"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060026432.html
"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок
"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок - 27.12.2024 Украина.ру
"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок
Самарский областной суд вынес приговор певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту* - 5,5 лет колонии-поселения. Скандального артиста признали виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и уничтожении госдокумента. В колонию артиста отправили прямо из зала суда.
2024-12-27T17:10
2024-12-27T17:50
новости
россия
киев
армения
певец
блогер
суд
приговор
колония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060026571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db1f04c447f18d451687c3c5afa20637.jpg.webp
Перед оглашением приговора Шарлот* попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, признал, что поступал глупо, а также заявил, что готов к созданию семьи.Эдуард Шарлот* – самарский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне он разместил видео, на котором сжег свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Задержали блогера 22 ноября в петербургском аэропорту "Пулково", когда он прилетел из Армении.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html
россия
киев
армения
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060026571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_313ff22758d5c307290721dadf651fc3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, армения, певец, блогер, суд, приговор, колония
Новости, Россия, Киев, Армения, певец, блогер, Суд, приговор, колония

"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок

17:10 27.12.2024 (обновлено: 17:50 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Тарасов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу певца Шарлота
Заседание суда по делу певца Шарлота - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Сергей Тарасов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Самарский областной суд вынес приговор певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту* - 5,5 лет колонии-поселения. Скандального артиста признали виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и уничтожении госдокумента. В колонию артиста отправили прямо из зала суда.
Перед оглашением приговора Шарлот* попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, признал, что поступал глупо, а также заявил, что готов к созданию семьи.

"От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции. <...> Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа", - сказал Шарлот*.

Эдуард Шарлот* – самарский певец и блогер, известен эпатажным поведением. В июне он разместил видео, на котором сжег свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Задержали блогера 22 ноября в петербургском аэропорту "Пулково", когда он прилетел из Армении.
22 ноября 2023, 17:58
"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиРоссияКиевАрменияпевецблогерСудприговорколония
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине
17:37Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги
17:10"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок
17:05Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине
16:45Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина
16:25Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
15:44Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
15:29Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг
15:15На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ
14:48Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем
14:48"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
13:42Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
13:28Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
13:19В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:16Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:11"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией
13:10Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации
13:01Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:49Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
12:38ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
Лента новостейМолния