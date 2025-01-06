Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Между опорниками “всушники не сидят”. Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет закрыть такой протяженный фронт от Чернигова до Херсона
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Между опорниками [украинской армии] всушники не сидят. Боевые действия ведутся с упором на отдельные опорные пункты, где сидят три-пять человек. Именно их охватом и уничтожением занимаются наши войска. И уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет нам продвигаться вперед”, — рассказал собеседник издания.
Он также добавил, что наступление малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца снижают потери от дронов-камикадзе.
6 декабря 2024, 16:15Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — РоговВС России фактически окружили группировку украинской армии южнее Курахово около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов