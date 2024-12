https://ukraina.ru/20241206/1059456841.html

Культура отмены отменена, на арт-рынке проблемы. События кино, музыки и изобразительного искусства

Российский оркестр выступил в Европе; на арт-аукционе продали самый дорогой в мире банан; во Франции снимают новых "Мушкетёров"

Отмена отмены и оркестр в БудапештеКомментирующий в последнее время буквально любую тему, волнующую человечество, американский миллиардер Илон Маск взбодрил общественность твитом в соцсети X (заблокирована в РФ):"Культура отмены была отменена"О самой культуре отмены в отношении людей искусства, творческих коллективов и произведений уже несколько лет мы говорим много и дискуссионно не только в контексте ущемления прав российских артистов на фоне украинского конфликта, но и в отношении представителей Израиля после атаки ХАМАС в октябре прошлого года, деятелей подсанкционных государств вроде Венесуэлы или Ирана, а также отмены репутационной, особенно распространённой в США и Республике Корея.Музыканты, режиссёры и актёры, замешанные в громких сексуальных, политических или коррупционных скандалах теряют роли, площадки и места в проектах по всему миру. Едва ли найдётся человек, который вступится сегодня, например, за американского рэпера P. Diddy (Шон Комбс).Но любой истерии приходит конец: совсем недавно мы писали и о том, как на сцены европейских драматических театров активно возвращается русская драматургия от Чехова до Вырыпаева (заочно приговоренного в России за распространение фейков о ВС РФ), ведущие оперные театры континента вновь ставят балеты Чайковского и Прокофьева, а все усилия украинского Минкульта сорвать показ трагикомедии "Анора" Шона Бейкера на Каннском фестивале провалились.Картина выиграла, несмотря на то, что в ней сыграли российские актёры Юра Борисов (главный протагонист фильма), Марк Эйдельштейн (главный герой), Алексей Серебряков (один из самых узнаваемых за границей российских киноактёров) и Дарья Екамасова. Да и половина героев картины — русские, а уровень той самой "клюквы" не так велик, как можно было бы ожидать.Но действительно радостная и лишённая всяческой политической характеристики новость пришла из Будапешта: российский оркестр, а именно Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР, Артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова впервые за время войны дал концерт в Большом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа.И Листа, конечно же, играли — Второй фортепианный концерт, и переполненный зал встретил музыкантов овацией. А также Рахманинова, Чайковского, Бартока, Шостаковича."Многие любители классической музыки нас ждут, так что общение не прекратилось. А презентёры все время пишут, что соскучились и надеются, что мы приедем. В трудностях надо всегда видеть возможности. Возможности есть у нас и будут в недалеком будущем.Я в этом абсолютно уверен. Российское искусство – это огромная часть глобального мира, глобальной культуры. И когда чего-то не хватает в этом мире, то это ощущается", – сказал журналистам Спиваков и заверил: оркестр всегда рад приглашениям на европейские гастроли.Банан, разоблачающий системуО кризисе в "элитарном", аукционном изобразительном искусстве говорят давно. Впрочем, тезис этот казался актуальным критикам с момента зарождения импрессионизма, а каждый новый -изм в XX веке встречал бурное консервативное сопротивление.Концептуализм в конце столетия, казалось бы, постулировал: все прежние методы донесения информационного посыла или даже эмоционального впечатления исчерпаны, впереди — бескрайнее поле самых смелых, эпатажных, порой отчаянных, порой коммерческих экспериментов, которым не будет конца.Да и шутки о "выставке современного искусства", признаемся честно, не слишком новы. Под самим словосочетанием "современное искусство" зачастую подразумеваются непонятные, низкохудожественные и крайне нишевые коллекции, произведения, а тот, кто признаётся: подобная выставка ему понравилась, как будто бы (зачастую иронично) причисляет себя к некой особенной элитарной группе, понимающей то, что недоступно для понимания остальных.Конечно, такие обобщения грубы и поверхностны. Но случаются очаровательные истории, как, например, на прошедших совсем недавно торгах аукционного дома Sotheby`s. Китайский криптомиллионер, глава блокчейн-сети Tron Джастин Сан купил работу "Комедиант" итальянского художника-акциониста Маурицион Каттелана — банан, приклеенный к стене серым скотчем. Купил и съел.