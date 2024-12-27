Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом - 27.12.2024 Украина.ру
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Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом - 27.12.2024 Украина.ру
Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
Украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Однако все оказалось совсем не так
2024-12-27T16:25
2024-12-27T16:25
новости
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владимир зеленский
сергей лавров
ллойд остин
вооруженные силы украины
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Спустя день после появление этого снимка в сети, южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на разведку своей страны сообщило, что запечатленный на снимке человек скончался от ран.Интересно, что официально Киев не подтверждал ни пленения кого-либо из КНДР, ни его смерти. При этом 14 декабря Владимир Зеленский "разогрел" эту тему написав в своем телеграм-канале, что "русские начали использовать северокорейских солдат в своих наступлениях - в значительном количестве" и даже добавил, что "в этой категории уже есть заметные потери".Примечательно, что написал все это Зеленский по-английски, и ни одного снимка якобы убитых северокорейских солдат не предоставил.В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".Другие новости: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.
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новости, кндр, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, ллойд остин, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, плен, южная корея, сеул, северная корея
Новости, КНДР, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, плен, Южная Корея, Сеул, Северная Корея

Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом

16:25 27.12.2024
 
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Украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Однако все оказалось совсем не так
"При этом украинские ресурсы никак не смущает тот факт, что фотография появилась в сети еще в 2022 году", - обратил внимание на снимок телеграм-канал "Украина.ру".
Спустя день после появление этого снимка в сети, южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на разведку своей страны сообщило, что запечатленный на снимке человек скончался от ран.
Интересно, что официально Киев не подтверждал ни пленения кого-либо из КНДР, ни его смерти. При этом 14 декабря Владимир Зеленский "разогрел" эту тему написав в своем телеграм-канале, что "русские начали использовать северокорейских солдат в своих наступлениях - в значительном количестве" и даже добавил, что "в этой категории уже есть заметные потери".
Примечательно, что написал все это Зеленский по-английски, и ни одного снимка якобы убитых северокорейских солдат не предоставил.
В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.
Сабрина Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 15:29
В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУВойска КНДР якобы продолжают находиться в Курской области, однако почему-то до сих пор не вступили в бой с ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
12:01
"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактомГражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. Перед вступлением в ряды ВСУ она была кадровым военным датской обороны и проходила службу в Ираке. "Дикой гусыне" предъявлено заочное обвинение по двум статьям
Другие новости: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.
 
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16:25Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
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