остался в Штатах. Таких поляков много", – добавила она. Отмечу, что безвизовый режим граждане Польше получили во время первого срока Дональда Трампа, в 2019 году.В последние дни в польских СМИ опубликовано множество историй мигрантов из Польши, которые нелегально живут в США годами и даже десятилетиями. Так, Tygodnik Podhalański приводит слова пана Владека, с начала 1990-х работающего в польском магазине на юге Чикаго, который признается, что боится депортации. "Я уже много лет не летал по Америке. Я просто боюсь, что во время проверки билетов кто-нибудь выяснит, что я тут нелегально", – сказал мужчина. Он добавил, что водительские права он когда-то получил в США, и признается, что на всякий случай передвигается по стране только на машине.Wirtualna Polska цитирует совет одной из полек, живущих в Чикаго: "Часто здесь нелегально находятся целые семьи с детьми (т.е. дети являются гражданами). Но на случай, если обоих родителей заберут, было бы неплохо оформить письменную доверенность на человека, которому вы доверяете, чтобы он мог заботиться о детях без дополнительных хлопот. Также стоит уполномочить кого-то снять деньги из банка или закрыть дела".Портал Money.pl приводит историю Яна, который въехал в США по туристической визе 12 лет назад, и с тех пор живёт там нелегально. Он воспитывает двоих детей, родившихся в США, и занимается бизнесом в строительной отрасли. Ян считает, что "польское правительство давно должно было позаботиться об обеспечении легального пребывания польской диаспоры в США". Хотя он до сих пор не сталкивался с какими-либо проблемами, связанными с отсутствием действующей визы или разрешения на проживание, но отмечает, что "человек живет, осознавая ограничения, связанные со своим статусом".Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции перед заседанием правительства 21 января. "После первых заявлений о возможных депортациях нелегальных иммигрантов из США я попросил министра иностранных дел подготовить наши консульства, миссии и службы в США к возможным последствиям этих решений в отношении поляков, работающих в и проживающих в Соединенных Штатах с различным статусом и уровнем законности", – сказал он. Туск также сообщил, что польская сторона "не была проинформирована американской администрацией о подробностях планируемой операции"."Возможно, поводов для беспокойства и нет, но я хочу вас заверить, что Польша будет хорошо подготовлена ​​к любой ситуации. И я хочу сказать это от всего сердца: каждый поляк будет тепло принят в своей стране. Каждый найдет себе место на родине", – заявил Туск, и добавил, что в Польше "каждый может найти свою Америку".В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что польские дипломаты в США уже готовятся к возможным депортациям поляков. "Мы призываем наших соотечественников, проживающих за рубежом, у которых истек срок действия паспортов, оформить новые документы. В США мы устанавливаем дополнительные консульские посты также за пределами зданий консульств", – написал Сикорский в социальных сетях.В то же время посольство Польши в США опубликовало заявление, призывающее соотечественников вернуться на родину, – под заголовком "Хорошее новогоднее решение – вернуться в Польшу!" "Мы последовательно призываем поляков, проживающих за рубежом, вернуться в страну и поддержать Польшу своими компетенциями. Напоминаем, что каждый, кто не отказался от гражданства, имеет право на польский паспорт. А значит, право вернуться из эмиграции и свободно поселиться в Польше" – читаем на сайте польского посольства в Вашингтоне.В самом же МИД Польши успокаивают сограждан, что даже в случае депортации нелегальных польских мигрантов из США проблема коснётся лишь нескольких тысяч человек, а не десятков тысяч. Об этом 22 января заявил официальный представитель министерства Павел Вронский, и также пригласил соотечественников возвращаться на родину. "Польша перестала быть страной, из которой эмигрируют, и стала для многих людей землей обетованной. Мы хотим, чтобы она также стала местом возвращения для поляков и польской диаспоры", – сказал Вронский.Правда, особого желания поляков вернуться на родину, как и страха перед депортацией, пока не замечено, заявил в эфире телеканала TVN24 генеральный консул Польши в Нью-Йорке Матеуш Сакович. Он подчеркнул, что в минувшие выходные он общался с большим количеством своих соотечественников на различных мероприятиях, и это никоим образом не повлияло на ход бесед.