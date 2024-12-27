https://ukraina.ru/20241227/1060025781.html
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина - 27.12.2024 Украина.ру
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина
Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза РФ, который возглавит экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
2024-12-27T16:45
2024-12-27T16:45
2024-12-27T16:45
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С 1994 года по 2012-ый Шойгу занимал пост министра МЧС России, с мая по ноябрь 2012-го работал губернатором Московской области, а 6 ноября 2012 года указом президента РФ Шойгу был назначен министром обороны РФ.В мае текущего года он был снял с этой должности и назначен на пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, а также работал заместителем президента РФ в комиссии по ВПК и курировал работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.Также с 2009 года Шойгу является президентом Русского географического общества.Другие темы: Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, московская область, сергей шойгу, владимир путин, совбез, мчс, впк, указ
Новости, Россия, Московская область, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Совбез, МЧС, ВПК, указ
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина
Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза РФ, который возглавит экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
С 1994 года по 2012-ый Шойгу занимал пост министра МЧС России, с мая по ноябрь 2012-го работал губернатором Московской области, а 6 ноября 2012 года указом президента РФ Шойгу был назначен министром обороны РФ.
В мае текущего года он был снял с этой должности и назначен на пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, а также работал заместителем президента РФ в комиссии по ВПК
и курировал работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Также с 2009 года Шойгу является президентом Русского географического общества
.