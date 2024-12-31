Подполковник ВС США назвал профит НАТО от участия наемников в СВО
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
Разговоры о том, что несколько стран Запада отправят на Украины свои войска – не пустая угроза. Их войска пока не готовы к полномасштабному участию в войне, но воевать они могут и уже это делают, получая на СВО опыт ведения современных боевых действий
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники - это же на самом деле польская армия. Да, уже от трех до пяти тысяч поляков убиты за время СВО, но при этом они получают боевой опыт на уровне армии, который раньше у них отсутствовал. Сейчас армии НАТО набирают опыт современной войны. Поверьте, украинские ветераны с ними занимаются", - сказал собеседник издания.
Полностью с текстом интервью Станислава Крапивника можно ознакомиться здесь: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что военная коалиция Запада может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск.
"В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.
16 декабря, 06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на УкраинеЕсли Зеленскому удастся спровоцировать конфронтацию России хотя бы с частью стран НАТО, то обе стороны, чтобы не переходить грань разумного, предпочтут договориться, у него появится надежда уцелеть. И сейчас он все для этого делает, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко