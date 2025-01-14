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ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области - 14.01.2025 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
Украинские спецслужбы планировали отравить работников российского оборонного предприятия. Об этом 14 января сообщила ФСБ РФ.
2025-01-14T09:21
2025-01-14T09:21
2025-01-14T09:23
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Федеральной службой безопасности предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области, сказано в сообщении российской спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", - уточнили в ФСБ.Деятельность исполнителя теракта координировалась с территории Украины посредством интернет-мессенджеров — это подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи, отметили в российской спецслужбе.ФСБ предоставило видеозапись признательных показаний задержанного исполнителя замысла украинских спецслужб."В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал он.Больше событий на начало дня представлено в обзоре Главное за ночь 14 января
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Новости, Украина, Россия, ФСБ, ОПК, Telegram, теракт, спецслужба, ВПК
ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
09:21 14.01.2025 (обновлено: 09:23 14.01.2025)
Украинские спецслужбы планировали отравить работников российского оборонного предприятия. Об этом 14 января сообщила ФСБ РФ.
Федеральной службой безопасности предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области, сказано в сообщении российской спецслужбы.
"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", - уточнили в ФСБ.
Деятельность исполнителя теракта координировалась с территории Украины посредством интернет-мессенджеров — это подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи, отметили в российской спецслужбе.
ФСБ предоставило видеозапись признательных показаний задержанного исполнителя замысла украинских спецслужб.
"В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал он.
Больше событий на начало дня представлено в обзоре Главное за ночь 14 января