https://ukraina.ru/20241227/1060025270.html

Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом

Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом - 27.12.2024 Украина.ру

Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом

Украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Однако все оказалось совсем не так

2024-12-27T16:25

2024-12-27T16:25

2024-12-27T16:25

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Спустя день после появление этого снимка в сети, южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на разведку своей страны сообщило, что запечатленный на снимке человек скончался от ран.Интересно, что официально Киев не подтверждал ни пленения кого-либо из КНДР, ни его смерти. При этом 14 декабря Владимир Зеленский "разогрел" эту тему написав в своем телеграм-канале, что "русские начали использовать северокорейских солдат в своих наступлениях - в значительном количестве" и даже добавил, что "в этой категории уже есть заметные потери".Примечательно, что написал все это Зеленский по-английски, и ни одного снимка якобы убитых северокорейских солдат не предоставил.В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".Другие новости: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.

https://ukraina.ru/20241210/1059547078.html

https://ukraina.ru/20241227/1060012411.html

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новости, кндр, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, ллойд остин, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, плен, южная корея, сеул, северная корея