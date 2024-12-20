ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Спецслужбы Украины разыскивают группу военных, которая якобы навела удар на здание СБУ в Киеве. Об этом 20 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
По его данным, в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.
"Сообщают, что не все погибшие [умерли] от прилета, по непроверенным данным, несколько военных были застрелены", — рассказал Лебедев.
Он отметил, что таким образом был "передан привет" от серьезной военной агентуры в День работника органов государственной безопасности РФ, который отмечается 20 декабря.
Кроме того, Лебедев заявил, что после прилета в Киеве начались жесткие проверки. Останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, документы. У машин, со слов очевидцев, снимают сиденья и разбирают двери в поисках спрятанных улик.
В пятницу утром, 20 декабря, российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве.
В комментарии Минобороны уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
11:39Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Это ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские паблики сообщают о мощной атаке военных объектов в Киеве
После ударов по Киеву, депутаты Верховной Рады Украины почти полным составом пропустили заседание парламента.
"Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно", — сыронизировал нардеп Алексей Гончаренко*.
* Признан в РФ экстремистом и террористом.