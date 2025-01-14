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Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах"
Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах" - 14.01.2025 Украина.ру
Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах"
Депутаты двух городских советов Львовской области получили 800 000 гривен незаконного вознаграждения ("отката") за содействие коммерческим структурам. Об этом сообщила Нацполиция Украины.
2025-01-14T10:08
2025-01-14T10:08
2025-01-14T10:08
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"Один из фигурантов лоббировал интересы некоторых коммерческих структур, а второй обеспечивал их победу в государственных закупках. Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров", - сказано в официальном сообщении.Оперативники и следователи установили причастность к коррупционной схеме депутатов Старосамборского и Яворовского городских советов области. Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг на бюджетные средства."Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, являясь руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах. Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды", - рассказали полиции.Оба фигуранта находятся в статусе подозреваемых. Во время обысков у них изъяли более 1,6 млн. гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карт и прочее.Тем временем ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
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новости, львовская область, украина, нацполиция, коррупция, западная украина, депутат, криминал
Новости, Львовская область, Украина, Нацполиция, коррупция, Западная Украина, депутат, криминал
Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах"
Депутаты двух городских советов Львовской области получили 800 000 гривен незаконного вознаграждения ("отката") за содействие коммерческим структурам. Об этом сообщила Нацполиция Украины.
"Один из фигурантов лоббировал интересы некоторых коммерческих структур, а второй обеспечивал их победу в государственных закупках. Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров", - сказано в официальном сообщении.
Оперативники и следователи установили причастность к коррупционной схеме депутатов Старосамборского и Яворовского городских советов области. Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг на бюджетные средства.
"Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, являясь руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах. Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды", - рассказали полиции.
Оба фигуранта находятся в статусе подозреваемых. Во время обысков у них изъяли более 1,6 млн. гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карт и прочее.