https://ukraina.ru/20241227/1060019392.html

Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент

Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент - 27.12.2024 Украина.ру

Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су признал импичмент, объявленный ему парламентом страны. Об этом 27 декабря проинформировало местное новостное агентство Рёнхап

2024-12-27T13:42

2024-12-27T13:42

2024-12-27T13:42

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Комментируя эту тему, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что южнокорейский сериал получил новый поворот в сюжете, а значит в ближашее время точно не закончится."В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять "Игру в кальмара" среди чиновников. Запаслись попкорном", - написал Медведев в своем телеграм-канале.И действительно, это уже второй импичмент в Южной Корее за последние две недели: 14 декабря от власти был отстранен президент Юн Сок Ель, занимавший пост главы государства с мая 2022 года. Окончательное решение по импичменту Юн Сок Ёля остается за Конституционным судом страны. На это у него есть 180 дней.Ранее другое местное издание - Yonhap - написало, что Хан Док Су был обвинен в том, что не стал подписывать законопроекты о расследовании в отношении бывшего главы государства Юн Сок Еля и его жены. Повод к импичменту Юн Сок Еля - его попытка ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов.И судьба Юн Сок Еля предрешена, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, ведь южнокорейцы настроены против него практически поголовно - от престарелых до молодежи.Полностью с материалом можно ознакомиться здесь: Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм.К слову, в середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.Пока на Западе обвиняли КНДР и Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину. Однако сделать это не успел.Другие темы: В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него.

https://ukraina.ru/20241208/1059452345.html

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

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новости, южная корея, россия, кндр, дмитрий медведев, украина.ру, пентагон, f-16, импичмент, президент, сеул