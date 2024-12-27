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Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина

Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина - 27.12.2024 Украина.ру

Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина

Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза РФ, который возглавит экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

2024-12-27T16:45

2024-12-27T16:45

2024-12-27T16:45

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С 1994 года по 2012-ый Шойгу занимал пост министра МЧС России, с мая по ноябрь 2012-го работал губернатором Московской области, а 6 ноября 2012 года указом президента РФ Шойгу был назначен министром обороны РФ.В мае текущего года он был снял с этой должности и назначен на пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, а также работал заместителем президента РФ в комиссии по ВПК и курировал работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.Также с 2009 года Шойгу является президентом Русского географического общества.Другие темы: Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг.

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новости, россия, московская область, сергей шойгу, владимир путин, совбез, мчс, впк, указ