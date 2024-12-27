Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
Ursa Major / Фото: официальный телеграм-канал ГК "Оборонлогистика"
Норвежские моряки, не принявшие экипаж тонущего судна "Урса Майор", шедшего под российским флагом, должны предстать перед международным судом. В пятницу, 27 декабря, с такой инициативой выступил председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Картаполов подчеркнул, что данный инцидент должен быть задокументирован для подачи иска в международный суд на капитана и владельца судна. Председатель комитета ГД РФ по обороне отметил, что это вопиющий случай, однако он очевидно укладывается в общую концепцию текущего западного отношения к России и русским.
Чуть раньше зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что случай с тонущими российскими моряками с судна "Урса Майор" прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят.
"Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!", - написал Медведев.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга под флагом России примерно две недели назад. Корабль должен был прийти в порт Владивостока 22 января. Однако несколько дней назад транспортная компания "Оборонлогистика", которой принадлежало судно, сообщила, что оно затонуло в Средиземном море.
В компании отметили, что вероятнее всего причиной ЧП стал теракт, так как с правого борта корабля произошли сразу три взрыва. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Это сделали их испанские коллеги.
Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько кораблей, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.