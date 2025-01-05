https://ukraina.ru/20250105/1060096910.html

"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"

"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа" - 05.01.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"

Алексей Максимович Пешков, более всего известный под псевдонимом "Максим Горький", – одна из знаковых фигур литературы 1920-30-х годов, вообще богатой яркими персонажами. "Большая советская энциклопедия" аттестует его как "русского советского писателя, основоположника литературы социалистического реализма, родоначальника советской литературы"

2025-01-05T12:00

2025-01-05T12:00

2025-01-05T12:00

"вокруг булгакова"

история

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На момент присоединения Горького к большевикам он уже был крупным, состоявшимся писателем (правда – понятия не имевшем о методе социалистического реализма), в то время как большевики были мелкой эмигрантской группой, известной только победой над другой эмигрантской группой, что, собственно, позволяло им считать себя большинством. Причём существовали большевики некоторое время за счёт благотворительных взносов, которые обеспечивал Горький…Октябрьскую революцию Горький, разумеется, поддержал, но жить, всё же, предпочитал не в Советской России, а в капиталистической Европе. В СССР он проявил себя уже не как писатель, а как литературный критик, издатель, организатор литературного процесса (первый глава Союза советских писателей). К концу жизни он, фактически, находился под домашним арестом в роскошном особняке Рябушинского на Спиридоновке.После смерти Горького в 1936 году возник его настоящий культ, по размаху уступающий, пожалуй, только культам Ленина, Сталина и Кирова. Булгакову наверняка приходилось слышать расхожий анекдот: город у нас Горький, корабль – "Максим Горький", самый большой в мире самолёт – "Максим Горький", впору всю страну называть максимально горькой!Отношения Булгакова и Горького были неровными.Горький как литературный критик относился к Булгакову скорее хорошо. Он, например, положительно отзывался о повести "Роковые яйца" (и сыграл какую-то роль в детективной истории вокруг её окончания), романе "Белая гвардия", высоко ценил Булгакова-драматурга. Горький писал в отзыве для берлинского издателя:"О пьесе М. Булгакова "Мольер" я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошая и искусно сделанная вещь, в которой каждая роль даёт исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что ещё раз утверждает общее мнение о его талантливости и его способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней, Мольера, уставшего и от неурядиц его личной жизни, и от тяжести славы. Также хорошо, смело и, я бы сказал, красиво, дан Король-Солнце. Да и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в Художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Очень хорошая пьеса!"Удивительно, но, при этом, "Жизнь господина де Мольера", написанная Булгаковым специально для основанной Горьким серии "Жизнь замечательных людей", великому пролетарскому писателю не понравилась – он раскритиковал книгу за "немарксистский подход" и "излишнее выпячивание личного отношения к предмету". В результате "Жизнь…" вышла в серии только в 1962 году.На просьбы Булгакова о помощи (переписка эта, к счастью, частично сохранилась) Горький тоже отвечал по-разному.В 1929 году благодаря вмешательству Горького ОГПУ вернуло Булгакову рукопись повести "Собачье сердце" и дневники, изъятые в 1926 году (интересно, что позже издать повесть эти произведения удалось благодаря копии, снятой в ОГПУ…)Однако несколько позже Горький не ответил на два письма Булгакова, в которых тот просил содействия в организации творческого отпуска за границей. Поэтому в 1934 году он не счёл возможным выражать Горькому соболезнования в связи со смертью сына Максима (дабы не выглядеть навязчивым).Неоднозначными были и оценки Булгаковым творчества Горького. В 1923 году он писал в дневнике по поводу повести "Мои университеты": "какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе". А вот в 1937 году он без восторга оценил драматургическое наследие Горького, в особенности – пьесу "Дети солнца", которая ставилась во МХАТе.В общем, какие-никакие отношения между двумя писателями были… Тем удивительнее, что в булгаковских "Мастере и Маргарите" и "Театральном романе", посвящённых, в том числе, литературной "тусовке", Горький не упоминается. Его нет даже в тех случаях, когда упоминание напрашивается – именно мимо дома Горького пробегает Иван Бездомный, преследуя шайку Воланда, но никакого внимания на дом не обращает…Соответственно, возникает предположение, что образ Горького "зашит" в одного из персонажей "Мастера и Маргариты" (персонажи "Театрального романа" известны наперечёт, там прототипы только из ближнего круга Булгакова к которому Горький не относился). И претендент №1 – издатель и организатор Михаил Александрович Берлиоз.Берлиоз в окончательной редакции романа – редактор толстого журнала и руководитель крупного московского писательского объединения. Но в более ранних вариантах МАССОЛИТ называется Всеобпис, что можно расшифровать как "Всемирное общество писателей", в то время как Горький был не только руководителем Союза советских писателей, но и основателем Издательства всемирной литературы.При этом Горький имел прямое отношение к зданию, описанному в романе как "дом Грибоедова" – после 1934 года в нём размещалась московская организация Союза советских писателей, в которую входил и Горький. Кроме того, с 1933 года и по сей день там размещается Литературный институт, который в 1936 году получил имя Горького.Горький, как и Булгаков, был очень музыкальным человеком, а в юности даже пел в хоре (стать оперным певцом – юношеская мечта Булгакова). Естественно, тут просматривается связь с композитором Гектором Берлиозом (хотя сам Горький особенно любил Эдварда Грига, чего Булгаков мог и не знать).Горький интересовался историей – о его инициативе в учреждении серии ЖЗЛ мы уже упоминали. При этом историком он был не в большей степени, чем Берлиоз, чьи знания о боге представляли собой вольное изложение соответствующей статьи энциклопедии Брокгауза и Эфрона.Интересный вопрос возникает и в связи с похоронами Берлиоза.В ранней редакции романа похоронная процессия следует мимо памятника Тимирязеву на Никитских воротах. Упоминание памятника выглядит неслучайным – от Никитских ворот буквально два шага до упомянутого уже особняка на Спиридоновке.В окончательной же редакции тоже ситуация непонятная – Маргарита из Александровского сада видит траурную процессию, которая движется в сторону кладбища… Тело Берлиоза было выставлено для прощания в "колонном зале" дома Грибоедова. По статусу его должны были хоронить на одном из мемориальных кладбищ – Новодевичьем (там, кстати, согласно завещанию, должен был упокоиться Горький), Ваганьковском или, в крайнем случае, Донском. В первых двух случаях процессия мимо Александровского сада двигаться не должна… Но всё решается, если вспомнить, что в СССР того времени был только один колонный зал, предназначенный, в том числе, для прощания с высокопоставленными покойниками – колонный зал дома Союзов на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки.Именно там прощались с Горьким, правда, по распоряжению Сталина, похороны состоялись не на Новодевичьем, а в кремлёвской стене. Кремация осуществлялась в первом советском колумбарии на Донском кладбище.Кстати, смерть Горького наступила вследствие пневмонии, а Воланд говорит в начале романа о саркоме лёгкого (её у Горького не было, но врач Булгаков вполне вероятно видел какое-то сходство клинической картины).Да взять, хотя бы, инициалы – в 1910 году Горький писал Амфитеатрову, что никогда не подписывался "Максим", а только "М. Горький". "М", как мы понимаем, может означать многое, в том числе "Михаил", но может быть и "мастер" – идею того, что Горький – прототип именно мастера, продвигал в своей книге Альфред Барков (главный недостаток его версии – попытка буквально "расшифровать" текст, забывая, что речь идёт о художественном произведении).

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история, михаил булгаков, иосиф сталин, мхат, москва, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература