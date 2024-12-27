Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент - 27.12.2024 Украина.ру
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Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент - 27.12.2024 Украина.ру
Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су признал импичмент, объявленный ему парламентом страны. Об этом 27 декабря проинформировало местное новостное агентство Рёнхап
2024-12-27T13:42
2024-12-27T13:42
новости
южная корея
россия
кндр
дмитрий медведев
украина.ру
пентагон
f-16
импичмент
президент
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Комментируя эту тему, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что южнокорейский сериал получил новый поворот в сюжете, а значит в ближашее время точно не закончится."В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять "Игру в кальмара" среди чиновников. Запаслись попкорном", - написал Медведев в своем телеграм-канале.И действительно, это уже второй импичмент в Южной Корее за последние две недели: 14 декабря от власти был отстранен президент Юн Сок Ель, занимавший пост главы государства с мая 2022 года. Окончательное решение по импичменту Юн Сок Ёля остается за Конституционным судом страны. На это у него есть 180 дней.Ранее другое местное издание - Yonhap - написало, что Хан Док Су был обвинен в том, что не стал подписывать законопроекты о расследовании в отношении бывшего главы государства Юн Сок Еля и его жены. Повод к импичменту Юн Сок Еля - его попытка ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов.И судьба Юн Сок Еля предрешена, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, ведь южнокорейцы настроены против него практически поголовно - от престарелых до молодежи.Полностью с материалом можно ознакомиться здесь: Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм.К слову, в середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.Пока на Западе обвиняли КНДР и Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину. Однако сделать это не успел.Другие темы: В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него.
https://ukraina.ru/20241208/1059452345.html
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новости, южная корея, россия, кндр, дмитрий медведев, украина.ру, пентагон, f-16, импичмент, президент, сеул
Новости, Южная Корея, Россия, КНДР, Дмитрий Медведев, Украина.ру, Пентагон, F-16, импичмент, президент, Сеул

Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент

13:42 27.12.2024
 
© AP / Ahn Young-joon
- РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP / Ahn Young-joon
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су признал импичмент, объявленный ему парламентом страны. Об этом 27 декабря проинформировало местное новостное агентство Рёнхап
"Я признаю решение Национального собрания и для того, чтобы не добавлять хаоса и неопределенности, я прекращу исполнять обязанности в соответствии с законом, ожидая скорого и мудрого решения Конституционного суда", - сказал Хан Док Су.
Комментируя эту тему, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что южнокорейский сериал получил новый поворот в сюжете, а значит в ближашее время точно не закончится.
"В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять "Игру в кальмара" среди чиновников. Запаслись попкорном", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
И действительно, это уже второй импичмент в Южной Корее за последние две недели: 14 декабря от власти был отстранен президент Юн Сок Ель, занимавший пост главы государства с мая 2022 года. Окончательное решение по импичменту Юн Сок Ёля остается за Конституционным судом страны. На это у него есть 180 дней.
Ранее другое местное издание - Yonhap - написало, что Хан Док Су был обвинен в том, что не стал подписывать законопроекты о расследовании в отношении бывшего главы государства Юн Сок Еля и его жены. Повод к импичменту Юн Сок Еля - его попытка ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов.
Юн Сок Ель
8 декабря, 06:50
"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле Происходящее в Южной Кореи можно переложить на компьютерную игру, но в реальности в Сеуле не ожидается никакая революция. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер
И судьба Юн Сок Еля предрешена, уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, ведь южнокорейцы настроены против него практически поголовно - от престарелых до молодежи.
"Людей достала инфляция, безработица, дороговизна. Все эти реалии скрываются за неоновыми витринами гламурной жизни кей-поп-молодежи, но они хорошо известны даже тем, кто смотрит корейские сериалы вроде всемирно известной "Игры в кальмара". Но главное, в Южной Корее никто, кроме военных фанатиков, не хочет войны. А правительство президента Юна, действуя с подачи Соединенных Штатов Америки, систематически пыталось переправлять на коммунистический север подрывные материалы на флешках. <...> Оппозиционные демократы (напомним, что они не походят по взглядам на своих американских собратьев) публично опасались, что Юн Сок Ель может затеять полномасштабную войну с КНДР. А кто бы в ней в итоге ни победил, общий итог представляется предрешенным - от приграничного Сеула останется горстка радиоактивного пепла", - отметил Савко.
Полностью с материалом можно ознакомиться здесь: Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм.
К слову, в середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.
Пока на Западе обвиняли КНДР и Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину. Однако сделать это не успел.
Фото: Global Look Press/Xinhua/James Lee , Юн Сок Ёль
24 октября, 14:59
На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
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