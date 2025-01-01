В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области - 01.01.2025 Украина.ру
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В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области
В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области - 01.01.2025 Украина.ру
В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области
Вооруженные силы Украины в первые минуты нового 2025 года нанесли ракетный удар по Курскому и Белгородскому регионам РФ. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили главы областей Александр Хинштейн и Вячеслав Гладков
2025-01-01T09:55
2025-01-01T10:20
новости
белгородская область
курская область
россия
хинштейн
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
губернатор
пострадавшие
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Врио губернатора Курской области Хинштейн подчеркнул, что достичь своих целей врагу не удалось: последствия атаки оказались не теми, на которые рассчитывали ВСУ - жертв и серьезных разрушений нет.Известно, что повреждения получил газораспределительный шкаф рядом с населенным пунктом Гирьи. Подача газа была перекрыта, однако газоснабжение домов при этом не нарушено.Примерно в это же время ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Там также обошлось без жертв. Повреждены два многоквартирных дома в районном центре. Глава региона Гладков уточнил, что в селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.Ранее, в ночь на 31 декабря, украинские военные нанесли удар по городу Льгову в Курской области. В результате обстрела пострадала пожилая женщина.Другие темы: Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.
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новости, белгородская область, курская область, россия, хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, губернатор, пострадавшие, разрушения
Новости, Белгородская область, Курская область, Россия, Хинштейн, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, губернатор, пострадавшие, разрушения

В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области

09:55 01.01.2025 (обновлено: 10:20 01.01.2025)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГорода России. Белгород
Города России. Белгород - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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Вооруженные силы Украины в первые минуты нового 2025 года нанесли ракетный удар по Курскому и Белгородскому регионам РФ. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили главы областей Александр Хинштейн и Вячеслав Гладков
Врио губернатора Курской области Хинштейн подчеркнул, что достичь своих целей врагу не удалось: последствия атаки оказались не теми, на которые рассчитывали ВСУ - жертв и серьезных разрушений нет.
Известно, что повреждения получил газораспределительный шкаф рядом с населенным пунктом Гирьи. Подача газа была перекрыта, однако газоснабжение домов при этом не нарушено.
Примерно в это же время ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Там также обошлось без жертв. Повреждены два многоквартирных дома в районном центре. Глава региона Гладков уточнил, что в селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.
Ранее, в ночь на 31 декабря, украинские военные нанесли удар по городу Льгову в Курской области. В результате обстрела пострадала пожилая женщина.
10:18
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Другие темы: Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.
 
НовостиБелгородская областьКурская областьРоссияХинштейнВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныобстрелыгубернаторпострадавшиеразрушения
 
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