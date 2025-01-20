Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060399513.html
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
Гражданин Латвии осужден в России за наемничество в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 20 января сообщил СК РФ.
2025-01-20T13:50
2025-01-20T14:18
новости
россия
украина
донецкая народная республика
ск рф
следственный комитет
иностранные наемники
новые регионы
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу", - сказано в официальном сообщении.Улманис признан виновным в совершении уголовного преступления – участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Следователи и суд установили, что в 2022 году этот гражданин постсоветской прибалтийской республики прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование "Карпатская Сечь". Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.Следователи собрали комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. Среди них - показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.Суд приговорил Улманиса к 14 годам лишения свободы. Осужденный объявлен в международный розыск.Согласно аккаунтам Улманиса в соцсетях, он придерживается русофобских взглядов, позиционирует себя в качестве предпринимателя, вузовского преподавателя, альпиниста, полярника, латвийского ополченца (земессагрс), фотографа. Улманис проводил PR-кампании в интересах украинских силовиков, собирал помощь для них и периодически лично участвовал в боевых действиях.Ранее в новостях: Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
https://ukraina.ru/20250120/1060354694.html
россия
украина
донецкая народная республика
прибалтика
латвия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_294b5b7316b700613664713030a44b77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, иностранные наемники, новые регионы, всу, сво, прибалтика, латвия, бывший ссср
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, иностранные наемники, Новые регионы, ВСУ, СВО, Прибалтика, Латвия, бывший СССР

Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ

13:50 20.01.2025 (обновлено: 14:18 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Гражданин Латвии осужден в России за наемничество в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 20 января сообщил СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу", - сказано в официальном сообщении.
Улманис признан виновным в совершении уголовного преступления – участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Следователи и суд установили, что в 2022 году этот гражданин постсоветской прибалтийской республики прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование "Карпатская Сечь". Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
"С апреля по сентябрь 2022 года Улманис за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих", - отметили в СК РФ.
Следователи собрали комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. Среди них - показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.
Суд приговорил Улманиса к 14 годам лишения свободы. Осужденный объявлен в международный розыск.
Ужесточение карантинных мер в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
03:30
"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракетыЛьвовская область интересна не только тем, что туда поступает натовское вооружение. Там много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. Это одна сплошная "гостиница для наемников". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Согласно аккаунтам Улманиса в соцсетях, он придерживается русофобских взглядов, позиционирует себя в качестве предпринимателя, вузовского преподавателя, альпиниста, полярника, латвийского ополченца (земессагрс), фотографа.
Улманис проводил PR-кампании в интересах украинских силовиков, собирал помощь для них и периодически лично участвовал в боевых действиях.
Ранее в новостях: Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСК РФСледственный комитетиностранные наемникиНовые регионыВСУСВОПрибалтикаЛатвиябывший СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника
15:05Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады
14:53Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом
14:53Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
14:44Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области
14:31"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу
14:27Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР
14:27СБУ: экс-замминистра соцполитики Украины погорел на госзакупках компьютеров
14:23В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
14:10Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России
13:50Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
13:50"Решительность Трампа нельзя недооценивать". Киселев о проблемах и задачах новых властей США
13:33Возвращение Трампа
13:27Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
13:26Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС
13:20Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января
13:12СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
13:11Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными
13:08"Бросить политику, там, где не надо": глава Приднестровья согласился на поставки через "Молдовагаз"
12:43Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ
Лента новостейМолния