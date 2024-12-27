Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг - 27.12.2024 Украина.ру
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Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг - 27.12.2024 Украина.ру
Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решил распустить бундестаг, передает немецкая газета Zeit
2024-12-27T13:28
2024-12-27T13:28
новости
германия
штайнмайер
украина
олаф шольц
минфин
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"Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - заявил президент.Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии. Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30 процентов, на втором месте - правая партия "Альтернатива для Германии" с рейтингом чуть менее 20 процентов, а социал-демократы – лишь третьи с поддержкой в районе 15 процентов.Подробнее о провале канцлера ФРГ - в материале Александра Сокуренко Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, штайнмайер, украина, олаф шольц, минфин
Новости, Германия, Штайнмайер, Украина, Олаф Шольц, Минфин

Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг

13:28 27.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВстреча президента Украины с главами МИД Германии и Франции
Встреча президента Украины с главами МИД Германии и Франции - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решил распустить бундестаг, передает немецкая газета Zeit
"Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - заявил президент.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство.
В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии. Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30 процентов, на втором месте - правая партия "Альтернатива для Германии" с рейтингом чуть менее 20 процентов, а социал-демократы – лишь третьи с поддержкой в районе 15 процентов.
Подробнее о провале канцлера ФРГ - в материале Александра Сокуренко Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя на сайте Украина.ру.
 
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