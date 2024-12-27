https://ukraina.ru/20241227/1060015173.html

"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией

"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией - 27.12.2024 Украина.ру

"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией

Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер дал интервью изданию El Mundo, признавая тот факт, что прекращению украинского конфликта намеренно мешал коллективный Запад.

2024-12-27T13:11

2024-12-27T13:11

2024-12-27T13:11

эксклюзив

украина

россия

сша

кондолиза райс

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/21/1034172127_0:315:800:765_1920x0_80_0_0_2d372d443bad3e84df57d3cac3d51dbf.jpg

Миршаймер – представитель так называемой реалистической школы в современной западной политологии.Его взгляды никак не могут быть названы пророссийскими. Достаточно сказать – этот эксперт неизменно утверждает, что после распада Советского Союза Украине следовало бы сохранить находившееся тогда на ее территории ядерное оружие – вместо того, чтобы передавать его русским.Тем не менее, Миршаймер никогда не воспринимал господствующую в США идеологию неоконсерваторов и довольно последовательно критиковал западную политику расширения НАТО на восток, вполне логично считая, что это увеличивает риски полномасштабного конфликта с Россией.Еще в 2014 году он опубликовал в Foreign Affairs статью "Почему украинский кризис – вина Запада", задаваясь риторическим вопросом – как бы действовали американцы, если бы Китай вдруг решил втянуть в военный союз Мексику и Канаду?Этот политолог нередко называет происходящие вещи своими именами. А такое свободомыслие является сегодня на Западе очень большой редкостью, заслуживая внимания.В своем новом интервью Миршаймер подчеркивает: западная стратегия заключалась в том, чтобы сформировать из Украины укрепленный форпост в непосредственной близости от России – создавая для нее постоянную военно-политическую угрозу, мешая мирному становлению и развитию."Главная причина этого конфликта – решение США и их европейских союзников превратить Украину в западный бастион на границах России. Эта ситуация имеет три аспекта: во-первых, сближение Украины с НАТО; во-вторых, ее сближение с ЕС; и в-третьих, превращение Украины в либеральную демократию с прозападной идеологией. Все три аспекта вызывают у Москвы серьезное беспокойство, но именно расширение НАТО представляет для России угрозу ее существованию. Путин предупредил, что не допустит этого. Однако США и их европейские союзники решили продавить членство Украины в НАТО назло России", – сказал Миршаймер.Корреспонденту либерального издания El Mundo не понравились выводы американского политолога.В ходе полемики он попытался было представить Россию в образе агрессора – потому что это является обязательным эпитетом для пропагандистской западной прессы.Но Джон Миршаймер пошел еще дальше – объясняя, что Российская Федерация, наоборот, вовсе не стремилась с кем-то конфликтовать.Напротив, на всех этапах развития кризисной ситуации она демонстрировала свою договороспособность и конструктивный подход. А ответственность за конфронтацию лежит на американцах.По словам Миршаймера, в такой позиции нет ничего нового. Вашингтон и Брюссель хорошо знали: попытки втащить Киев в НАТО всегда являлись для Москвы ясно обозначенной красной линией.В интервью El Mundo он напоминает о том, что еще в 2008 году, после конфликта в Грузии, посол США в Москве Уильям Бернс, возглавляющий сейчас ЦРУ, представил доклад тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, объясняя, что принятие Украины в НАТО будет рассматриваться большинством русских как угроза существованию своего государства.А бывший канцлер Германии Ангела Меркель прямо заявляла – она понимала, что Москва воспримет этот шаг как объявление войны.Также Миршаймер не преминул напомнить о Минских соглашениях, которые были разработаны для разрядки военно-политической ситуации, однако не выполнялись и провалились именно по вине Украины.Он убежден: на Западе намеренно торпедировали любые попытки договориться о взаимовыгодном компромиссе с Россией, потому что были уверены в своей конечной победе.Профессор Чикагского университета напомнил – начиная с 2014 года, США и Евросоюз организовали и профинансировали очень серьезное перевооружение украинской армии. А тщательно разработанные экономические санкции должны были поставить Россию на колени в случае спровоцированного конфликта.Как отмечает сейчас Миршаймер, это был своего рода "двойной удар". Однако, как показали последние три года, Россия сумела его выдержат, сорвав таким образом давние стратегические планы западников."В результате этого Украина потеряет значительную часть своей территории и превратится в недееспособное государство", – заявил профессор Чикагского университета, не оставляя "бастиону Запада" особых шансов на будущее.О том, как и зачем Украина хочет спрятаться под зонтик ЕС вместо НАТО - в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"

https://ukraina.ru/20240216/1053337354.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, россия, сша, кондолиза райс, нато, ес