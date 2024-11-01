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Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры

Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры - 01.11.2024 Украина.ру

Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры

В России и Франции отмечают юбилей Русского музыкального общества; украинская синти-поп группа записала взорвавший чарты русскоязычный трек; в Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестное произведение Шопена

2024-11-01T04:38

2024-11-01T04:38

2024-11-01T04:38

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165 лет РМОВеликий князь Константин Константинович, внук Николая Первого и загадочный поэт К. Р. Был бы, вероятно, очень удивлён, узнай он, что Императорское Русское музыкальное общество, за дела которого он болел, которое он опекал и пестовал, спустя 165 лет всё же будет отмечать очередной свой юбилей, вновь сотрудничая с французскими музыкантами.Теперь оно, правда, называется Российское музыкальное общество и прошло множество различных этапов — от создания в разгар романтизма в 1840 году (тогда оно тоже носило иное название — Симфоническое музыкальное общество), символического года — 1850-го, когда оно было сформировано уже в том виде, в котором знал его великий князь, стараниями Алексея Фёдоровича Львова, не только дворянина, политического (член Сената) и военного деятеля, но и музыканта, директора Придворной певческой капеллы (на благо которой столько сделали Михаил Иванович Глинка и Дмитрий Степанович Бортнянский), а к тому же — автора гимна Российской Империи "Боже, царя храни"…К деятельности ИРМО имели отношение Антон Григорьевич Рубинштейн, Милий Алексеевич Балакирев и многие, многие другие выдающиеся русские музыканты. Но главное, чего добилось общество — вывода академической музыки, которой в те годы противопоставлялись лишь фольклор и цыганский романс, из ниши совершенно закрытого и элитарного развлечения, предназначенного исключительно для столичной знати.Конечно, в оперный театр и филармонию русские (и все прочие жители империи) люди попадут лишь после Великой Октябрьской революции, но ИРМО уже во второй половине XIX века популяризировало отечественную музыку в провинции (Тифлисе, Полтаве, Саратове, Воронеже, Тобольске и других городах), открывая всё новые отделения, устраивая концерты столичных и иностранных музыкантов.Революция прекратила его деятельность, но советская власть сформировала другие, более централизованные органы руководства музыкальной деятельностью советских композиторов и исполнителей, а в 1991 году оно было фактически восстановлено. Хотя, скорее, всё же, создано заново, с называние Всероссийское музыкальное общество.В понедельник, 28 октября, в Большом зале московской консерватории отметили юбилей гала-концертом, который был назван "Код времени". Главным исполнителем стал Государственный Кремлёвский оркестр под управлением Константина Чудовского, исполняли произведения композиторов, которые сотрудничали с РМО тогда, на рубеже веков — Глинки, Рубинштейна, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александра Бородина, Модеста Петровича Мусоргского, Петра Ильича Чайковского.Вышел на сцену и итальянский тенор Витторио Григоло — звезда La Scala, Metropolitan Opera, Covent Garden. Он исполнил отдельные номера из "Любовного напитка" Гаэтано Доницетти и "Тоски" Джакомо Пуччини.Значительное культурное событие состоится же сегодня, 1 ноября, — в Москве и Париже. Между двумя (безусловно музыкальными) столицам будет проведён концерт-телемост с участием пианистов Реми Женье и Дмитрия Маслеева, трансляцию планируют вести в Московской и Парижской консерваториях, в программе — произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля и Сергея Рахманинова.Рахманинов станет символической, объединяющей фигурой: Маслеев сыграет в Рахманиновском зале, в Женье — в Парижской русской консерватории, названной в его честь."Зрада" в музыкальных чартах"Адская колыбельная" — песня украинской синти-поп группы "Пошлая молли", которая в очередной раз обнажила общественный раскол, но достаточно мирно.Довольно-таки депрессивный и узнаваемый по первой строчке "Когда все ложатся спать, я включаю рок-н-ролл" сингл стал первым за два года, который выпустила группа.Вплоть до конца февраля 2022 года коллектив давал десятки в месяц концертов в разных городах России. После начала военных действий прекратил, концертная деятельность переместилась в Европу, основатель, фронтмен и солист группы Кирилл Бедный (Кирилл Тимошенко) объяснял, что это — принципиальная позиция.Стать "хорошими" для радикальной части украинской общественности у музыкантов всё равно бы не вышло — до смерти пришлось бы оправдываться и за концерты в РФ после 2014, и за русский язык песен, потому сейчас они перебрались в Грузию и свободно поют на русском.Всколыхнулось информационное поле тем, что русскоязычная "Адская колыбельная" (донельзя мрачная, но сфокусированная на личных страданиях лирического героя, а не чем-либо общественном) попала в топы как российских, так и украинских платформ — она действительно популярна.Русский язык в интервью местным СМИ музыканты назвали "языком мира", политических провокаций на своих концертах не устраивают, рады и российским, и украинским зрителям.В украинском топе чартов, кстати, вновь оказалась и уроженка Черкасс, лучшая певица России-2023 по мнению многих музыкальных премий Анна Асти (Анна Дзюба), с которой непримиримые украинские СМИ ведут войну уже больше двух лет, но всё безуспешно — почти всегда в топе."Это — аутентичный Шопен"Китайскому пианисту-виртуозу Ланг Лагу очень повезло: один из первых он исполнил на днях вальс a-moll Фредерика Шопена, найденный на прошлой неделе сотрудником музея Моргана на Манхэттене в Нью-Йорке Робинсоном Макклелланом — почти 200 лет с момента написания.Как и в случаях с другими внезапными находками нотных партитур давно ушедших из жизни композиторов (такое случалось и с Иоганном Себастьяном Бахом, и с Дмитрием Шостаковичем, и — совсем недавно, в Лейпциге, с Вольфгангом Амадеем Моцартом), необходимо относится к новостям с осторожностью, настаивают музыковеды и историки музыки.Тем не менее, пишет The New Yourk Times, в данный момент сомнений практически не осталось — вальс написал Шопен.Макклеллан обнаружил нотный листок среди других памятных сокровищ — писем Йоганнеса Брамса, Чайковского и Пабло Пикассо."Я подумал: "Что здесь происходит? Что это может быть?" — сказал Макклеллан. — Я не узнал музыку", — цитирует его газета.Уже после того, как сотрудник музея, и сам — пианист и композитор сыграл дома на электронном инструменте найденную пьесу, он отправил ее исследователю творчества Шопена в Университете Пенсильвании Джеффри Каллбергу.Специалист подтвердил: с большой вероятностью произведение действительно написано великим романтиком.Каллберг считает, что "Вальс" был написан 20-летним композитором, то есть в первой половине 30-х годов XIX века. Скорее всего, уже после того, как он навсегда покинул Варшаву."Это не самая сложная музыка Шопена. Но это аутентичный стиль Шопена, [одно из самых аутентичных произведений] которые вы можете себе представить", — сказал Ланг, записывая пьесу в Steinway Hall на Манхэттене.О Дмитрии Бортнянском - в статье Марии Нестеровой Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

эксклюзив, музыка, культура, россия, москва, париж, петр ильич чайковский, сергей рахманинов, украина