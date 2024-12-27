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Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги

Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги - 27.12.2024 Украина.ру

Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги

Корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы пообщаться с теми, кто не прогнулся под проамериканскую политику правительства страны.

2024-12-27T17:37

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видео

павел волков

чехия

антифашисты

сша

одесса

ато

украина

прага

сво

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Антифашисты Чехии. За что они выступают? Какие аргументы приводят? Какие действия предпринимают? Ответы на эти и другие вопросы в спецрепортаже Украина.ру

чехия

сша

одесса

украина

прага

майдан

варшава

фрг

германия

россия

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2024

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