При этом польская оппозиция обвиняет власть в "нагнетании истерии" по поводу возможной массовой депортации поляков из США. "Польские консульства, конечно, должны быть готовы, но такие вопросы решаются по-другому. Звонка Туска Дональду Трампу было бы достаточно. Только президент Трамп, вероятно, не возьмет трубку, потому что помнит, как Туск нападал на него во время предвыборной кампании. И госсекретарь, вероятно, не ответит на звонок Радослава Сикорского, потому что он помнит, что его жена нападала на Трампа", – заявил 22 января депутат Сейма Польши от оппозиционной партии "Право и Справедливость" (ПиС) Мариуш Блащак в эфире Radio Zet.Блащак также иронично отметил, что сейчас в Вашингтоне находится Богдан Клих, и "как глава посольства, он, вероятно, вмешается, – но, о, подождите, никто не будет слушать Богдана Клиха в Вашингтоне, потому что он нападал на президента Трампа". Действительно, пан Клих не только не имеет статуса полноценного посла, поскольку его кандидатуру отказался утвердить президент Польши Анджей Дуда, но также в 2022 году назвал Дональда Трампа "неуравновешенным политиком, который не уважает демократию".Правда, по этой части Богдану Клиху далеко до Дональда Туска и Радослава Сикорского. Нынешний польский премьер весной 2023 года заявил: "Трамп и его зависимость от российских спецслужб сегодня уже не являются предметом обсуждения. Это не моё предположение, это результат расследования американских служб. Американские спецслужбы не исключают, что Трамп действительно был завербован российскими спецслужбами 30 лет назад".А Радослав Сикорский уже в статусе главы МИД Польши в феврале 2024 года говорил, что выделение помощи Украине задерживается, поскольку Дональд Трамп давит на своих сторонников в Сенате США. "Я хотел бы попросить нашу оппозицию, у которой были с ним хорошие отношения, дать ему понять, что он действует против Украины и угождает Владимиру Путину", – добавил либерал Сикорский, который во времена первого срока Трампа называл американского президента "прото-фашистом". При этом супруга Сикорского, близкая к ЦРУ американская журналистка Энн Эплбаум, в середине сентября 2024 года на страницах журнала The Atlantic утверждала, что "Трамп говорит как Гитлер, Сталин и Муссолини".Пока сложно сказать, насколько на политику новой администрации по высылке поляков, нелегально находящихся в США, повлияет реакция Дональда Трампа на оскорбления со стороны находящихся у власти в Польше политиков. Отмечу, что польские оппозиционеры сразу после президентских выборов в США передали команде Трампа полный список этих оскорблений с переводом на английский язык.При этом поляки в Чикаго находятся в ожидании рейдов иммиграционной службы, которые, по словам её главы Тома Хомана, отложены в связи с утечкой информации о них. "Пока не совсем ясно, чего ожидать. Воскресные мессы в польском костеле в нашем районе посещают 600 семей, но на последней приходской облатке присутствовало максимум 80 семей. Явка низкая, но, может быть, это из-за распространяющегося гриппа? Однако мне пришло в голову, что если кто-то чувствует, что над ним висит топор, он предпочтет не высовываться. Правда, я не верю, что Трамп совершит набег на церковь", – заявил 21 января порталу Money.pl один из чикагских поляков.Но уже на следующий день исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Бенджамин Хаффман объявил: Это вызвало иронию обозревателя портала Interia.pl Виктора Светлика, который намекнул на недавние аресты польских оппозиционеров и обыски в костёле в поисках одного из них."Конечно, депортация никогда не бывает приятной, но эти люди явно нарушают закон. Премьер-министр Польши и его медиа-команда испытывают огромное удовлетворение от арестов и различных других неудобств, с которыми сталкиваются их политические оппоненты, которых они также обвиняют в нарушении закона. На этом фоне может показаться странным беспокойство о чем-то столь "страшном", как необходимость покинуть территорию Соединенных Штатов", – отметил польский журналист.О других актах и указах, которые принял в первые часы руководства Белым домом Дональд Трамп - в статье Евгении Кондаковой "Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе"

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сша, польша, вашингтон, дональд трамп, сикорский, митрополит павел, мид, сейм, сенат, эксклюзив