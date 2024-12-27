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"Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВ

"Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВ - 27.12.2024 Украина.ру

"Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВ

27 декабря 1908 года родился Василий Филиппович Маргелов — легендарный командующий ВДВ с 1954 по 1979 год (с небольшим перерывом, когда он был первым заместителем командующего). Именно в его честь неофициальная расшифровка аббревиатуры ВДВ звучит как "Войска дяди Васи"

2024-12-27T14:08

2024-12-27T14:08

2024-12-27T14:08

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Василий Маргелов родился в семье металлурга и прожил в Екатеринославе (Днепропетровск — Днепр) первые пять лет своей жизни. Изначально фамилия была Маркелов – букву поменяли в партбилете отца (небось на слух писали).Позже семья вернулась в Белоруссию, и сознательная жизнь Маргелова начиналась уже там. В Белоруссии он окончил школу и начал работать.В 1924-25 годах Василий Филиппович работал по комсомольскому набору в шахте им. Калинина. В некоторых биографиях утверждается, что шахта находилась в Днепропетровске, но это ошибка — на территории города шахт нет и не было, только пара гранитных карьеров (причём в 20-е годы они были за городской чертой). Так что, скорее всего, дело было на Донбассе — такая шахта существует, например, в Горловке (правда, имя Калинина эта шахта получила в 1930 году).В 1928 году Маргелова призвали в Красную армию, которой он отдал всю свою жизнь, — даже после ухода по возрасту с поста главкома ВДВ вместе с другими заслуженными боевыми генералами оставался в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1929 году вступил в ВКП(б).Маргелов окончил Объединённую белорусскую военную школу, занимал разные должности. Будучи начальником разведки стрелковой дивизии принимал участие в Освободительном походе 1939 года.Принимал участие в советско-финляндской войне в качестве командира лыжного батальона.Перед войной командовал дисциплинарным батальоном в Ленинградском военном округе, а в июле 1941 года был назначен командиром 3-го стрелкового полка 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта (основу полка составили бойцы бывшего дисбата).В ноябре 1941 года назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Именно служба Маргелова в морской пехоте отразилась потом на разработанной с его участием форме ВДВ – оттуда пошла тельняшка.Война опять свела его с Украиной — в 1942-44 годах командовал полком, потом дивизией в 3-м Украинском фронте. Летом 1943 года принимал участие в прорыве Миус-фронта и боях за Саур-могилу. За освобождение Херсона в марте 1944 года получил звезду Героя, а на параде Победы, будучи уже генерал-майором, командовал сводным батальоном 2-го Украинского фронта.После войны окончил академию, командовал 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией в Пскове, 37-м воздушно-десантным корпусом на Дальнем Востоке, а с июня 1954 года – всеми Воздушно-десантными войсками, превратив их в элиту Советской армии, служить в которой было честью для каждого призывника. Командующим ВДВ он оставался до 1979 года с перерывом в 1959-61 годах (был понижен в должности из-за ЧП в 76-й дивизии, где солдат расстрелял сослуживцев).Именно Маргелов был одним из ключевых разработчиков теории боевого применения ВДВ.В советской стратегии ВДВ отводилась большая роль – в ходе наступления в Западной Европе крупные соединения ВДВ должны были высаживаться в тылу противника (действия системы ПВО к тому моменту должны были быть нейтрализованы ядерным оружием) нарушая его логистику и облегчая таким образом задачу танковым клиньям. В 1968 году Маргелов апробировал эту концепцию в ходе операции "Дунай" (оккупация Чехословакии; интересно, что позже он получил четыре награды ЧССР) и защитил кандидатскую диссертацию.Собственно концепция была развитием теории "глубокой операции" 1930-х годов с той разницей, что новая концепция была военно-стратегической, а не военно-политической – "глубокая операция", в духе времени, была ориентирована не на разгром вооружённых сил противника, а на захват как можно большей территории, население которой должно было перейти на сторону Советской власти. Уже во время войны эта концепция была признана устаревшей. Сейчас уже концепция Маргелова является устаревшей – при нынешнем уровне развития ПВО массированная высадка парашютных десантов технически невозможна.Именно при Маргелове началась разработка специализированной военной техники для ВДВ. В 1930-е годы делались опыты по перевозке обычной общевойсковой техники, но после войны это оказалось уже невозможно. Тяжелые транспортные самолёты также конструировались с учётом потребностей ВДВ, в частности – парашютного десантирования личного состава и техники.В 1973 и 1976 годах в опытах по выброске боевой машины десанта с экипажем принимал участие сын командующего – старший лейтенант, а потом майор Александр Маргелов (опыты закончились удачно, но такое применение техники осталось нештатным из-за чрезмерного риска). Александр Васильевич получил за эти испытания звезду Героя России в 1996 году.Кстати, сам Василий Маргелов первый прыжок с парашютом сделал в 1948 году уже в генеральском звании, а последний — в 1973-м в возрасте 65 лет. Всего их было более 60.Скончался 4 марта 1990 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.За почти четверть века командования Воздушно-десантными войсками через школу "дяди Васи" прошли сотни тысяч жителей Украины, которые, несмотря на все декоммунизации, отмечают день создания ВДВ — 2 августа.На территории УССР существовала значительная группировка ВДВ, ставшая основной для украинских аэромобильных войск. К 2014 году это было пять десантно-штурмовых, одна воздушно-десантная и одна аэромобильная бригады. Все они участвовали в АТО и СВО. Славу они, пожалуй, не добыли, но признания своих боевых качеств добились, в том числе со стороны бывших советских и современных российских десантников.Но к этой трагической странице истории Маргелов точно не имел отношения. Он служил Советскому Союзу и, к счастью, не дожил до его краха.В 2000 году на набережной в Днепропетровске был установлен памятник "дяде Васе". Памятники Маргелову есть ещё в Донецке, Житомире, Кривом Роге, Львове, Сумах, Херсоне, Мариуполе… Насколько известно под вопросом только существование памятника в Днепропетровске – с 2003 года обсуждается возможность его демонтажа, но пока ничего не сделано.

https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html

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днепропетровск

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история, днепропетровск, великая отечественная война, вдв, история ссср, красная армия