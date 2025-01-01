https://ukraina.ru/20250101/1060086335.html

В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области

В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области - 01.01.2025 Украина.ру

В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины в первые минуты нового 2025 года нанесли ракетный удар по Курскому и Белгородскому регионам РФ. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили главы областей Александр Хинштейн и Вячеслав Гладков

2025-01-01T09:55

2025-01-01T09:55

2025-01-01T10:20

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курская область

россия

хинштейн

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обстрелы

губернатор

пострадавшие

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Врио губернатора Курской области Хинштейн подчеркнул, что достичь своих целей врагу не удалось: последствия атаки оказались не теми, на которые рассчитывали ВСУ - жертв и серьезных разрушений нет.Известно, что повреждения получил газораспределительный шкаф рядом с населенным пунктом Гирьи. Подача газа была перекрыта, однако газоснабжение домов при этом не нарушено.Примерно в это же время ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Там также обошлось без жертв. Повреждены два многоквартирных дома в районном центре. Глава региона Гладков уточнил, что в селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.Ранее, в ночь на 31 декабря, украинские военные нанесли удар по городу Льгову в Курской области. В результате обстрела пострадала пожилая женщина.Другие темы: Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.

https://ukraina.ru/20250101/1060086685.html

белгородская область

курская область

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новости, белгородская область, курская область, россия, хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, губернатор, пострадавшие, разрушения