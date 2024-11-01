Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры - 01.11.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241101/1058529458.html
Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры
Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры - 01.11.2024 Украина.ру
Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры
В России и Франции отмечают юбилей Русского музыкального общества; украинская синти-поп группа записала взорвавший чарты русскоязычный трек; в Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестное произведение Шопена
2024-11-01T04:38
2024-11-01T04:38
культура
эксклюзив
музыка
культура
россия
москва
париж
петр ильич чайковский
сергей рахманинов
украина
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165 лет РМОВеликий князь Константин Константинович, внук Николая Первого и загадочный поэт К. Р. Был бы, вероятно, очень удивлён, узнай он, что Императорское Русское музыкальное общество, за дела которого он болел, которое он опекал и пестовал, спустя 165 лет всё же будет отмечать очередной свой юбилей, вновь сотрудничая с французскими музыкантами.Теперь оно, правда, называется Российское музыкальное общество и прошло множество различных этапов — от создания в разгар романтизма в 1840 году (тогда оно тоже носило иное название — Симфоническое музыкальное общество), символического года — 1850-го, когда оно было сформировано уже в том виде, в котором знал его великий князь, стараниями Алексея Фёдоровича Львова, не только дворянина, политического (член Сената) и военного деятеля, но и музыканта, директора Придворной певческой капеллы (на благо которой столько сделали Михаил Иванович Глинка и Дмитрий Степанович Бортнянский), а к тому же — автора гимна Российской Империи "Боже, царя храни"…К деятельности ИРМО имели отношение Антон Григорьевич Рубинштейн, Милий Алексеевич Балакирев и многие, многие другие выдающиеся русские музыканты. Но главное, чего добилось общество — вывода академической музыки, которой в те годы противопоставлялись лишь фольклор и цыганский романс, из ниши совершенно закрытого и элитарного развлечения, предназначенного исключительно для столичной знати.Конечно, в оперный театр и филармонию русские (и все прочие жители империи) люди попадут лишь после Великой Октябрьской революции, но ИРМО уже во второй половине XIX века популяризировало отечественную музыку в провинции (Тифлисе, Полтаве, Саратове, Воронеже, Тобольске и других городах), открывая всё новые отделения, устраивая концерты столичных и иностранных музыкантов.Революция прекратила его деятельность, но советская власть сформировала другие, более централизованные органы руководства музыкальной деятельностью советских композиторов и исполнителей, а в 1991 году оно было фактически восстановлено. Хотя, скорее, всё же, создано заново, с называние Всероссийское музыкальное общество.В понедельник, 28 октября, в Большом зале московской консерватории отметили юбилей гала-концертом, который был назван "Код времени". Главным исполнителем стал Государственный Кремлёвский оркестр под управлением Константина Чудовского, исполняли произведения композиторов, которые сотрудничали с РМО тогда, на рубеже веков — Глинки, Рубинштейна, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александра Бородина, Модеста Петровича Мусоргского, Петра Ильича Чайковского.Вышел на сцену и итальянский тенор Витторио Григоло — звезда La Scala, Metropolitan Opera, Covent Garden. Он исполнил отдельные номера из "Любовного напитка" Гаэтано Доницетти и "Тоски" Джакомо Пуччини.Значительное культурное событие состоится же сегодня, 1 ноября, — в Москве и Париже. Между двумя (безусловно музыкальными) столицам будет проведён концерт-телемост с участием пианистов Реми Женье и Дмитрия Маслеева, трансляцию планируют вести в Московской и Парижской консерваториях, в программе — произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля и Сергея Рахманинова.Рахманинов станет символической, объединяющей фигурой: Маслеев сыграет в Рахманиновском зале, в Женье — в Парижской русской консерватории, названной в его честь."Зрада" в музыкальных чартах"Адская колыбельная" — песня украинской синти-поп группы "Пошлая молли", которая в очередной раз обнажила общественный раскол, но достаточно мирно.Довольно-таки депрессивный и узнаваемый по первой строчке "Когда все ложатся спать, я включаю рок-н-ролл" сингл стал первым за два года, который выпустила группа.Вплоть до конца февраля 2022 года коллектив давал десятки в месяц концертов в разных городах России. После начала военных действий прекратил, концертная деятельность переместилась в Европу, основатель, фронтмен и солист группы Кирилл Бедный (Кирилл Тимошенко) объяснял, что это — принципиальная позиция.Стать "хорошими" для радикальной части украинской общественности у музыкантов всё равно бы не вышло — до смерти пришлось бы оправдываться и за концерты в РФ после 2014, и за русский язык песен, потому сейчас они перебрались в Грузию и свободно поют на русском.Всколыхнулось информационное поле тем, что русскоязычная "Адская колыбельная" (донельзя мрачная, но сфокусированная на личных страданиях лирического героя, а не чем-либо общественном) попала в топы как российских, так и украинских платформ — она действительно популярна.Русский язык в интервью местным СМИ музыканты назвали "языком мира", политических провокаций на своих концертах не устраивают, рады и российским, и украинским зрителям.В украинском топе чартов, кстати, вновь оказалась и уроженка Черкасс, лучшая певица России-2023 по мнению многих музыкальных премий Анна Асти (Анна Дзюба), с которой непримиримые украинские СМИ ведут войну уже больше двух лет, но всё безуспешно — почти всегда в топе."Это — аутентичный Шопен"Китайскому пианисту-виртуозу Ланг Лагу очень повезло: один из первых он исполнил на днях вальс a-moll Фредерика Шопена, найденный на прошлой неделе сотрудником музея Моргана на Манхэттене в Нью-Йорке Робинсоном Макклелланом — почти 200 лет с момента написания.Как и в случаях с другими внезапными находками нотных партитур давно ушедших из жизни композиторов (такое случалось и с Иоганном Себастьяном Бахом, и с Дмитрием Шостаковичем, и — совсем недавно, в Лейпциге, с Вольфгангом Амадеем Моцартом), необходимо относится к новостям с осторожностью, настаивают музыковеды и историки музыки.Тем не менее, пишет The New Yourk Times, в данный момент сомнений практически не осталось — вальс написал Шопен.Макклеллан обнаружил нотный листок среди других памятных сокровищ — писем Йоганнеса Брамса, Чайковского и Пабло Пикассо."Я подумал: "Что здесь происходит? Что это может быть?" — сказал Макклеллан. — Я не узнал музыку", — цитирует его газета.Уже после того, как сотрудник музея, и сам — пианист и композитор сыграл дома на электронном инструменте найденную пьесу, он отправил ее исследователю творчества Шопена в Университете Пенсильвании Джеффри Каллбергу.Специалист подтвердил: с большой вероятностью произведение действительно написано великим романтиком.Каллберг считает, что "Вальс" был написан 20-летним композитором, то есть в первой половине 30-х годов XIX века. Скорее всего, уже после того, как он навсегда покинул Варшаву."Это не самая сложная музыка Шопена. Но это аутентичный стиль Шопена, [одно из самых аутентичных произведений] которые вы можете себе представить", — сказал Ланг, записывая пьесу в Steinway Hall на Манхэттене.О Дмитрии Бортнянском - в статье Марии Нестеровой Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, музыка, культура, россия, москва, париж, петр ильич чайковский, сергей рахманинов, украина
Культура, Эксклюзив, музыка, культура, Россия, Москва, Париж, Петр Ильич Чайковский, Сергей Рахманинов, Украина

Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры

04:38 01.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России и Франции отмечают юбилей Русского музыкального общества; украинская синти-поп группа записала взорвавший чарты русскоязычный трек; в Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестное произведение Шопена
165 лет РМО
Великий князь Константин Константинович, внук Николая Первого и загадочный поэт К. Р. Был бы, вероятно, очень удивлён, узнай он, что Императорское Русское музыкальное общество, за дела которого он болел, которое он опекал и пестовал, спустя 165 лет всё же будет отмечать очередной свой юбилей, вновь сотрудничая с французскими музыкантами.
Теперь оно, правда, называется Российское музыкальное общество и прошло множество различных этапов — от создания в разгар романтизма в 1840 году (тогда оно тоже носило иное название — Симфоническое музыкальное общество), символического года — 1850-го, когда оно было сформировано уже в том виде, в котором знал его великий князь, стараниями Алексея Фёдоровича Львова, не только дворянина, политического (член Сената) и военного деятеля, но и музыканта, директора Придворной певческой капеллы (на благо которой столько сделали Михаил Иванович Глинка и Дмитрий Степанович Бортнянский), а к тому же — автора гимна Российской Империи "Боже, царя храни"…
К деятельности ИРМО имели отношение Антон Григорьевич Рубинштейн, Милий Алексеевич Балакирев и многие, многие другие выдающиеся русские музыканты. Но главное, чего добилось общество — вывода академической музыки, которой в те годы противопоставлялись лишь фольклор и цыганский романс, из ниши совершенно закрытого и элитарного развлечения, предназначенного исключительно для столичной знати.
Конечно, в оперный театр и филармонию русские (и все прочие жители империи) люди попадут лишь после Великой Октябрьской революции, но ИРМО уже во второй половине XIX века популяризировало отечественную музыку в провинции (Тифлисе, Полтаве, Саратове, Воронеже, Тобольске и других городах), открывая всё новые отделения, устраивая концерты столичных и иностранных музыкантов.
Революция прекратила его деятельность, но советская власть сформировала другие, более централизованные органы руководства музыкальной деятельностью советских композиторов и исполнителей, а в 1991 году оно было фактически восстановлено. Хотя, скорее, всё же, создано заново, с называние Всероссийское музыкальное общество.
