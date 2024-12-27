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Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой - 27.12.2024 Украина.ру
Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с детьми на благотворительном празднике в преддверии Нового года сравнил жизнь с тельняшкой, передает белорусский телеканал "Первый информационный"
2024-12-27T13:16
2024-12-27T13:16
2024-12-27T13:17
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"Жизнь... всегда как матросская тельняшка... Если у кого-то сегодня есть определенные тревоги, чего-то не хватает в жизни, помните: за этой чуть-чуть темной полоской будет обязательно светлая. И мы сделаем всё для того, чтобы у тех детишек, если у них чего-то не хватает, ничем не отличалось от тех детей, у которых есть всё", - заверил Лукашенко.Он также поздравил всех с Новым годом и вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке, обратив внимание на то, что они все время работают бесплатно. О подарках президента России - в материале Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, белоруссия, александр лукашенко, россия, шебекино, дед мороз, владимир путин
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Шебекино, Дед Мороз, Владимир Путин
Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:16 27.12.2024 (обновлено: 13:17 27.12.2024)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с детьми на благотворительном празднике в преддверии Нового года сравнил жизнь с тельняшкой, передает белорусский телеканал "Первый информационный"
"Жизнь... всегда как матросская тельняшка... Если у кого-то сегодня есть определенные тревоги, чего-то не хватает в жизни, помните: за этой чуть-чуть темной полоской будет обязательно светлая. И мы сделаем всё для того, чтобы у тех детишек, если у них чего-то не хватает, ничем не отличалось от тех детей, у которых есть всё", - заверил Лукашенко.
Он также поздравил всех с Новым годом и вручил подарки Деду Морозу
и Снегурочке, обратив внимание на то, что они все время работают бесплатно.
"Не может так быть, в рыночной экономике живем. Поэтому мы купили ему и Снегурочке новогодние подарки, чтобы они также после работы порадовались, как и мы с вами", - подчеркнул белорусский лидер.