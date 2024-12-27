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"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок

"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок - 27.12.2024 Украина.ру

"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок

Самарский областной суд вынес приговор певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту* - 5,5 лет колонии-поселения. Скандального артиста признали виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и уничтожении госдокумента. В колонию артиста отправили прямо из зала суда.

2024-12-27T17:10

2024-12-27T17:10

2024-12-27T17:50

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Перед оглашением приговора Шарлот* попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, признал, что поступал глупо, а также заявил, что готов к созданию семьи.Эдуард Шарлот* – самарский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне он разместил видео, на котором сжег свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Задержали блогера 22 ноября в петербургском аэропорту "Пулково", когда он прилетел из Армении.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, россия, киев, армения, певец, блогер, суд, приговор, колония