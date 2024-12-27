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Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения

Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения - 27.12.2024 Украина.ру

Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения

Российский военный из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения противника на Курском направлении. Его рассказ о том, как дроны ВСУ окружили и атаковали его группу, скидывая боеприпасы, опубликовало издание RT

2024-12-27T15:44

2024-12-27T15:44

2024-12-27T15:44

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"Кузбасс" отметил, что все 10 дней вокруг него регулярно крутились украинские военные, поэтому шанса бежать не было. Военный также рассказал, что ел он ночью остатки из пайков убитых товарищей, а пил из лужи.В конце концов боец смог выйти на связь с сослуживцами, когда нашел рацию и пауэрбанк для ее зарядки. Они скинули ему координаты, по ним военный двинулся ночью в сторону своих. путь занял примерно 10 часов, потом военного забрали в госпиталь.С фронта регулярно прилетают весточки о героических поступках российских военных. Вот лишь несколько историй:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ

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новости, россия, селидово, курахово, вооруженные силы украины, боец, вс рф