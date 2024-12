https://ukraina.ru/20241229/1060059405.html

Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря

Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря - 29.12.2024 Украина.ру

Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, стоит ли ждать переговоров по Украине в 2025 году. Западные СМИ назвали пять сценариев для мира в наступающем году

2024-12-29T10:00

2024-12-29T10:00

2024-12-29T10:00

эксклюзив

хроники

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

нато

financial times

ес

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1d/1060059283_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_94565b879dc0973b6bb7db42aac79189.jpg

В интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, стоит ли ждать переговоров по Украине в 2025 году. Так, он ответил на вопрос, есть ли рычаги у новой американской власти для организации таких переговоров."Разумеется, такие рычаги есть и у новой, и пока ещё действующей администрации. Только применить их, эти рычаги, она должна к самой себе и своим киевским подопечным. Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", — указал Лавров.Он также заявил, что позиция России остаётся неизменной."Позиция нашей страны по урегулированию хорошо известна и остаётся неизменной. Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"", — подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел РФ напомнил о словах президента России Владимира Путина."Президент Российской Федерации Владимир Путин чётко обозначил наши принципиальные подходы в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. Речь, в частности, идёт о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении её внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации", — указал Лавров.Он подчеркнул, что реализация сформулированных Путиным конкретных предложений позволит положить конец конфликту, выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. По словам Лаврова, "только так возможно достичь прочного мира"."Пока же, судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время неё повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений", — указал министр иностранных дел России.Также Лавров прокомментировал предоставление Данией Украине партии истребителей F-16."Датские власти ещё в августе 2023 года объявили о планах направить Киеву 19 истребителей "F-16". В августе и декабре этого года сообщалось о состоявшейся передаче Украине первых двух партий этих самолётов. Копенгаген входит в число крупнейших доноров вооружений Киеву, участвует в подготовке украинских боевиков и поставке наёмников в зону боевых действий, финансирует производство военной техники на предприятиях ВПК Украины за счет доходов от замороженных российских активов", — заявил Лавров.Он напомнил о предупреждениях России по этому поводу."Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, её покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера. Любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными", — подчеркнул Лавров.Вспомнил об Украине министр иностранных дел России и отвечая на вопрос об урегулировании кризиса вокруг ракет средней и меньшей дальности и о том, при каких условиях Россия была бы готова обсудить с США и НАТО вопрос о ликвидации таких ракетных систем."Не считаем целесообразным рассуждать о том, что может и чего не может происходить в головах тех, кто принимает решения в НАТО. Тем более что эти решения зачастую представляются нам, мягко говоря, неадекватными, если не выразиться сильнее. Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание", — отметил Лавров.Он заявил, что Россия неоднократно указывала, что её может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности."К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня", — указал Лавров.Практически одновременно издание Financial Times опубликовало 5 сценариев возможного поведения избранного президента США Дональда Трампа в наступающем 2025 году.Первый сценарий называется "Новая сделка великих держав" и связан он с решимостью Трампа избегать войны и его "презрение к демократическим союзникам". Этот сценарий предусматривает "новую грандиозную сделку с Россией и Китаем".В рамках этой сделки США оставят России и Китаю сферы влияние в своих регионах, а сами сосредоточатся на утверждении влияния в собственном регионе и будут продвигать свои интересы в Мексике и Канаде, попытаются вернуть контроль над Панамским каналом и установить контроль над Гренландией.В этом сценарии Трамп будет лоббировать мирное соглашение по Украине "без сопутствующих гарантий безопасности", со смягчением санкций против России "и появлением Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго".Второй сценарий называется "Случайная война". Согласно ему западные союзники начинают торговую войну друг с другом. На Украине в таком случае может быть согласовано прекращение огня, но Трамп ставит под сомнение готовность США защищать своих союзников. После этого РФ, КНР или КНДР по отдельности или в блоках начнут военные действия в Азии или в Европе и США будут втянуты в новый мировой конфликт.Третий сценарий называется "Анархия в мире без лидеров". Согласно ему США, Россия, Китай и ЕС избегают прямого конфликта, но политика Трампа "Америка прежде всего" создаёт "вакуум лидерства" на Западе. Ситуацию осложняют торговые войны в первом мире и гражданские конфликты в третьем мире. Такие государства, как Гаити, впадают в "насильственную анархию". Потоки беженцев на Запад растут.Четвёртый сценарий называется "Глобализация без Америки". Согласно ему США вводят протекционистские тарифы и выходят из ВТО. В итоге ЕС заключает торговые соглашения со странами Латинской Америки, а также Индией и Китаем. Приобритает новых членов и влияние и БРИКС. Американский доллар начинает сдавать свои позиции как мировая валюта.Пятый сценарий называется "America First преуспевает". В США усиливается поток инвестиций, увеличивая лидерство этого государства в области технологий и финансов. Европейцы и японцы резко увеличивают расходы на собственную оборону, и этого достаточно для сдерживания Китая и России. Китайскую систему США вводят в кризис. В Иране — смена власти. Фондовый рынок достигает нового максимума. Одновременно с этим либералы в США переживают тяжёлые времена.В то же время, Financial Times отметило, что сценарии могут воплотиться не в чистом, в смешанном виде.О ходе СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин".

https://ukraina.ru/20241228/1060056815.html

https://ukraina.ru/20241228/1060043544.html

https://ukraina.ru/20241228/1060035936.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, нато, financial times, ес, украина, россия, сша, f-16