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Подполковник ВС США назвал профит НАТО от участия наемников в СВО

Подполковник ВС США назвал профит НАТО от участия наемников в СВО - 31.12.2024 Украина.ру

Подполковник ВС США назвал профит НАТО от участия наемников в СВО

Разговоры о том, что несколько стран Запада отправят на Украины свои войска – не пустая угроза. Их войска пока не готовы к полномасштабному участию в войне, но воевать они могут и уже это делают, получая на СВО опыт ведения современных боевых действий

2024-12-31T04:30

2024-12-31T04:30

2024-12-31T04:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Полностью с текстом интервью Станислава Крапивника можно ознакомиться здесь: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер. Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что военная коалиция Запада может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск."В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.Другие темы: Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом.

https://ukraina.ru/20241216/1059640195.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, запад, станислав крапивник, ростислав ищенко, нато, украина.ру, миа "россия сегодня", иностранные наемники, сво