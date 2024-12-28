https://ukraina.ru/20241228/1060056815.html

Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине

Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине - 28.12.2024 Украина.ру

Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине

Владимир Зеленский заявил об открытии против Украины "второго энергетического фронта"

2024-12-28T18:00

2024-12-28T18:00

2024-12-28T18:00

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Своё заявление Владимир Зеленский сделал в соцсетях. Он отреагировал на прозвучавшие ранее слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заподозрив того в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным."Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счёт интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.По словам Зеленского, потребность Украины возникла из-за утраты контроля над Запорожской АЭС, а также из-за ударов по энергетической инфраструктуре."Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Великобританией, Норвегией, Японией и другими нашими партнёрами мы не допустили блэкаута в Украине", — отметил Зеленский.Он назвал поведение премьер-министра Словакии "аморальным", а также напомнил о том, что Фицо не прельстили посулы Зеленского."Недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии без $200 млн ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства", — заявил Зеленский.За четыре дня до этого он признался, что пытался подкупить премьера Словакии."Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", — писал Зеленский в соцсетях.Зеленский возмутился тем, что Фицо отказался от денег.До этого сам Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему €500 млн из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. При этом сам Фицо является противником членства Украины в НАТО.Также 28 декабря Зеленский заявил, что "для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и других партнёров", что якобы поможет снизить стоимость газа.Кроме того, Зеленский сообщил, что доля Словакии в импорте электричества на Украину составляет около 19%."Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", — окончил своё заявление Зеленский.За несколько часов до этого Фицо в видеообращении заявил, что политика Украины ставит под угрозу весь ЕС."Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ."Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию главы украинского режима.Премьер-министр Словакии заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер"."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.Фицо ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией."Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.До этого Путин, рассказывая о проблемах поставок газа через территорию Украины, отмечал, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа в Европу. При этом Россия не отказывалась от поставок газа."Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались?" - подчёркивал Путин.Украина же закрыла транзит для российского газа по территории Украины и требует, чтобы транзит по её территории осуществляла третья сторона."Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - отметил Путин.Тем временем проблемы с газом начались у другого государства. Вечером 28 декабря "Газпром" сообщил, что 1 января с 08:00 по московскому времени поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза"."Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу в "Молдовагаз" уведомление. В нём говорилось, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платёжные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий."В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки", – отмечалось в сообщении.В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан, заявил, что Молдавия не намерена выплачивать "Газпрому" долг в размере $709 млн, поскольку он "несуществующий".О ходе СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин".

https://ukraina.ru/20241228/1060043544.html

https://ukraina.ru/20241228/1060035936.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, россия, словакия, украина, газпром, ес, нато