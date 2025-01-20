https://ukraina.ru/20250120/1060399513.html
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
Гражданин Латвии осужден в России за наемничество в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 20 января сообщил СК РФ.
2025-01-20T13:50
2025-01-20T13:50
2025-01-20T14:18
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"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу", - сказано в официальном сообщении.Улманис признан виновным в совершении уголовного преступления – участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Следователи и суд установили, что в 2022 году этот гражданин постсоветской прибалтийской республики прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование "Карпатская Сечь". Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.Следователи собрали комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. Среди них - показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.Суд приговорил Улманиса к 14 годам лишения свободы. Осужденный объявлен в международный розыск.Согласно аккаунтам Улманиса в соцсетях, он придерживается русофобских взглядов, позиционирует себя в качестве предпринимателя, вузовского преподавателя, альпиниста, полярника, латвийского ополченца (земессагрс), фотографа. Улманис проводил PR-кампании в интересах украинских силовиков, собирал помощь для них и периодически лично участвовал в боевых действиях.Ранее в новостях: Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
https://ukraina.ru/20250120/1060354694.html
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Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, иностранные наемники, Новые регионы, ВСУ, СВО, Прибалтика, Латвия, бывший СССР
Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ
13:50 20.01.2025 (обновлено: 14:18 20.01.2025)
Гражданин Латвии осужден в России за наемничество в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 20 января сообщил СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу", - сказано в официальном сообщении.
Улманис признан виновным в совершении уголовного преступления – участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Следователи и суд установили, что в 2022 году этот гражданин постсоветской прибалтийской республики прибыл на Украину
и вступил в военизированное формирование "Карпатская Сечь". Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
"С апреля по сентябрь 2022 года Улманис за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих", - отметили в СК РФ.
Следователи собрали комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. Среди них - показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.
Суд приговорил Улманиса к 14 годам лишения свободы. Осужденный объявлен в международный розыск.
Согласно аккаунтам Улманиса в соцсетях, он придерживается русофобских взглядов, позиционирует себя в качестве предпринимателя, вузовского преподавателя, альпиниста, полярника, латвийского ополченца (земессагрс), фотографа.
Улманис проводил PR-кампании в интересах украинских силовиков, собирал помощь для них и периодически лично участвовал в боевых действиях.