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Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря

Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру

Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о роли Китая в урегулировании обстановки на Украине и роли США в поставках российского газа в Европу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-27T13:01

2024-12-27T13:01

2024-12-27T13:16

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александр вучич

си цзиньпин

владимир путин

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

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Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt."После моих переговоров с Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", — отметил Вучич.Он напомнил о предположении председателя КНР, который допустил, что переговоры о перемирии начнутся в январе."Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", — добавил сербский президент.При этом Вучич подчеркнул, что он обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта.Также президент Сербии рассказал о будущем газопровода "Северный поток"."Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдёт из России в Европу", — отметил Вучич.Он подчеркнул, что до запуска газопровода остался один год.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал эту диверсию актом международного терроризма, цель которого - уничтожить источники дешевой энергии и подорвать энергобезопасность целого континента. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что СВР располагает информацией о прямой причастности к теракту на "Северных потоках" диверсантов из англосаксонских спецслужб.Обстрелы и налётыУтром 27 декабря Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, по два – над территориями Белгородской и Тульской областей и один – над территорией Астраханской области", — отмечалось в публикации телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 11 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела, выпустив в общей сложности 32 единицы различных снарядов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 4; Старая Збурьевка — 3; Масловка — 3; Алёшки — 6; Голая Пристань — 2; Васильевка — 6", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Любимовка и Корсунка.Позднее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об ударе ВСУ по Новой Каховке."Сегодня ночью украинские нацисты сожгли школу в Новой Каховке. Массированный обстрел исторического учебного здания на ул. Ленина привел к большому пожару. Несмотря на то, что вторая школа города в силу близости к линии фронта законсервирована и людей в здании не было, пожарные расчеты приступили к тушению. Но ущерб школа получила тяжелейший. Удары по гражданским объектам 15-км зоны ВСУ наносит всю эту неделю. Неделю католического Рождества. Например, вчера и позавчера под прицельные обстрелы артиллерии попадали жилые дома той же Новой Каховки на ул. Карла Маркса и Ленина, здание еще одной законсервированной школы, объекты энергетики и связи", — отметил Алексеенко.По его словам, принципиальная разница между Украиной и Россией состоит в том, что последняя строит школы, а первая — разрушает."Россия с начала года только школ в Херсонской области восстановила 48. Украина за два дня пыталась разрушить две. В этом и есть принципиальная разница между нами. Ничего. Обязательно восстановим все разрушенное ими", — пообещал Алексеенко.Утром 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Разумное, сёлам Красное, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка и хутору Угрим выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА, 10 из которых сбиты системой ПВО. Ранены 4 мирных жителя. В результате атаки беспилотника в районе села Черемошное пострадал боец самообороны. После оказанной медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Ещё трое ранены вечером в результате удара беспилотника по таунхаусу в посёлке Разумное. Две женщины после обследования и оказания медпомощи будут проходить лечение амбулаторно, 8-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. За прошедшие сутки в районе повреждены 4 квартиры в 2 таунхаусах, 2 частных дома, 2 легковых автомобиля и социальный объект", — писал Гладков.В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось артиллерийскому обстрелу 5 боеприпасами. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе село Логачёвка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов. Без пострадавших и разрушений."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 37 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 13 беспилотников. В Мокрой Орловке повреждён один частный дом, в городе Грайворон в результате атаки беспилотника сегодня утром повреждены 3 легковых автомобиля, 2 хозобъекта и газопровод", — сообщал губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое и Колотиловка произведено 3 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 10 снарядов, и совершены атаки 3 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском муниципальном округе посёлки Красное и Ленинский, сёла Белянка, Муром, Ржевка и хутор Мухин подверглись 6 обстрелам с применением 52 боеприпасов и атакам 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Ранен один мирный житель. Вечером в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина, который успел покинуть салон автомобиля в момент атаки беспилотника в селе Муром. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и баротравма. От предложенной госпитализации отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Повреждён один автомобиль", — указывалось в сводке.Позднее Гладков сообщил об атаке украинского дрона на школу."Вражеский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка. Слава Богу, никто не пострадал. Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет. Администрация вместе с силовыми структурами проводят отправку детей по домам. Приняли решение прекратить учебный процесс в этой школе и во всех образовательных учреждениях района", — рассказал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О переговорах по Украине — в статье Татьяны Стоянович "Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине".

https://ukraina.ru/20241227/1060005101.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, китай, александр вучич, си цзиньпин, владимир путин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , вячеслав гладков, северный поток, северный поток-2