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Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения - 27.12.2024 Украина.ру
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Российский военный из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения противника на Курском направлении. Его рассказ о том, как дроны ВСУ окружили и атаковали его группу, скидывая боеприпасы, опубликовало издание RT
2024-12-27T15:44
2024-12-27T15:44
2024-12-27T15:44
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"Кузбасс" отметил, что все 10 дней вокруг него регулярно крутились украинские военные, поэтому шанса бежать не было. Военный также рассказал, что ел он ночью остатки из пайков убитых товарищей, а пил из лужи.В конце концов боец смог выйти на связь с сослуживцами, когда нашел рацию и пауэрбанк для ее зарядки. Они скинули ему координаты, по ним военный двинулся ночью в сторону своих. путь занял примерно 10 часов, потом военного забрали в госпиталь.С фронта регулярно прилетают весточки о героических поступках российских военных. Вот лишь несколько историй:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
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новости, россия, селидово, курахово, вооруженные силы украины, боец, вс рф
Новости, Россия, Селидово, Курахово, Вооруженные силы Украины, боец, ВС РФ
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Российский военный из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения противника на Курском направлении. Его рассказ о том, как дроны ВСУ окружили и атаковали его группу, скидывая боеприпасы, опубликовало издание RT