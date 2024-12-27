В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты - 27.12.2024 Украина.ру
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В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты - 27.12.2024 Украина.ру
В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом 27 декабря подтвердили в Минобороны РФ
2024-12-27T13:19
2024-12-27T13:45
новости
донецкая народная республика
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
всу
вс рф
освобождение
пентагон
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Днем ранее командир 2-го батальона охраны Артем Васянович пожаловался украинским журналистам, что на всем Харьковском направлении фронт активно заполыхал."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.Параллельно российские бойцы взяли под свой контроль последнюю дорогу с твердым покрытием, по которой осуществлялось снабжение остающегося в Великой Новоселке гарнизона ВСУ. Об этом 27 декабря сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин."Ожидаемо. Повторилась ситуация с Угледаром и Селидово", - написал он.В то же время украинские паблики подтверждают потерю контроля над населенным пунктом Украинка в ДНР. Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что россияне продвинулись также в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки, а также на Кураховском направлении.Тем временем российская пресса сообщает о том, что вся жилая зона города Курахово зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных."ВСУ не выполнили приказ "держаться до конца" и при отходе убивали гражданских. У всех погибших были сквозные ранения от пуль", - говорится в материале телеграм-канала SHOT, где также отмечается, что российские бойцы в ходе продвижения уже обнаружили 28 неопознанных тел гражданских.Другие новости: В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него.
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
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новости, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, всу, вс рф, освобождение, пентагон, f-16, награда
Новости, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, освобождение, Пентагон, F-16, награда

В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты

13:19 27.12.2024 (обновлено: 13:45 27.12.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом 27 декабря подтвердили в Минобороны РФ
Днем ранее командир 2-го батальона охраны Артем Васянович пожаловался украинским журналистам, что на всем Харьковском направлении фронт активно заполыхал.
"Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
25 декабря, 11:22
Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
Параллельно российские бойцы взяли под свой контроль последнюю дорогу с твердым покрытием, по которой осуществлялось снабжение остающегося в Великой Новоселке гарнизона ВСУ. Об этом 27 декабря сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Ожидаемо. Повторилась ситуация с Угледаром и Селидово", - написал он.
В то же время украинские паблики подтверждают потерю контроля над населенным пунктом Украинка в ДНР. Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что россияне продвинулись также в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки, а также на Кураховском направлении.
Тем временем российская пресса сообщает о том, что вся жилая зона города Курахово зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных.
"ВСУ не выполнили приказ "держаться до конца" и при отходе убивали гражданских. У всех погибших были сквозные ранения от пуль", - говорится в материале телеграм-канала SHOT, где также отмечается, что российские бойцы в ходе продвижения уже обнаружили 28 неопознанных тел гражданских.
Фото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
10:28
ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в КураховоВся жилая зона города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищена от украинских войск. Отступая, ВСУ убивали мирных. Об этом 27 декабря написал телеграм-канал SHOT
Другие новости: В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него.
 
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