Многострадальный банан до этого едва не разделил участь инсталляции французского художника Александра Лаве в нидерландском музее LAM — All the good times we spent together — сложенных в определённом концептуальном порядке пивных банок. Сотрудник музея, не разобравшись, счёл их мусором и выбросил.Что же касается банана, Сан устроил в Гонконге целую пресс-конференцию, на которой торжественно его съел и заверил, что лот за 6,2 миллиона долларов был "намного вкуснее, чем другие бананы"."Это акт провокации, ставящий под вопрос ценность искусства и поведение на рынке, заставляющий задуматься о том, какое послание эта работа несёт для нас, зрителей", — прокомментировал ситуацию Каттелан в интервью изданию Repubblica.Впрочем, именно его посыл оказался более осмысленным, чем могло бы показаться. Художник объяснил, явно намекая на стилистику фильмов Чарли Чаплина:"Не только создатели и покупатели произведений типа "Комедианта" действуют странно, но мало что происходит на самом арт-рынке, где творческий застой стал привычным явлением. Если рыночная система настолько нестабильна, что падает из-за банановой кожуры, возможно, она уже была подвержена риску скольжения".И снова "Мушкетёры"В сети успел появиться один лишь постер нового фильма французского режиссёра алжирского происхождения Уды Беньямины "Все за одну" (официального перевода ещё очевидно нет), как интернет взорвался негодующими комментариями.Нетрудно догадаться, что фильм — ещё одна "адаптация" без преувеличения великого романа Александра Дюма "Три мушкетёра". Из опубликованной аннотации известно лишь, что главная героиня — юная мавританка Сара, которая вступает в противостояние (вполне возможно, что далее — в союз) с тремя мушкетёрами — девушками, защищающими королеву Франции.Четверо главных героинь женщин, темнокожая актриса — в принципе, этого было достаточно, чтобы собрать сотни негативных комментариев, самый мягкий и корректный из которых касается "искажения классики".Роман Дюма действительно велик, но особенная его прелесть в том, что его герои — не столько исторические персоналии, сколько вечные архетипы. Конечно, это спорно, но вот что совершенно неоспоримо: "Три мушкетёра" адаптировались для кино и мультипликации чаще, чем почти все другие литературные произведения, существующие на свете (впервые ещё в XIX веке).Единственная экранизация, которая условно считается классической, по крайней мере — среди хорошо известных и переведённых на русский или английский языки (хотя и она отходит от книги) — фильм 1961 года Бернара Бордери с блистательным актёрским составом: Д`Артаньян — Жерар Барре, Миледи — Милен Демонжо и другие звёзды.Среди других адаптаций чего только не бывало. Женский состав "мушкетёров", к слову уже был — в американском мультфильме "Барби и три мушкетёра". В советском мультфильме Ефима Гамбурга "Пёс в сапогах" мушкетёры были собаками, а гвардейцы — котами.Д`Артаньяну, его друзьям и недругам многократно придумывали детей, тайных жён и мужей, любовников и любовниц, нашумевший британский сериал 2014 года изменил буквально все сюжетные линии, а в "Мушкетёрах" Пола Андерсона герои летают над Парижем на дирижаблях и дерутся с помощью лазеров.Южнокорейский режиссёр Ким Бён-су и вовсе перенёс действие в Чосон (таким нехитрым образом приватизировали излюбленных героев и другие страны).Тропы и персонажи Дюма оказались настолько живучи, любимы и безусловно интернациональны, что новая адаптация — в большей или меньшей степени далёкая от оригинала — выходит как минимум один раз в два года. Но всегда — с сюрпризами, о которых Дюма и подумать не мог.Главная же для нас экранизация — Георгия Юнгвальд-Хилькевича, снятая на Одесской киностудии, с Боярским, Смеховым, Старыгиным, Смирнитским, Тереховой, Табаковым, Фрейндлих и другими советскими актёрами первой величины тоже, в сущности, рассказывает историю более понятную советскому зрителю, а действия протагонистов скорее вписаны в мораль советского мальчишки, подражающего бесстрашным мушкетёрам, чем французского дворянина, мыслящего себя в строгой феодальной системе.О советском кино - в материале Алексея Стаценко Запрещённый Шукшин, студия Довженко и "Бабий яр" на сайте Украина.ру.

