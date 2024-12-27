Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060027376.html
Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине
Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине - 27.12.2024 Украина.ру
Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине
Капитан норвежского судна отказался спасать российских рыбаков с пострадавшего от взрыва, который могли организовать украинские и британские спецслужбы, российского сухогруза "Урса Майор"
2024-12-27T18:00
2024-12-27T18:00
эксклюзив
хроники
европа
запад
россия
дмитрий медведев
дмитрий песков
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060009351_0:40:1180:704_1920x0_80_0_0_cdac47b85c7f9e1bbe7aef91f0222fb6.jpg.webp
В Кремле прокомментировали отказ норвежского судна спасать российских моряков c сухогруза "Урса Майор"."Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", которой и принадлежал сухогруз "Урса Майор", сообщили РИА Новости о том, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.Позднее норвежская компания — владелец Oslo Carrier 3 попыталась оправдаться."Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", - отмечалось в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.По словам компании, их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия судна. Судовладелец добавил, что погодные условия были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.На происшествие отреагировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Больше 20 лет назад одна моя американская коллега выдала любопытную фразу по поводу событий в Ираке: "Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию". Почему я вспомнил об этом? А вот почему: эта лингвистическая триада отлично подходит к ситуации, которая сложится (а она когда-нибудь точно сложится) в связи с завершением гибридной войны Запада против России. И тогда наша страна вполне может: а) простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки); б) игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну; в)наказать Европу", — отметил Медведев.На последнем он остановился детальнее."Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки. Именно кровожадная Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта", - подчеркнул Медведев.По его словам, поэтому Европа "должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными"."И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на её исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!" - указал зампредседателя Совбеза РФ.И тут он вспомнил о случае с "Урса Майор"."Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя! Будем действовать, ибо сказано: "Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого" (Псалтирь 57:11)", - подчеркнул он.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Запад понимает силу."По поводу новости о том, что норвежское судно ( экипаж которого по крайней мере был частично российским) не оказал помощь терпящим бедствие в Средиземном море нашим морякам, с потопленного украинцами судна "Большая медведица" скажу следующее. Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно. Запад уважает и боится силу не меньше, а возможно даже больше, чем Восток. Западная традиция, это когда мелкие шавки, до смерти боясь своего хозяина (Норвегия, Прибалтика, Финляндия) тявкают на его соперника и очень надеются, что хозяин в итоге не проиграет схватку и тот, на кого они так яростно тявкали, не побьёт их палкой. Так было во времена феодальной Европы, когда вассалы сюзеренов дрались друг с другом, так остается и сейчас", — отметил он.По его словам, "все эти истории о выходках Прибалтики или вот теперь Норвегии, это истории страха перед хозяином, который является куда большим страхом, чем Россия"."С нами перестанут так поступать когда во-первых начнут по настоящему боятся, а во-вторых когда мы перестанем прощать. Наша историческая традиция, это быстрое и максимальное всепрощение, так было с Францией, Польшей, Германией. Англосаксы в отличии от нас таким толстовством не занимаются, потому и понукают европейскими куколдами когда, сколько и где захотят. Давно необходимо перестать быть добрыми, для врагов меч, для их шавок кнут и тогда будет всё хорошо, в любом другом случае мы так и будем вечно возмущаться вероломностью и подлостью вроде бы цивилизованных людей", — указал военкор.По его словам, "международные законы и права человека для тех, кто за их несоблюдение может выбить зубы, иначе это не работает"."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.В "Оборонлогистике" заявили, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 по московскому времени по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Ряд экспертов предположил, что за взрывом могли стоять украинские или британские диверсанты.О подготовке Западом войны с Россией - в статье Игоря Сердюкова ""Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией".
https://ukraina.ru/20241227/1060017445.html
https://ukraina.ru/20241227/1060005101.html
https://ukraina.ru/20241226/1059998100.html
европа
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060009351_208:0:1180:729_1920x0_80_0_0_5340b3980a3015ba8649291d46559cb9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, европа, запад, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез
Эксклюзив, Хроники, Европа, Запад, Россия, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Совбез

Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине

18:00 27.12.2024
 
© Reuters Фото: Ursa Major
Фото: Ursa Major
© Reuters
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Капитан норвежского судна отказался спасать российских рыбаков с пострадавшего от взрыва, который могли организовать украинские и британские спецслужбы, российского сухогруза "Урса Майор"
В Кремле прокомментировали отказ норвежского судна спасать российских моряков c сухогруза "Урса Майор".
"Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", которой и принадлежал сухогруз "Урса Майор", сообщили РИА Новости о том, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.
Позднее норвежская компания — владелец Oslo Carrier 3 попыталась оправдаться.
"Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", - отмечалось в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.
По словам компании, их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия судна. Судовладелец добавил, что погодные условия были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.
школа в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
13:01
Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабряПрезидент Сербии Александр Вучич рассказал о роли Китая в урегулировании обстановки на Украине и роли США в поставках российского газа в Европу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
На происшествие отреагировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Больше 20 лет назад одна моя американская коллега выдала любопытную фразу по поводу событий в Ираке: "Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию". Почему я вспомнил об этом? А вот почему: эта лингвистическая триада отлично подходит к ситуации, которая сложится (а она когда-нибудь точно сложится) в связи с завершением гибридной войны Запада против России. И тогда наша страна вполне может: а) простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки); б) игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну; в)наказать Европу", — отметил Медведев.
На последнем он остановился детальнее.
"Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки. Именно кровожадная Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта", - подчеркнул Медведев.
По его словам, поэтому Европа "должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными".
"И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на её исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!" - указал зампредседателя Совбеза РФ.
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
09:40
Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабряПрезидент России Владимир Путин рассказал о транзите газа и о проблемах, вызванных позицией Украины
И тут он вспомнил о случае с "Урса Майор".

"Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя! Будем действовать, ибо сказано: "Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого" (Псалтирь 57:11)", - подчеркнул он.
Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Запад понимает силу.
"По поводу новости о том, что норвежское судно ( экипаж которого по крайней мере был частично российским) не оказал помощь терпящим бедствие в Средиземном море нашим морякам, с потопленного украинцами судна "Большая медведица" скажу следующее. Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно. Запад уважает и боится силу не меньше, а возможно даже больше, чем Восток. Западная традиция, это когда мелкие шавки, до смерти боясь своего хозяина (Норвегия, Прибалтика, Финляндия) тявкают на его соперника и очень надеются, что хозяин в итоге не проиграет схватку и тот, на кого они так яростно тявкали, не побьёт их палкой. Так было во времена феодальной Европы, когда вассалы сюзеренов дрались друг с другом, так остается и сейчас", — отметил он.
По его словам, "все эти истории о выходках Прибалтики или вот теперь Норвегии, это истории страха перед хозяином, который является куда большим страхом, чем Россия".
"С нами перестанут так поступать когда во-первых начнут по настоящему боятся, а во-вторых когда мы перестанем прощать. Наша историческая традиция, это быстрое и максимальное всепрощение, так было с Францией, Польшей, Германией. Англосаксы в отличии от нас таким толстовством не занимаются, потому и понукают европейскими куколдами когда, сколько и где захотят. Давно необходимо перестать быть добрыми, для врагов меч, для их шавок кнут и тогда будет всё хорошо, в любом другом случае мы так и будем вечно возмущаться вероломностью и подлостью вроде бы цивилизованных людей", — указал военкор.
Вчера, 18:00
Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на УкраинеГлава МИД России Сергей Лавров во время интервью российским и зарубежным СМИ подвёл итоги года. Большая часть вопросов касалась украинской проблематики
По его словам, "международные законы и права человека для тех, кто за их несоблюдение может выбить зубы, иначе это не работает".
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.
В "Оборонлогистике" заявили, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 по московскому времени по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Ряд экспертов предположил, что за взрывом могли стоять украинские или британские диверсанты.
О подготовке Западом войны с Россией - в статье Игоря Сердюкова ""Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией".
 
ЭксклюзивХроникиЕвропаЗападРоссияДмитрий МедведевДмитрий ПесковСовбез
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине
17:37Почему люди в Чехии осуждают Украину: наш спецрепортаж из Праги
17:10"Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок
17:05Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине
16:45Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - указ Путина
16:25Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом
15:44Боец ВС РФ 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
15:29Спустя 3,5 месяца в новой роли: Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг
15:15На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ
14:48Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем
14:48"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
13:42Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
13:28Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
13:19В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:16Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:11"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией
13:10Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации
13:01Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:49Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
12:38ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
Лента новостейМолния