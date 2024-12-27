https://ukraina.ru/20241227/1060023084.html
"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин - 27.12.2024 Украина.ру
"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о прочности украинской энергосистемы и о целях ВС России в 2025 году
2024-12-27T14:48
2024-12-27T14:48
2024-12-27T14:51
видео
россия
борис рожин
днепр
украина
вооруженные силы украины
ес
вс рф
тэц
поставки
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00:38 - Массированный удар ВС РФ по Украине.03:35 - Недостатки "Гераней".06:25 - Об энергосистеме Украины.07:42 - О продвижении российских войск.11:48 - Возможности и резервы ВСУ.12:42 - О заходе в Днепропетровскую область.15:28 - Об оснащении российских танков.17:34 - О мобилизации и контрактниках.19:43 - О вероятности форсирования Днепра.21:41 - О целях России на Херсонском направлении.
россия
днепр
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львов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, борис рожин, днепр, украина, вооруженные силы украины, ес, вс рф, тэц, поставки, львов, война, днепропетровск, сво, ракеты, видео
Видео, Россия, Борис Рожин, Днепр, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, ТЭЦ, поставки, Львов, война, Днепропетровск, СВО, ракеты
"Герани" славно поработали: о массированном ударе по Левобережной Украине и форсировании Днепра – Рожин
14:48 27.12.2024 (обновлено: 14:51 27.12.2024)
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о прочности украинской энергосистемы и о целях ВС России в 2025 году
00:38 - Массированный удар ВС РФ по Украине.
03:35 - Недостатки "Гераней".
06:25 - Об энергосистеме Украины.
07:42 - О продвижении российских войск.
11:48 - Возможности и резервы ВСУ.
12:42 - О заходе в Днепропетровскую область.
15:28 - Об оснащении российских танков.
17:34 - О мобилизации и контрактниках.
19:43 - О вероятности форсирования Днепра.
21:41 - О целях России на Херсонском направлении.