Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт - 01.01.2025 Украина.ру
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Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт
Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт - 01.01.2025 Украина.ру
Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт
Сейчас нет ни одного участка фронта, где добровольно российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ. Сдаются максимум по 10-15 человек в день, когда “сидение” в укрепрайоне становится безнадежным
2025-01-01T05:00
2025-01-01T05:00
новости
харьков
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, сейчас нет ни одного участка фронта, на котором российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ; сдаются максимум по 10-15 человек в день.Однако количество дезертирства ВСУ растет с каждым годом. Например, в начале декабря американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.Кроме того, в своей публикации издание привело слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева."Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — поделился Лихачев.Также по теме: "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Харьков, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт

05:00 01.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сейчас нет ни одного участка фронта, где добровольно российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ. Сдаются максимум по 10-15 человек в день, когда “сидение” в укрепрайоне становится безнадежным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Нам бы всем хотелось, чтобы киевский режим вот-вот рухнул, а ВСУ массово сдались в плен. <...> Я еще с лета 2022 года объяснял, что до тех пор, пока мы не освободим большие территории и города вроде Харькова, рассчитывать на то, что противник дрогнет и сдастся не приходится”, — заявил Онуфриенко.
По его словам, сейчас нет ни одного участка фронта, на котором российской армии сдалась хотя бы рота ВСУ; сдаются максимум по 10-15 человек в день.
Однако количество дезертирства ВСУ растет с каждым годом. Например, в начале декабря американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.
Кроме того, в своей публикации издание привело слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева.
"Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — поделился Лихачев.
Дезертир ВСУ
6 декабря 2024, 17:22
Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУКоличество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз. Об этом 6 декабря сообщило американское информационное агентство Bloomberg
Также по теме: "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
НовостиХарьковРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФСВОдетали
 
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