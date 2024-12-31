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Как Варшава "под ёлочку" поссорилась с Будапештом и Ватиканом

Как Варшава "под ёлочку" поссорилась с Будапештом и Ватиканом - 31.12.2024 Украина.ру

Как Варшава "под ёлочку" поссорилась с Будапештом и Ватиканом

Ради расправы с политическими противниками премьер Польши Дональд Туск готов и на открытый конфликт с Венгрией, и на полицейский штурм монастыря доминиканцев в Люблине – хотя сам называет себя католиком.

2024-12-31T03:31

2024-12-31T03:31

2024-12-31T03:31

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В минувшую пятницу, 27 декабря, только что вышедшую из празднования католического Рождества Польшу потрясли два скандала. Во-первых, в этот день Варшава отправила в Будапешт европейский ордер на задержание депутата Сейма от оппозиционной партии "Право и Справедливость" (ПиС) Марчина Романовского, ранее получившего политическое убежище от венгерских властей. Во-вторых, именно в пятницу стали известны подробности обыска в монастыре доминиканцев в Люблине, где польская полиция искала того же Романовского – прекрасно зная, что он находится в Венгрии.Официальной реакции из Будапешта и Ватикана пока нет – скорее всего, она появится уже в новом году. Однако и уже произошедшее красноречиво описывает режим, созданный Дональдом Туском за год пребывания у власти в Польше. Впервые с 1989 года польский политик получил политическое убежище за границей, причём в стране, входящей в ЕС и НАТО. А обыск в польском монастыре состоялся впервые с 1983 года, когда в Польской народной республике было отменено военное положение.Скандал начал развиваться в публичной плоскости неделей ранее. 19 декабря Окружной суд в Варшаве по представлению Национальной прокуратуры Польши выдал европейский ордер на задержание Марчина Романовского, который ранее был лишён депутатского иммунитета. Перед этим, 9 декабря, один из районных судов Варшавы решил отправить политика под арест на три месяца, но Романовский исчез и был объявлен в розыск. Провластные польские СМИ сначала сообщали, что депутат находится в Испании, но потом адвокат Романовского написал на платформе Х*, что его подзащитный получил политическое убежище в Венгрии.Информацию подтвердили в администрации Виктора Орбана. Руководитель канцелярии венгерского премьера Гергей Гуляш отметил, что, по мнению Будапешта, Романовский не может рассчитывать на справедливый суд в Польше, поскольку там наблюдается кризис верховенства права. "Например, польское правительство не выполняет постановления Конституционного суда Польши. Игнорируя президентский иммунитет или помилование, оно использует инструменты уголовного права против своих политических соперников. Министр юстиции сменил председателей судов по политическим мотивам, и незаконно уволил прокурора", – сказал он.Собственно, само дело в отношении Марчина Романовского – откровенно политическое. В качестве заместителя министра юстиции Польши в 2019-2023 годах он курировал работу государственного "Фонда справедливости", призванного помогать жертвам преступлений. Кроме непосредственно выплаты компенсаций таким людям, фонд занимался финансированием ряда проектов – к примеру, создания различных центров помощи пострадавшим, убежищ для них и т.п. Однако в декабре 2023 года, после прихода к власти в Польше леволиберальной коалиции, было заявлено, что все расходы "Фонда справедливости", кроме выплат компенсаций, являются злоупотреблениями.Романовскому были предъявлены обвинения в создании "организованной преступной группы" (так следствие трактует конкурсную комиссию фонда), хищении денег на общую сумму более 107 миллионов злотых (25 миллионов евро) и попытке хищения денег на сумму более 58 миллионов злотых (13,5 миллионов евро). При этом речь шла именно о финансировании утверждённых комиссией проектов, в личном обогащении замминистра не обвиняют. Сам же политик считает все обвинения политически мотивированными, а действия польских властей – политическими репрессиями.Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан отметил: в соответствии с законодательством ЕС и Венгрии политическое убежище может быть предоставлено при отсутствии гарантии справедливого суда, что, по его мнению, соответствует делу бывшего заместителя министра юстиции. "Это не первый раз, когда Венгрия принимает польских беженцев, и хотя мы опечалены тем, что это снова необходимо, справедливость требует от нас действий", – подытожил советник Виктора Орбана. Это был крайне обидный для Варшавы намёк на польских королей Болеслава Смелого и Владислава Локетка.В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время обсуждения создавшейся ситуации с Виктором Орбаном на недавнем саммите ЕС в Брюсселе предупредил венгерского коллегу, "что не я буду в трудной ситуации, а он". А на брифинге по случаю грядущего председательства Польши в ЕС (стартует 1 января 2025 года) Туск заявил: "Я не ожидал, что те, кто сбегает от правосудия, коррумпированные чиновники, смогут выбирать между Лукашенко (речь о бегстве в Белоруссию бывшего судьи Томаша Шмидта – прим.) и Орбаном".В польском МИД пошли ещё дальше. Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что "в данном случае мы видим определенную опасность, связанную с функционированием треугольника Путин-Орбан-ПиС", имея в виду связи главы венгерского правительства с Москвой, а также тесные отношения политиков ПиС с Орбаном. Дипломат также сообщил, что в МИД Польши был вызван посол Венгрии, которому был объявлен протест из-за предоставления убежища Романовскому, а посол Польши в Будапеште отозван в Варшаву "на бессрочные консультации".Примечательно, что послом Венгрии в Польше ныне является Иштван Ийдярто, которому не привыкать к вызовам "на ковёр" в МИД – в 2018-2023 годах он был венгерским послом в Киеве. Уроженец закарпатского Берегово, Ийдярто сам открыто защищал право своих соплеменников на Украине говорить и учиться на родном языке, и отстаивал позицию Будапешта по этому вопросу, – так что ходил на Михайловскую площадь в Киеве (где расположен МИД Украины - ред.) почти как на работу. Сложно сказать, отзовёт ли Венгрия посла на консультации формально, но пока он находится в Будапеште на рождественских каникулах.При этом в МИД Польши заявили, что если Венгрия выдаст человека, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, Польша не предпримет дальнейших шагов. "Однако если суд установит, что Романовскому предоставлено политическое убежище, Польша без колебаний активирует ст. 259 Договора о функционировании ЕС", – подчеркнул Анджей Шейна. Он добавил, что это, выражаясь языком дипломатии, "очень решительные действия".Согласно упомянутой статье, "каждое государство-член может подать иск в Суд Европейского Союза, если оно считает, что другое государство-член не выполнило одно из своих обязательств по Договорам". Польские власти не скрывают своих планов: добиться наложения таких штрафов на Венгрию, чтобы той было финансово невыгодно и дальше предоставлять убежище польскому политику.Пока же Варшава сделала только первый шаг – отправила выданный польским судом европейский ордер на задержание Марчина Романовского в Будапешт. Как отметил официальный представитель прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, это стандартная процедура, и следующим этапом станет слушание дела в венгерском суде. Прокуратуру Польши там будет представлять прокуратура Венгрии.Однако польские адвокаты уверены, что реализовать этот ордер в нынешней ситуации невозможно, – об этом, к примеру, заявил СМИ председатель Адвокатской палаты Польши Пшемыслав Росати. Тем более Виктор Орбан уже доказывал, что не боится идти на конфликт с другими государствами по подобному поводу: в 2018 году Венгрия предоставила политическое убежище экс-премьеру Северной Македонии Николе Груевскому, несмотря на протесты официального Скопье.Но если реакцию Будапешта на действия Варшавы можно с большой долей вероятности прогнозировать, то как ответит Ватикан на обыск в монастыре ордена доминиканцев в Люблине – предположить сложно, учитывая действия польских правоохранителей.В прокуратуре об этом обыске, проведённом ещё 19 декабря, молчали более недели, и вынуждены были отреагировать только после того, как в СМИ были обнародованы фрагменты письма приора провинции доминиканцев в Польше Лукаша Висьневского в адрес главы Конференции мужских католических орденов Польши Дариуша Вилька. "Шокирует то, что братьев заподозрили в сокрытии разыскиваемого по ордеру на арест человека", – сказано в письме.В ответ прокуратура оправдывалась, что они получили информацию о пребывании Марчина Романовского в монастыре доминиканцев, и потому выдали распоряжение о проведении обыска там, которое выполнили полицейские из Варшавы. В прокуратуре подчеркивали, что "ни в одном месте, предназначенном для богослужений, обыски не проводились".Однако это оказалось ложью. По словам настоятеля монастыря Арнольда Павлины, был произведен обыск во внутренней монастырской часовне, которая также является местом богослужения. "Шесть полицейских в масках вошли во все монастырские помещения, в том числе и в те, где могут находиться только священнослужители", – отметил отец Арнольд."Никто из нас, никто из братьев, живущих в монастыре в Люблине, не знает пана Марчина Романовского лично. Он не был гостем монастыря, он не останавливался в нашем монастыре", – подчеркнул он, и добавил, что практически все монахи знают обо всех, кто останавливается в монастыре, и он наверняка об этом знал бы – как настоятель. "Человек, предоставивший информацию о пребывании пана Романовского в монастыре, явно неосведомлен, и предоставил ложную информацию", – сказал Арнольд Павлина.Настоятель заверил, что доминиканцы в Люблине не были бенефициарами "Фонда справедливости" и не имели никаких связей с католической организацией Opus Dei, к которой принадлежит Романовский. Он также напомнил: в тот самый день, когда проводились обыски в монастыре, выяснилось, что политик находится в Венгрии, где получил политическое убежище.Как отметил отец Арнольд, 20 декабря была опубликована статья с заявлением начальника полиции Марека Бороня. На вопрос, когда он узнал, что Романовский находится в Венгрии, полицейский ответил, что "он точно уже был в Венгрии до решения суда" о его аресте 9 декабря. "Потому этот обыск для нас ещё более удивителен", – добавил священнослужитель.По его мнению, обыск был неадекватной мерой, тогда как было бы достаточно поговорить с монахами. Настоятель заявил, что доминиканцы потребуют от властей объяснений, и уже доверили это дело юристам. "Теоретически нам это не вредит, потому что у нас фактически нет никаких связей с паном Романовским, но такие ситуации всегда вызывают определенные подозрения. Это очень несправедливо по отношению к нам. Вот почему мы хотим, чтобы правда была разъяснена", – подчеркнул настоятель монастыря доминиканцев в Люблине.В свою очередь, сам Марчин Романовский в депутатском запросе к Дональду Туску указал на "осквернение места религиозного поклонения и нарушение положений конкордата в результате действий полиции и прокуратуры" во время обыска в монастыре. Конкордат – договор между Ватиканом и Польшей, регулирующий правовое положение Римско-католической церкви в этой стране и её отношения со Святым Престолом, – был заключён в 1993 году и ратифицирован в 1998-м.Хотя нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск во время парламентской предвыборной кампании в 2023 году публично называл себя католиком, однако он обвинял польский костёл в том, что тот "попал в руки ПиС и нескольких епископов, которые де-факто стали министрами в правительстве ПиС". Также Туск выступал за то, чтобы в польских государственных школах не было уроков религии. Сейчас они уже сокращены вдвое и заменены уроками "сексуального воспитания", где, в том числе, пропагандируются идеи ЛГБТ+*.Но если в последнем аспекте Дональд Туск находится в русле идей нынешнего Папы Римского Франциска, который разрешил католическим священникам венчать однополые пары, то обыск в монастыре доминиканского ордена является прямым нарушением конкордата между Польшей и Ватиканом. И хотя у последнего по-прежнему нет армейских дивизий, его ответ может быть крайне болезненным для Варшавы.О том, как оценивают ситуацию в Польше граждане этой страны и что было главным в политике Варшавы в 2024 году - в статье Олега Хавича "Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины" *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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польша, венгрия, варшава, виктор орбан, александр лукашенко, франциск (хорхе марио бергольо), ес, мид, сейм, эксклюзив