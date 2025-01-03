https://ukraina.ru/20250103/1048536170.html

Битва за Арктику: проблемы правового статуса

Битва за Арктику: проблемы правового статуса - 03.01.2025 Украина.ру

Битва за Арктику: проблемы правового статуса

Все эксперты признают, что главной проблемой правового статуса Арктики является отсутствие целостного документа, подобного Договору об Антарктике от 1 декабря 1959 года. Есть ряд соглашений о, например, защите белых медведей. В западных СМИ ситуацию вокруг правового статуса региона обычно называют Battle for the Arctic ("Битва за Арктику").

2025-01-03T08:07

2025-01-03T08:07

2025-01-03T08:07

эксклюзив

арктика

юриспруденция

аналитика

аналитика

россия

норвегия

оон

цик

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

Общие проблемыПравовой статус Арктики остаётся неурегулированным в силу наличия двух противоположных подходов.Арктические страны склонны полагать, что им принадлежит вся проекция их территории до самого Северного полюса – своеобразный клин, сторонами которого являются меридианы от крайних береговых точек территории.Впервые с такими претензиями выступила Канада – ещё в 1909 году. Для России это определённые ещё в 1979 году точки – 168 градусов 49 мин. 30 сек. и 168 градусов 58 мин. 49,4 сек.В международном праве такой принцип, однако, отсутствует, хотя им иногда пользуются. В частности, "секторальный принцип" использовался как аргумент румынской стороной во время передела черноморского шельфа около о. Змеиный в 2009 года (Международный суд ООН тогда частично удовлетворил претензии Румынии).Страны не арктические полагают, что Северный ледовитый океан – такой же как все остальные, потому, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, любому государству принадлежит полный суверенитет над 12-мильной (22,23 км.) прибрежной зоной (территориальные воды) и частичный – над 200-мильной (370 км.) исключительной экономической зоной.Арктическими считаются страны, входящие в созданный в 1996 году Арктический совет, в который, помимо России, входят Норвегия, Финляндия, Дания, Канада, Исландия, США.Впрочем, между ними тоже единства нет. США, которые имеют больше финансово-технических возможностей освоения Арктики, но имеют сравнительно небольшую арктическую зону, объективно заинтересованы в том, чтобы в регионе действовали общие правила.Границы российской АрктикиРоссия в 1997 году присоединилась к конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сделав исключение для Севморпути, который исторически является российским (кстати, США конвенцию подписали, но не ратифицировали).В соответствии с указом президента от 2 мая 2014 года российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республику Коми и Якутию; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карелии, а также "земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года". Общая площадь рассчитанных таким образом арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает около 2,4 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики.ШельфКонвенция также предполагает права на континентальный шельф, право на который в глубь продолжается настолько, насколько он продолжается, а по бокам, опять же, ограничивается проекцией наземной территории. Границы шельфа в глубину определяет специальная Комиссия по вопросам границ континентального шельфа, состоящая из учёных-гидрографов. Комиссия, правда, особого статуса не имеет и её решения не обязательны для исполнения.Сибирский шельф в Северном ледовитом океане продолжается примерно на 1,5 тыс. км. – никак не на 370. Сейчас площадь российского шельфа определяется в 4,1 млн кв. км., а по новейшим исследованиям 2001 и 2015 годов к российскому шельфу относятся подводные хребты Ломоносова и Менделеева, площадь которых оценивается ещё в 1,2 млн кв. км. Соответствующая заявка подана в ООН. ООН думает.Сибирский шельф до Северного полюса не доходит, но там установлен (на дне) российский флаг, который неофициально фиксирует российские претензии за пределами зоны, определённой конвенцией.В российском праве присутствует некоторая недосказанность – с одной стороны, мы признаём конвенцию ООН, с другой – делаем исключение для Арктики. Логика тут понятна:- неарктические страны не имеют физической возможности заставить страны арктические действовать в соответствии с конвенцией;- страны арктические должны объективно заинтересованы в реализации первого подхода.Но выработать общую позицию арктических стран и навязать её странам неарктическим сейчас невозможно.ШпицбергенОтдельный вопрос касается статуса Шпицбергена. Его статус закреплён трактатом 1920 года, к которому Россия (на тот момент – СССР) присоединилась в 1935 году. Архипелаг официально входит в состав Норвегии, но при этом является территорией общего пользования для всех подписавших трактат стран (их сейчас больше 50-ти).Отношения Норвегии с Россией носят напряжённый характер во многом именно из-за проблемы Шпицбергена – наличие на архипелаге значительной русской общины (до 1995 года превышающей по численности норвежскую общину), всегда вызывало опасения относительно возможной аннексии островов и непризнание Россией исключительной экономической зоной Норвегии вокруг Шпицбергена.В частности, это было одной из причин (или, скорее, оправданий) при вступлении в НАТО. В последнее время действия Норвегии носят всё более недружественный характер по отношению к России.Что дальше?Возможность согласования договора об Арктике околонулевая прежде всего в силу географического неравенства сторон – как не дели Арктику, а львиная доля всё равно достанется России.Потому цель Battle for the Arctic – вытеснить Россию из региона (непонятно как) или предельно её ограничить.В первую очередь это касается Шпицбергена – Норвегия, пользуясь своими суверенными правами может создать для российского населения островов невыносимые условиях, формально не нарушая условия Шпицбергенского трактата (или нарушая, но так, чтобы вопрос можно было затаскать по международным судам).Что же касается Арктики, то можно предполагать попытку урегулировать статус региона без участия России. По модели, например, Конвенция ООН по морскому праву минус Севморпуть (по мере потепление технологическая уникальность его прохождения будет снижаться) и минус шельф (тут придётся что-то придумать – вроде обоснование освоения арктического шельфа на международном, а не национальном уровне).Правда, предпринятая в Джидде попытка договориться об урегулировании конфликта с Россией без России провалилась, но США умеют играть вдолгую.

https://ukraina.ru/20230807/1048506460.html

https://ukraina.ru/20241226/1048430169.html

https://ukraina.ru/20230806/1048502873.html

арктика

россия

норвегия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, арктика, юриспруденция, аналитика, россия, норвегия, оон, цик, нато