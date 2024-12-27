Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
© AP / Ahn Young-joon
© AP / Ahn Young-joon
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су признал импичмент, объявленный ему парламентом страны. Об этом 27 декабря проинформировало местное новостное агентство Рёнхап
"Я признаю решение Национального собрания и для того, чтобы не добавлять хаоса и неопределенности, я прекращу исполнять обязанности в соответствии с законом, ожидая скорого и мудрого решения Конституционного суда", - сказал Хан Док Су.
Комментируя эту тему, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что южнокорейский сериал получил новый поворот в сюжете, а значит в ближашее время точно не закончится.
"В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять "Игру в кальмара" среди чиновников. Запаслись попкорном", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
И действительно, это уже второй импичмент в Южной Корее за последние две недели: 14 декабря от власти был отстранен президент Юн Сок Ель, занимавший пост главы государства с мая 2022 года. Окончательное решение по импичменту Юн Сок Ёля остается за Конституционным судом страны. На это у него есть 180 дней.
Ранее другое местное издание - Yonhap - написало, что Хан Док Су был обвинен в том, что не стал подписывать законопроекты о расследовании в отношении бывшего главы государства Юн Сок Еля и его жены. Повод к импичменту Юн Сок Еля - его попытка ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов.
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И судьба Юн Сок Еля предрешена, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, ведь южнокорейцы настроены против него практически поголовно - от престарелых до молодежи.
"Людей достала инфляция, безработица, дороговизна. Все эти реалии скрываются за неоновыми витринами гламурной жизни кей-поп-молодежи, но они хорошо известны даже тем, кто смотрит корейские сериалы вроде всемирно известной "Игры в кальмара". Но главное, в Южной Корее никто, кроме военных фанатиков, не хочет войны. А правительство президента Юна, действуя с подачи Соединенных Штатов Америки, систематически пыталось переправлять на коммунистический север подрывные материалы на флешках. <...> Оппозиционные демократы (напомним, что они не походят по взглядам на своих американских собратьев) публично опасались, что Юн Сок Ель может затеять полномасштабную войну с КНДР. А кто бы в ней в итоге ни победил, общий итог представляется предрешенным - от приграничного Сеула останется горстка радиоактивного пепла", - отметил Савко.
Полностью с материалом можно ознакомиться здесь: Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм.
К слову, в середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.
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