В понедельник, 28 октября, в Большом зале московской консерватории отметили юбилей гала-концертом, который был назван "Код времени". Главным исполнителем стал Государственный Кремлёвский оркестр под управлением Константина Чудовского, исполняли произведения композиторов, которые сотрудничали с РМО тогда, на рубеже веков — Глинки, Рубинштейна, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александра Бородина, Модеста Петровича Мусоргского, Петра Ильича Чайковского.
Вышел на сцену и итальянский тенор Витторио Григоло — звезда La Scala, Metropolitan Opera, Covent Garden. Он исполнил отдельные номера из "Любовного напитка" Гаэтано Доницетти и "Тоски" Джакомо Пуччини.
Значительное культурное событие состоится же сегодня, 1 ноября, — в Москве и Париже. Между двумя (безусловно музыкальными) столицам будет проведён концерт-телемост с участием пианистов Реми Женье и Дмитрия Маслеева, трансляцию планируют вести в Московской и Парижской консерваториях, в программе — произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля и Сергея Рахманинова.
Рахманинов станет символической, объединяющей фигурой: Маслеев сыграет в Рахманиновском зале, в Женье — в Парижской русской консерватории, названной в его честь.
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"Зрада" в музыкальных чартах
"Адская колыбельная" — песня украинской синти-поп группы "Пошлая молли", которая в очередной раз обнажила общественный раскол, но достаточно мирно.
Довольно-таки депрессивный и узнаваемый по первой строчке "Когда все ложатся спать, я включаю рок-н-ролл" сингл стал первым за два года, который выпустила группа.
Вплоть до конца февраля 2022 года коллектив давал десятки в месяц концертов в разных городах России. После начала военных действий прекратил, концертная деятельность переместилась в Европу, основатель, фронтмен и солист группы Кирилл Бедный (Кирилл Тимошенко) объяснял, что это — принципиальная позиция.
Стать "хорошими" для радикальной части украинской общественности у музыкантов всё равно бы не вышло — до смерти пришлось бы оправдываться и за концерты в РФ после 2014, и за русский язык песен, потому сейчас они перебрались в Грузию и свободно поют на русском.
Всколыхнулось информационное поле тем, что русскоязычная "Адская колыбельная" (донельзя мрачная, но сфокусированная на личных страданиях лирического героя, а не чем-либо общественном) попала в топы как российских, так и украинских платформ — она действительно популярна.
Русский язык в интервью местным СМИ музыканты назвали "языком мира", политических провокаций на своих концертах не устраивают, рады и российским, и украинским зрителям.
В украинском топе чартов, кстати, вновь оказалась и уроженка Черкасс, лучшая певица России-2023 по мнению многих музыкальных премий Анна Асти (Анна Дзюба), с которой непримиримые украинские СМИ ведут войну уже больше двух лет, но всё безуспешно — почти всегда в топе.
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"Это — аутентичный Шопен"
Китайскому пианисту-виртуозу Ланг Лагу очень повезло: один из первых он исполнил на днях вальс a-moll Фредерика Шопена, найденный на прошлой неделе сотрудником музея Моргана на Манхэттене в Нью-Йорке Робинсоном Макклелланом — почти 200 лет с момента написания.
Как и в случаях с другими внезапными находками нотных партитур давно ушедших из жизни композиторов (такое случалось и с Иоганном Себастьяном Бахом, и с Дмитрием Шостаковичем, и — совсем недавно, в Лейпциге, с Вольфгангом Амадеем Моцартом), необходимо относится к новостям с осторожностью, настаивают музыковеды и историки музыки.
Тем не менее, пишет The New Yourk Times, в данный момент сомнений практически не осталось — вальс написал Шопен.
Макклеллан обнаружил нотный листок среди других памятных сокровищ — писем Йоганнеса Брамса, Чайковского и Пабло Пикассо.
"Я подумал: "Что здесь происходит? Что это может быть?" — сказал Макклеллан. — Я не узнал музыку", — цитирует его газета.
Уже после того, как сотрудник музея, и сам — пианист и композитор сыграл дома на электронном инструменте найденную пьесу, он отправил ее исследователю творчества Шопена в Университете Пенсильвании Джеффри Каллбергу.
Специалист подтвердил: с большой вероятностью произведение действительно написано великим романтиком.
Каллберг считает, что "Вальс" был написан 20-летним композитором, то есть в первой половине 30-х годов XIX века. Скорее всего, уже после того, как он навсегда покинул Варшаву.
"Это не самая сложная музыка Шопена. Но это аутентичный стиль Шопена, [одно из самых аутентичных произведений] которые вы можете себе представить", — сказал Ланг, записывая пьесу в Steinway Hall на Манхэттене.
О Дмитрии Бортнянском - в статье Марии Нестеровой Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу на сайте Украина.ру.
 
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