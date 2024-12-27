В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:19 27.12.2024 (обновлено: 13:45 27.12.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом 27 декабря подтвердили в Минобороны РФ
Днем ранее командир 2-го батальона охраны Артем Васянович пожаловался украинским журналистам, что на всем Харьковском направлении фронт активно заполыхал.
"Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.
25 декабря, 11:22Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
Параллельно российские бойцы взяли под свой контроль последнюю дорогу с твердым покрытием, по которой осуществлялось снабжение остающегося в Великой Новоселке гарнизона ВСУ. Об этом 27 декабря сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Ожидаемо. Повторилась ситуация с Угледаром и Селидово", - написал он.
В то же время украинские паблики подтверждают потерю контроля над населенным пунктом Украинка в ДНР. Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что россияне продвинулись также в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки, а также на Кураховском направлении.
"ВСУ не выполнили приказ "держаться до конца" и при отходе убивали гражданских. У всех погибших были сквозные ранения от пуль", - говорится в материале телеграм-канала SHOT, где также отмечается, что российские бойцы в ходе продвижения уже обнаружили 28 неопознанных тел гражданских.