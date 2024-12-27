https://ukraina.ru/20241227/1060023084.html

"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин

"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин - 27.12.2024 Украина.ру

"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о прочности украинской энергосистемы и о целях ВС России в 2025 году

2024-12-27T14:48

2024-12-27T14:48

2024-12-27T14:51

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00:38 - Массированный удар ВС РФ по Украине.03:35 - Недостатки "Гераней".06:25 - Об энергосистеме Украины.07:42 - О продвижении российских войск.11:48 - Возможности и резервы ВСУ.12:42 - О заходе в Днепропетровскую область.15:28 - Об оснащении российских танков.17:34 - О мобилизации и контрактниках.19:43 - О вероятности форсирования Днепра.21:41 - О целях России на Херсонском направлении.

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