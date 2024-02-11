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"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина - 11.02.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина

Само по себе появление очередной киноверсии очень сложного и неоднозначного романа – событие. Вдвойне событие потому, что пришлось оно на сложный момент в истории страны и сразу же появился соблазн оценить этой событие с актуально-политических событий. Мы поддадимся, но нам есть что сказать и помимо этого

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

кино

фильм

кинематограф

русская литература

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Начнём с главного – в производстве фильм назвался "Воланд" и только под влиянием очевидного рыночного фактора режиссёр вынужден был покривить душой и дать более кликбейтное название.Поэтому все претензии зрителя, ожидавшего увидеть знакомую последовательность событий, но не увидевшего её мы отметаем. Это не экранизация романа, в как в фильмах Юрия Кары и Владимира Бортко, это фильм по мотивам романа. Ничего "незаконного" в такой постановке вопроса нет. Достаточно вспомнить, что сделал с литературной основой Стругацких и Лема Андрей Тарковский. Локшину и Кантору никто не может запретить осветить проблематику романа по-своему, с введением собственного представления о прекрасном и уродливом.Да, разумеется жалко, что авторы пренебрегли широчайшими возможностями, которые предоставляют для режиссёра фигуры Коровьева и Азазелло, но… это значит только то, что режиссёр не так уж и нуждался в этих фигурах. В результате совершенно отвратительно реализована очень важная для булгаковского романа сцена в театре варьете. Локшина столь вольное обращение со столь ценным материалом не извиняет, но вспомним, что точно так же не нуждался в Лариосике режиссёр сериала "Белая гвардия" (тоже, кстати, фильм по мотивам) Сергей Снежкин.Второй момент, который может вызвать протест – пространство, в котором происходит действие фильма. Там нет булгаковской Москвы. Там есть смесь строительной площадки на переднем плане и зеленой тряпки, на которой компьютерная графика изобразила фантастическую Москву такой, какой она виделась мечтателям вроде Ле Корбюзье.Действительно, нехорошо получается… Но, давайте начистоту.С одной стороны, режиссёру очень трудно снять булгаковскую Москву в современной Москве – не то, чтобы её вообще не было, но город, как отмечал Воланд, сильно изменился. Часть исторического фона пришлось снимать в Петербурге (так же действовал и Бортко при съёмках "Собачьего сердца").С другой стороны, для современного зрителя булгаковская Москва – такое же фантастическое место, как несостоявшаяся Москва Генерального плана реконструкции от 10 июля 1935 года. Это читателю интересно отслеживать перемещения героев по карте реальной Москвы…И действительно – откуда современному зрителю помнить, что в булгаковские времена (с 1924 года) Патриаршие пруды были Пионерскими? Что Булгаков новое название блестяще игнорирует. Для него, этого зрителя, появляется специальная вывеска – Патриаршие пруды им. К. Маркса. Хотя на заднем плане – фонтаны перед Домом Советов на Московской площади в Петербурге и легко узнаваемый памятник Ленину работы Михаила Аникушкина на Московской площади (если не ошибаемся, местные называют его "балерун").А ещё в фильме есть метро, которого нет в "Мастере и Маргарите", но которое вполне могло там быть – ведь в луже вывеска метро отражается как W - Woland…Сила Булгакова, как и его литературного учителя Гоголя, в том, чтобы находить фантастическое в обыденном. Но всегда ли можно реализовать эту особенность их прозы в кинематографической картинке?Третий момент, которым может быть недоволен любитель романа, это то, что фантастическая часть действия, связанная с деятельностью банды Воланда, протекает в пространстве вымысла. Есть реальный писатель и его знакомый иностранный профессор Воланд, а есть мастер и сатана. Они плавно перетекают друг в друга и временами непонятно, кто где и когда. Например, в момент ареста писателя (кстати, в романе мастера тоже арестовывают – намёки более чем прозрачные) у него в гостях находится Воланд, но факт ареста его совершенно не беспокоит – так же как и позже, в нехорошей квартире. Впрочем, писатель к этому моменту так набрался, что Воланд ему вполне может казаться.Такая трактовка хода событий ничуть не противоречит замыслу Булгакова. Мы о ходе событий у него от кого узнаём?