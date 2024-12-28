Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине - 28.12.2024 Украина.ру
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Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине
Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине - 28.12.2024 Украина.ру
Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине
Владимир Зеленский заявил об открытии против Украины "второго энергетического фронта"
2024-12-28T18:00
2024-12-28T18:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
роберт фицо
владимир зеленский
россия
словакия
украина
газпром
ес
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Своё заявление Владимир Зеленский сделал в соцсетях. Он отреагировал на прозвучавшие ранее слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заподозрив того в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным."Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счёт интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.По словам Зеленского, потребность Украины возникла из-за утраты контроля над Запорожской АЭС, а также из-за ударов по энергетической инфраструктуре."Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Великобританией, Норвегией, Японией и другими нашими партнёрами мы не допустили блэкаута в Украине", — отметил Зеленский.Он назвал поведение премьер-министра Словакии "аморальным", а также напомнил о том, что Фицо не прельстили посулы Зеленского."Недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии без $200 млн ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства", — заявил Зеленский.За четыре дня до этого он признался, что пытался подкупить премьера Словакии."Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", — писал Зеленский в соцсетях.Зеленский возмутился тем, что Фицо отказался от денег.До этого сам Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему €500 млн из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. При этом сам Фицо является противником членства Украины в НАТО.Также 28 декабря Зеленский заявил, что "для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и других партнёров", что якобы поможет снизить стоимость газа.Кроме того, Зеленский сообщил, что доля Словакии в импорте электричества на Украину составляет около 19%."Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", — окончил своё заявление Зеленский.За несколько часов до этого Фицо в видеообращении заявил, что политика Украины ставит под угрозу весь ЕС."Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ."Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию главы украинского режима.Премьер-министр Словакии заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер"."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.Фицо ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией."Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.До этого Путин, рассказывая о проблемах поставок газа через территорию Украины, отмечал, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа в Европу. При этом Россия не отказывалась от поставок газа."Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались?" - подчёркивал Путин.Украина же закрыла транзит для российского газа по территории Украины и требует, чтобы транзит по её территории осуществляла третья сторона."Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - отметил Путин.Тем временем проблемы с газом начались у другого государства. Вечером 28 декабря "Газпром" сообщил, что 1 января с 08:00 по московскому времени поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза"."Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу в "Молдовагаз" уведомление. В нём говорилось, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платёжные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий."В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки", – отмечалось в сообщении.В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан, заявил, что Молдавия не намерена выплачивать "Газпрому" долг в размере $709 млн, поскольку он "несуществующий".О ходе СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин".
https://ukraina.ru/20241228/1060043544.html
https://ukraina.ru/20241228/1060035936.html
https://ukraina.ru/20241227/1060027376.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, россия, словакия, украина, газпром, ес, нато
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Россия, Словакия, Украина, Газпром, ЕС, НАТО

Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине

18:00 28.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил об открытии против Украины "второго энергетического фронта"
Своё заявление Владимир Зеленский сделал в соцсетях. Он отреагировал на прозвучавшие ранее слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заподозрив того в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным.
"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счёт интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
По словам Зеленского, потребность Украины возникла из-за утраты контроля над Запорожской АЭС, а также из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
"Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Великобританией, Норвегией, Японией и другими нашими партнёрами мы не допустили блэкаута в Украине", — отметил Зеленский.
Он назвал поведение премьер-министра Словакии "аморальным", а также напомнил о том, что Фицо не прельстили посулы Зеленского.
"Недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии без $200 млн ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства", — заявил Зеленский.
За четыре дня до этого он признался, что пытался подкупить премьера Словакии.
"Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", — писал Зеленский в соцсетях.
Зеленский возмутился тем, что Фицо отказался от денег.
До этого сам Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему €500 млн из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. При этом сам Фицо является противником членства Украины в НАТО.
ракета-дрон Ад (Пекло) - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
13:00
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Также 28 декабря Зеленский заявил, что "для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и других партнёров", что якобы поможет снизить стоимость газа.
Кроме того, Зеленский сообщил, что доля Словакии в импорте электричества на Украину составляет около 19%.
"Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", — окончил своё заявление Зеленский.
За несколько часов до этого Фицо в видеообращении заявил, что политика Украины ставит под угрозу весь ЕС.
"Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.
Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ.
"Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию главы украинского режима.
Премьер-министр Словакии заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер".
"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.
09:36
Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабряПремьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без электричества. Федеральная Служба Безопасности РФ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны России и военного блогера
Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём.
"Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.
Фицо ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией.
"Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.
До этого Путин, рассказывая о проблемах поставок газа через территорию Украины, отмечал, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа в Европу. При этом Россия не отказывалась от поставок газа.
"Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались?" - подчёркивал Путин.
Украина же закрыла транзит для российского газа по территории Украины и требует, чтобы транзит по её территории осуществляла третья сторона.
"Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - отметил Путин.
Тем временем проблемы с газом начались у другого государства. Вечером 28 декабря "Газпром" сообщил, что 1 января с 08:00 по московскому времени поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".
Фото: Ursa Major
Вчера, 18:00
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"Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу в "Молдовагаз" уведомление. В нём говорилось, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платёжные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки", – отмечалось в сообщении.
В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан, заявил, что Молдавия не намерена выплачивать "Газпрому" долг в размере $709 млн, поскольку он "несуществующий".
О ходе СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин".
 
ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинРоберт ФицоВладимир ЗеленскийРоссияСловакияУкраинаГазпромЕСНАТО
 
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18:00Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине
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