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На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ

На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ - 27.12.2024 Украина.ру

На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФ

Группа компаний "Оборонлогистика", владевшая потерпевшим крушение сухогрузом "Урса Майор", сообщила, что среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные

2024-12-27T15:15

2024-12-27T15:15

2024-12-27T15:15

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Он отметил, что когда "Урса Майор" пошел ко дну, шлюпка с членами его экипажа направилась к норвежскому судну, находившемуся рядом. Однако находившиеся на борту Oslo Carrier 3 отказались брать российских моряков на борт, ссылаясь на "некий запрет". При этом, подчеркнули в "Оборонлогистике", часть норвежского экипажа была русскоязычной.Владелец норвежского Oslo Carrier 3 заявил, что его подчиненные не отказывали в помощи российским морякам, а просто уступили это право координационному центру в испанской Картахене, руководившему спасательной операцией.Как утверждает норвежская компания, этот центр указал судну под флагом Норвегии не брать на борт российских моряков, так как его лодка была уже в пути к месту инцидента. При этом никаких извинений ни представители судна, ни официального Осла не принесли.Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что случай с тонущими российскими моряками с судна "Урса Майор" прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят.Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов выступил с инициативой подать иск в международный суд на капитана и владельца судна, нарушивших 10-ю статью Международной конвенции о спасании от 1989 года."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга под флагом России примерно две недели назад. Корабль должен был прийти в порт Владивостока 22 января. Однако несколько дней назад транспортная компания "Оборонлогистика", которой принадлежало судно, сообщила, что оно затонуло в Средиземном море.В компании отметили, что вероятнее всего причиной ЧП стал теракт, так как с правого борта корабля произошли сразу три взрыва. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Это сделали их испанские коллеги.Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько кораблей, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.

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новости, россия, норвегия, европа, дмитрий медведев, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, судно, моряки, спасение, испания