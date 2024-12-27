ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово - 27.12.2024 Украина.ру
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ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово - 27.12.2024 Украина.ру
ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
Вся жилая зона города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных. Об этом 27 декабря написал телеграм-канал SHOT
2024-12-27T10:28
2024-12-27T10:28
новости
курахово
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борис рожин
владимир рогов
вооруженные силы украины
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Издание также отметило, что сдавшиеся в Курахово в плен украинские солдаты признались: после того, как группировки ВСУ попали в городе в "мешок", им приказывали расстреливать мирных, ждавших российскую армию.Уточняется, что в западной части Курахово идет зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ на ряде позиций. Также сообщается, что украинские военные пытаются выполнить приказ продержаться до инаугурации нового президента США Дональда Трампа хотя бы на подступах к Кураховской ТЭС. Однако и там терпят неудачу.Накануне в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что окончательно и бесповоротно противник потеряет Курахово в предстоящие новогодние праздники."Я не сторонник взятия каких-то городов к праздничным датам. Были ожидания, что Вооруженные силы РФ возьмут Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы", - отметил эксперт.Он резюмировал, что пока киевский режим всеми силами пытается затянуть свое пребывание в Курахово, в итоге "несколько дней ВСУ разменяли на личный состав".Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Примерно неделю назад председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ получили от своего командования приказ держаться в Курахово до инаугурации нового президента Дональда Трампа.Его вступление в должность назначено на 20 января 2025 года.Другие темы: Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, донецкая народная республика, дональд трамп, борис рожин, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Борис Рожин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово

10:28 27.12.2024
 
© © Народная милиция ДНР/TelegramФото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
Фото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
© © Народная милиция ДНР/Telegram
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Вся жилая зона города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных. Об этом 27 декабря написал телеграм-канал SHOT

"ВСУ не выполнили приказ "держаться до конца" и при отходе убивали гражданских. У всех погибших были сквозные ранения от пуль", - говорится в материале, где также отмечается, что российские бойцы в ходе продвижения уже обнаружили 28 неопознанных тел гражданских.

Издание также отметило, что сдавшиеся в Курахово в плен украинские солдаты признались: после того, как группировки ВСУ попали в городе в "мешок", им приказывали расстреливать мирных, ждавших российскую армию.
Уточняется, что в западной части Курахово идет зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ на ряде позиций. Также сообщается, что украинские военные пытаются выполнить приказ продержаться до инаугурации нового президента США Дональда Трампа хотя бы на подступах к Кураховской ТЭС. Однако и там терпят неудачу.
Накануне в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что окончательно и бесповоротно противник потеряет Курахово в предстоящие новогодние праздники.
"Я не сторонник взятия каких-то городов к праздничным датам. Были ожидания, что Вооруженные силы РФ возьмут Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы", - отметил эксперт.
Он резюмировал, что пока киевский режим всеми силами пытается затянуть свое пребывание в Курахово, в итоге "несколько дней ВСУ разменяли на личный состав".
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Примерно неделю назад председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ получили от своего командования приказ держаться в Курахово до инаугурации нового президента Дональда Трампа.
Его вступление в должность назначено на 20 января 2025 года.
Другие темы: Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампБорис РожинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФ
 
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