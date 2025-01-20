Латвийский наемник Улманис заочно осужден за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ

"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты

Львовская область интересна не только тем, что туда поступает натовское вооружение. Там много заглубленных складов и пунктов управления ВСУ. Это одна сплошная "гостиница для наемников". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)