Вот, например, Иван Бездомный, он же Иван Понырёв или, как в фильме, По́нырев. Всесторонне положительная личность – пролетарский поэт, комсомолец, член профсоюза, извините – МАССОЛИТа, вероятно – друг детей. Находится на излечении в психиатрической больнице с подозрением на белую горячку. Свидетель посадки кота на трамвай и личный знакомец Понтия Пилата. Верим каждому его слову.Или вот безымянный рассказчик – кто он и что он мы не знаем, но знаем, что главный источник его познаний – слухи. Те самые слухи с Евбаза, над которыми так издевался сам Булгаков в рассказе "Киев-город". Хорошие слухи. Тоже будем верить?Естественно вызывают вопросы исполнители ролей. Как ни странно, но у автора статьи они никакого протеста не вызвали (может просто потому, что он плохо знает современный российский кинематограф).В любом случае это дело вкуса – автору, например, категорически не нравятся Басилашвили – Воланд и Лавров (да даже и Ульянов в фильме Кары) – Пилат, но вполне понравились в этих ролях немецкий актёр Аугуст Диль и датский – Клаус Банг (правда, возникло впечатление, что у последнего отменное здоровье, в частности – никогда не болела голова: мигрень тоже надо уметь сыграть).Евгений Цыганов действительно похож на Михаила Булгакова. Учитывая, что в романе много автобиографического, такой ход выглядит естественно.Юлия Снигирь решительно не похожа на Маргариту (как, кстати, и Анна Ковальчук), но тут, как всегда, есть одно но. Маргарита – красавица 30-х годов. Чтобы понять, что имел в виду Булгакова, надо посмотреть на фото его двух последних жён – Любови Евгеньевны и Елены Сергеевны. Современные исполнительницы ближе по типажу к первой жене Булгакова – Татьяне Николаевне, которая со своей эльфийской внешностью по тем временам считалась чуть ли не дурнушкой. В любом случае логично, чтобы Маргарита была красавицей для актуального зрителя фильма.Ну и настоящей находкой режиссёра кажется израильский актёр Аарон Водовоз в качестве Иешуа Га-Ноцри. На первый взгляд он кажется пародией на Иешуа, которого мы механически воспринимаем в виде земного воплощения иконописного Иисуса. Но, как нам кажется, источником вдохновения у Булгакова был образ с картин "евангельского цикла" другого выпускника Первой киевской гимназии – Николая Ге(самая известная из них – "Что есть истина?"). Вот там он именно такой – невысокий, лохматый полусумасшедший бродячий философ…Алоизий Могарыч у Локшина кинодраматург – явный намёк на нелепое предположение Бориса Соколова относительно того, что прототипом этого неприятного персонажа был друг семьи Булгаковых Сергей Ермолинский (автор сценария "Неуловимых мстителей"). Впрочем, участие Могарыча в том же творческом союзе драматургически оправдано. В романе он журналист-стукач.Некоторые фразы из фильма, отсутствующие в романе, просто просятся на его страницы.- Вы тут по работе или для души? – спрашивает Воланда писатель (мастер в фильме раздвоился) и получает великолепный, исполненный чёрного юмора ответ:- Для меня это одно и то же.Финальная сцена пожара Москвы тоже не придумана – у Булгакова от редакции к редакции объём пожаров сокращается, но даже в последней из них сгорают все основные точки, связаны с повествованием – "нехорошая квартира", подвальчик мастера, МАССОЛИТ и совершенно безневинный Торгсин на Смоленской площади (Булгаковы там часто скупались и имели основания быть недовольны высоким уровнем цен).Ну и наконец, о чём же размышляют режиссёр и автор сценария в фильме?Да наверное о том же, о чём писал и сам Булгаков. Главная тема его творчества вообще и закатного романа в частности – противостояние мыслителя и творца толпе (характерно, что толпы как таковой нет, есть примкнувшая к ней часть интеллигенции - Синедрион в Ершалаиме и МАССОЛИТ в Москве), от которой его может спасти (как Воланд) или не спасти (как Пилат) власть.Причём так происходит во все времена – линия тождества событий в Ершалаиме и Москве доведена у Локшина до абсурда сценкой с крестами под конвоем красноармейцев. Впрочем, ужаснула она только людей, которые не видели в фильме "Jesus Christ Superstar" 1973 года легионеров с автоматами… Роман Булгакова – один из источников вдохновения Эндрю Ллойда Уэббера.Интеллектуальный снобизм? Безусловно. Русская интеллигенция вообще этим грешна.Фильм, был снят до патриотического подъёма 2022 года, но давление со стороны общества на творческий класс уже ощущалось. Локшин уловил это изменение общественной атмосферы и, вероятно, именно поэтому фильм получился. В нём звучит реальный страх того, как интеллигенции придётся приспосабливаться к новому российскому обществу. А ведь придётся… Уже приходится!

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, кино, фильм, кинематограф, русская литература