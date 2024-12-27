Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг - 27.12.2024 Украина.ру
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Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг
Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг - 27.12.2024 Украина.ру
Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг
Президент России Владимир Путин присвоил бывшей телеведущей Ираде Зейналовой, а ныне послу в республике Маврикии ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов
2024-12-27T15:29
2024-12-27T15:29
новости
россия
болгария
владимир путин
мария захарова
дональд трамп
посол
телеведущий
журналист
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В документе говорится, что такой же дипломатический ранг получил и посол России в Чили Владимир Белинский.Послом Зейналова работает с 13 сентября текущего года. Тогда, комментируя это назначение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что телеведущая - не первый в истории человек, в дальнейшем посвятивший себя дипломатии.Таким образом Зейналова стала второй женщиной, возглавившей российское посольство. Первая - Элеонора Митрофанова, посол России в Болгарии с 2021 года.Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.В 2022 году журналистка объявила, что учится в Дипломатической академии МИД России. Диплом она получила в мае 2024-го. Зейналова замужем, у нее есть сын от первого брака.Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.
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новости, россия, болгария, владимир путин, мария захарова, дональд трамп, посол, телеведущий, журналист
Новости, Россия, Болгария, Владимир Путин, Мария Захарова, Дональд Трамп, посол, телеведущий, журналист

Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг

15:29 27.12.2024
 
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Президент России Владимир Путин присвоил бывшей телеведущей Ираде Зейналовой, а ныне послу в республике Маврикии ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов
В документе говорится, что такой же дипломатический ранг получил и посол России в Чили Владимир Белинский.
Послом Зейналова работает с 13 сентября текущего года. Тогда, комментируя это назначение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что телеведущая - не первый в истории человек, в дальнейшем посвятивший себя дипломатии.
Таким образом Зейналова стала второй женщиной, возглавившей российское посольство. Первая - Элеонора Митрофанова, посол России в Болгарии с 2021 года.
13 сентября, 17:03
Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в МаврикийВ пятницу, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий. Выбор кандидатуры прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.
В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.
На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.
В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.
В 2022 году журналистка объявила, что учится в Дипломатической академии МИД России. Диплом она получила в мае 2024-го. Зейналова замужем, у нее есть сын от первого брака.
Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.
 
НовостиРоссияБолгарияВладимир ПутинМария ЗахароваДональд Трамппосолтелеведущийжурналист
 
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