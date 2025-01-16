Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике - 16.01.2025 Украина.ру
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Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике
Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике - 16.01.2025 Украина.ру
Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике
Расширение арктических территорий было объявлено еще при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в регионе. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T04:15
2025-01-16T04:15
новости
сша
россия
арктика
дональд трамп
джо байден
север
территория
ресурсы
суэцкий канал
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Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.По словам эксперта, преемственность американской политики в арктическом вопросе сохраняется. Расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике, уточнил он.Соединенным Штатам это нужно по очевидным причинам. Первое — безопасность. Мы все хорошо понимаем баллистическую траекторию ракет: какие возможности тут есть у России и какие возможности отсутствуют у США, отметил Доронин.Второе — ресурсы, которые есть в морской и сухопутной арктической зоне. Кроме Антарктиды — это единственный в мире неограниченный ресурс. Все остальное давным-давно поделено, указал эксперт."Третье — логистика. США прекрасно понимают, что если Россия сможет развить Севморпуть, то это станет угрозой для контролируемого Западом судоходства, которое сейчас осуществляется по южному коридору через Суэцкий канал или Мыс Доброй Надежды, где Россия практически не присутствует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
https://ukraina.ru/20250101/1048942932.html
сша
россия
арктика
суэцкий канал
антарктида
мексиканский залив
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новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, джо байден, север, территория, ресурсы, суэцкий канал, антарктида, мексиканский залив, канада, детали
Новости, США, Россия, Арктика, Дональд Трамп, Джо Байден, север, территория, ресурсы, Суэцкий канал, Антарктида, Мексиканский залив, Канада, детали

Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике

04:15 16.01.2025
 
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© Public domain
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Расширение арктических территорий было объявлено еще при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в регионе. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.
По словам эксперта, преемственность американской политики в арктическом вопросе сохраняется. Расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике, уточнил он.
Соединенным Штатам это нужно по очевидным причинам. Первое — безопасность. Мы все хорошо понимаем баллистическую траекторию ракет: какие возможности тут есть у России и какие возможности отсутствуют у США, отметил Доронин.
Второе — ресурсы, которые есть в морской и сухопутной арктической зоне. Кроме Антарктиды — это единственный в мире неограниченный ресурс. Все остальное давным-давно поделено, указал эксперт.
"Третье — логистика. США прекрасно понимают, что если Россия сможет развить Севморпуть, то это станет угрозой для контролируемого Западом судоходства, которое сейчас осуществляется по южному коридору через Суэцкий канал или Мыс Доброй Надежды, где Россия практически не присутствует", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
Арктика коллаж
1 января, 14:34Аналитика
Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?В августе 2023 года на острове Сомерсет в Канадском Арктическом архипелаге обнаружили крупнейшие запасы медной руды и Канада совершенно не хочет открывать союзникам свою часть Арктики. Несмотря на антироссийский консенсус, у других циркумполярных стран НАТО и ЕС также немало претензий друг к другу, поскольку дружба дружбой, а табачок врозь.
 
НовостиСШАРоссияАрктикаДональд ТрампДжо БайденсевертерриторияресурсыСуэцкий каналАнтарктидаМексиканский заливКанададетали
 
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