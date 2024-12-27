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Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги
Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги - 27.12.2024 Украина.ру
Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги
Корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы пообщаться с теми, кто не прогнулся под проамериканскую политику правительства страны.
2024-12-27T17:37
2024-12-27T17:37
2024-12-27T17:37
видео
павел волков
чехия
антифашисты
сша
одесса
ато
украина
прага
сво
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Антифашисты Чехии. За что они выступают? Какие аргументы приводят? Какие действия предпринимают? Ответы на эти и другие вопросы в спецрепортаже Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги
Корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы пообщаться с теми, кто не прогнулся под проамериканскую политику правительства страны.
Антифашисты Чехии. За что они выступают? Какие аргументы приводят? Какие действия предпринимают? Ответы на эти и другие вопросы в спецрепортаже Украина.ру