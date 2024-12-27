Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060024928.html
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения - 27.12.2024 Украина.ру
Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Российский военный из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения противника на Курском направлении. Его рассказ о том, как дроны ВСУ окружили и атаковали его группу, скидывая боеприпасы, опубликовало издание RT
2024-12-27T15:44
2024-12-27T15:44
новости
россия
селидово
курахово
вооруженные силы украины
боец
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_c88563b63154ad03209496c1f0ebe2eb.jpg.webp
"Кузбасс" отметил, что все 10 дней вокруг него регулярно крутились украинские военные, поэтому шанса бежать не было. Военный также рассказал, что ел он ночью остатки из пайков убитых товарищей, а пил из лужи.В конце концов боец смог выйти на связь с сослуживцами, когда нашел рацию и пауэрбанк для ее зарядки. Они скинули ему координаты, по ним военный двинулся ночью в сторону своих. путь занял примерно 10 часов, потом военного забрали в госпиталь.С фронта регулярно прилетают весточки о героических поступках российских военных. Вот лишь несколько историй:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
россия
селидово
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_e3dab586128cd91179b2a4da51c92d0c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, селидово, курахово, вооруженные силы украины, боец, вс рф
Новости, Россия, Селидово, Курахово, Вооруженные силы Украины, боец, ВС РФ

Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения

15:44 27.12.2024
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
Российский военный из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения противника на Курском направлении. Его рассказ о том, как дроны ВСУ окружили и атаковали его группу, скидывая боеприпасы, опубликовало издание RT

"Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и [украинская] речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", - вспомнил военный, уточнив, что когда вэсэушники проводили зачистку участка и прошли в паре метров от него, то сочли за покойника. Потом рядом с бойцом упала граната, но по счастливой случайности не взорвалась.

"Кузбасс" отметил, что все 10 дней вокруг него регулярно крутились украинские военные, поэтому шанса бежать не было. Военный также рассказал, что ел он ночью остатки из пайков убитых товарищей, а пил из лужи.
В конце концов боец смог выйти на связь с сослуживцами, когда нашел рацию и пауэрбанк для ее зарядки. Они скинули ему координаты, по ним военный двинулся ночью в сторону своих. путь занял примерно 10 часов, потом военного забрали в госпиталь.
С фронта регулярно прилетают весточки о героических поступках российских военных. Вот лишь несколько историй:
Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ
Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово
Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
Российский военный сбил украинский дрон головой
"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
 
НовостиРоссияСелидовоКураховоВооруженные силы УкраиныбоецВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
15:44Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
15:29Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг
15:15На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ
14:48Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем
14:48"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
13:42Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
13:28Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
13:19В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:16Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:11"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией
13:10Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации
13:01Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:49Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
12:38ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
12:36В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
12:01"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом
11:53Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
11:39Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"
11:17Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Лента новостейМолния