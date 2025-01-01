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Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт

Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт - 01.01.2025 Украина.ру

Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт

Сейчас нет ни одного участка фронта, где добровольно российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ. Сдаются максимум по 10-15 человек в день, когда “сидение” в укрепрайоне становится безнадежным

2025-01-01T05:00

2025-01-01T05:00

2025-01-01T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, сейчас нет ни одного участка фронта, на котором российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ; сдаются максимум по 10-15 человек в день.Однако количество дезертирства ВСУ растет с каждым годом. Например, в начале декабря американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.Кроме того, в своей публикации издание привело слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева."Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — поделился Лихачев.Также по теме: "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html

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новости, харьков, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали