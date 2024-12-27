"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок
17:10 27.12.2024 (обновлено: 17:50 27.12.2024)
Самарский областной суд вынес приговор певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту* - 5,5 лет колонии-поселения. Скандального артиста признали виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и уничтожении госдокумента. В колонию артиста отправили прямо из зала суда.
Перед оглашением приговора Шарлот* попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, признал, что поступал глупо, а также заявил, что готов к созданию семьи.
"От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции. <...> Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа", - сказал Шарлот*.
Эдуард Шарлот* – самарский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне он разместил видео, на котором сжег свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Задержали блогера 22 ноября в петербургском аэропорту "Пулково", когда он прилетел из Армении.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.