Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью - 06.01.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью
Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью - 06.01.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью
Между опорниками “всушники не сидят”. Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет закрыть такой протяженный фронт от Чернигова до Херсона
2025-01-06T05:00
2025-01-06T05:00
новости
чернигов
херсон
харьков
вооруженные силы украины
вс рф
сво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он также добавил, что наступление малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца снижают потери от дронов-камикадзе.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241206/1059473113.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, чернигов, херсон, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Чернигов, Херсон, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью

05:00 06.01.2025
 
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Фото: РБК-Украина, ВСУ
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Между опорниками “всушники не сидят”. Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет закрыть такой протяженный фронт от Чернигова до Херсона
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Между опорниками [украинской армии] всушники не сидят. Боевые действия ведутся с упором на отдельные опорные пункты, где сидят три-пять человек. Именно их охватом и уничтожением занимаются наши войска. И уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет нам продвигаться вперед”, — рассказал собеседник издания.
Он также добавил, что наступление малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца снижают потери от дронов-камикадзе.
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Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — РоговВС России фактически окружили группировку украинской армии южнее Курахово около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
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