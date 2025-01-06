https://ukraina.ru/20250106/1060045267.html

Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью

Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью - 06.01.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, благодаря чему российские войска уничтожают опорники ВСУ с легкостью

Между опорниками “всушники не сидят”. Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет закрыть такой протяженный фронт от Чернигова до Херсона

2025-01-06T05:00

2025-01-06T05:00

2025-01-06T05:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он также добавил, что наступление малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца снижают потери от дронов-камикадзе.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241206/1059473113.html

чернигов

херсон

харьков

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чернигов, херсон, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали