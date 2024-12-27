https://ukraina.ru/20241227/1060027376.html

Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине

Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине - 27.12.2024 Украина.ру

Норвежский судовладелец открыл ящик Пандоры. Итоги 27 декабря на Украине

Капитан норвежского судна отказался спасать российских рыбаков с пострадавшего от взрыва, который могли организовать украинские и британские спецслужбы, российского сухогруза "Урса Майор"

2024-12-27T18:00

2024-12-27T18:00

2024-12-27T18:00

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В Кремле прокомментировали отказ норвежского судна спасать российских моряков c сухогруза "Урса Майор"."Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", которой и принадлежал сухогруз "Урса Майор", сообщили РИА Новости о том, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.Позднее норвежская компания — владелец Oslo Carrier 3 попыталась оправдаться."Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", - отмечалось в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.По словам компании, их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия судна. Судовладелец добавил, что погодные условия были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.На происшествие отреагировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Больше 20 лет назад одна моя американская коллега выдала любопытную фразу по поводу событий в Ираке: "Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию". Почему я вспомнил об этом? А вот почему: эта лингвистическая триада отлично подходит к ситуации, которая сложится (а она когда-нибудь точно сложится) в связи с завершением гибридной войны Запада против России. И тогда наша страна вполне может: а) простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки); б) игнорировать США. Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну; в)наказать Европу", — отметил Медведев.На последнем он остановился детальнее."Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки. Именно кровожадная Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта", - подчеркнул Медведев.По его словам, поэтому Европа "должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными"."И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на её исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!" - указал зампредседателя Совбеза РФ.И тут он вспомнил о случае с "Урса Майор"."Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя! Будем действовать, ибо сказано: "Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого" (Псалтирь 57:11)", - подчеркнул он.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что Запад понимает силу."По поводу новости о том, что норвежское судно ( экипаж которого по крайней мере был частично российским) не оказал помощь терпящим бедствие в Средиземном море нашим морякам, с потопленного украинцами судна "Большая медведица" скажу следующее. Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно. Запад уважает и боится силу не меньше, а возможно даже больше, чем Восток. Западная традиция, это когда мелкие шавки, до смерти боясь своего хозяина (Норвегия, Прибалтика, Финляндия) тявкают на его соперника и очень надеются, что хозяин в итоге не проиграет схватку и тот, на кого они так яростно тявкали, не побьёт их палкой. Так было во времена феодальной Европы, когда вассалы сюзеренов дрались друг с другом, так остается и сейчас", — отметил он.По его словам, "все эти истории о выходках Прибалтики или вот теперь Норвегии, это истории страха перед хозяином, который является куда большим страхом, чем Россия"."С нами перестанут так поступать когда во-первых начнут по настоящему боятся, а во-вторых когда мы перестанем прощать. Наша историческая традиция, это быстрое и максимальное всепрощение, так было с Францией, Польшей, Германией. Англосаксы в отличии от нас таким толстовством не занимаются, потому и понукают европейскими куколдами когда, сколько и где захотят. Давно необходимо перестать быть добрыми, для врагов меч, для их шавок кнут и тогда будет всё хорошо, в любом другом случае мы так и будем вечно возмущаться вероломностью и подлостью вроде бы цивилизованных людей", — указал военкор.По его словам, "международные законы и права человека для тех, кто за их несоблюдение может выбить зубы, иначе это не работает"."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.В "Оборонлогистике" заявили, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 по московскому времени по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Ряд экспертов предположил, что за взрывом могли стоять украинские или британские диверсанты.О подготовке Западом войны с Россией - в статье Игоря Сердюкова ""Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией".

https://ukraina.ru/20241227/1060017445.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, европа, запад, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез