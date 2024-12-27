"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом - 27.12.2024 Украина.ру
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"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом
"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом - 27.12.2024 Украина.ру
"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом
Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. Перед вступлением в ряды ВСУ она была кадровым военным датской обороны и проходила службу в Ираке. "Дикой гусыне" предъявлено заочное обвинение по двум статьям
2024-12-27T12:01
2024-12-27T12:01
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Следствию известно, что в начале года через Польшу датчанка приехала на Украину, где вступила в ряды "Правого сектора"*. Наемница подписала контракт и получала за службу "не менее $1 тыс." (примерно 100 тысяч рублей) ежемесячно, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику, итого "не менее $6 тыс." (почти 600 тысяч рублей) в период с июня по ноябрь.Также российским следователям удалось доказать, что Йоргенсен была в числе первых украинских диверсантов, вступивших на Курскую землю в ноябре этого года. Участие гражданки Дании в этом событии СК РФ квалифицировал как теракт, совершенный в составе "группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины".Итого Йоргенсен обвиняют по двум статьям: теракт и наемничество. По одной из них предусмотрено наказание в виде лишение свободы от 12 до 20 лет, по второй - от 7 до 15-ти.Вот только предстать перед российским правосудием европейке пока не грозит, так как по информации СМИ, она уже вернулась на родину. А вот если гражданка Дании решит вернуться на фронт и попадет там в плен, события будут развиваться по другому сценарию.Тем временем на Западе делают вид, что не отправляли свои войска на Украину: До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину.Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, дания, россия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, ск рф, правый сектор, курская область, иностранные наемники
Новости, Дания, Россия, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Правый сектор, Курская область, иностранные наемники

"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом

12:01 27.12.2024
 
© СК РФ
© СК РФ
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Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. Перед вступлением в ряды ВСУ она была кадровым военным датской обороны и проходила службу в Ираке. "Дикой гусыне" предъявлено заочное обвинение по двум статьям
Следствию известно, что в начале года через Польшу датчанка приехала на Украину, где вступила в ряды "Правого сектора"*. Наемница подписала контракт и получала за службу "не менее $1 тыс." (примерно 100 тысяч рублей) ежемесячно, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику, итого "не менее $6 тыс." (почти 600 тысяч рублей) в период с июня по ноябрь.
Также российским следователям удалось доказать, что Йоргенсен была в числе первых украинских диверсантов, вступивших на Курскую землю в ноябре этого года. Участие гражданки Дании в этом событии СК РФ квалифицировал как теракт, совершенный в составе "группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины".
Итого Йоргенсен обвиняют по двум статьям: теракт и наемничество. По одной из них предусмотрено наказание в виде лишение свободы от 12 до 20 лет, по второй - от 7 до 15-ти.
Вот только предстать перед российским правосудием европейке пока не грозит, так как по информации СМИ, она уже вернулась на родину. А вот если гражданка Дании решит вернуться на фронт и попадет там в плен, события будут развиваться по другому сценарию.
Тем временем на Западе делают вид, что не отправляли свои войска на Украину: До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину.
Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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