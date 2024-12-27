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В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты

В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты - 27.12.2024 Украина.ру

В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты

Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом 27 декабря подтвердили в Минобороны РФ

2024-12-27T13:19

2024-12-27T13:19

2024-12-27T13:45

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Днем ранее командир 2-го батальона охраны Артем Васянович пожаловался украинским журналистам, что на всем Харьковском направлении фронт активно заполыхал."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.Параллельно российские бойцы взяли под свой контроль последнюю дорогу с твердым покрытием, по которой осуществлялось снабжение остающегося в Великой Новоселке гарнизона ВСУ. Об этом 27 декабря сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин."Ожидаемо. Повторилась ситуация с Угледаром и Селидово", - написал он.В то же время украинские паблики подтверждают потерю контроля над населенным пунктом Украинка в ДНР. Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что россияне продвинулись также в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки, а также на Кураховском направлении.Тем временем российская пресса сообщает о том, что вся жилая зона города Курахово зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных."ВСУ не выполнили приказ "держаться до конца" и при отходе убивали гражданских. У всех погибших были сквозные ранения от пуль", - говорится в материале телеграм-канала SHOT, где также отмечается, что российские бойцы в ходе продвижения уже обнаружили 28 неопознанных тел гражданских.Другие новости: В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него.

https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html

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