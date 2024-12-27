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"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом

"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом - 27.12.2024 Украина.ру

"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. Перед вступлением в ряды ВСУ она была кадровым военным датской обороны и проходила службу в Ираке. "Дикой гусыне" предъявлено заочное обвинение по двум статьям

2024-12-27T12:01

2024-12-27T12:01

2024-12-27T12:01

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Следствию известно, что в начале года через Польшу датчанка приехала на Украину, где вступила в ряды "Правого сектора"*. Наемница подписала контракт и получала за службу "не менее $1 тыс." (примерно 100 тысяч рублей) ежемесячно, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику, итого "не менее $6 тыс." (почти 600 тысяч рублей) в период с июня по ноябрь.Также российским следователям удалось доказать, что Йоргенсен была в числе первых украинских диверсантов, вступивших на Курскую землю в ноябре этого года. Участие гражданки Дании в этом событии СК РФ квалифицировал как теракт, совершенный в составе "группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины".Итого Йоргенсен обвиняют по двум статьям: теракт и наемничество. По одной из них предусмотрено наказание в виде лишение свободы от 12 до 20 лет, по второй - от 7 до 15-ти.Вот только предстать перед российским правосудием европейке пока не грозит, так как по информации СМИ, она уже вернулась на родину. А вот если гражданка Дании решит вернуться на фронт и попадет там в плен, события будут развиваться по другому сценарию.Тем временем на Западе делают вид, что не отправляли свои войска на Украину: До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину.Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, дания, россия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, ск рф, правый сектор, курская область, иностранные наемники