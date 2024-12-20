https://ukraina.ru/20241220/1059837461.html

ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве

ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве - 20.12.2024 Украина.ру

ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве

Спецслужбы Украины разыскивают группу военных, которая якобы навела удар на здание СБУ в Киеве. Об этом 20 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале

2024-12-20T15:32

2024-12-20T15:32

2024-12-20T15:32

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По его данным, в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.Он отметил, что таким образом был "передан привет" от серьезной военной агентуры в День работника органов государственной безопасности РФ, который отмечается 20 декабря.Кроме того, Лебедев заявил, что после прилета в Киеве начались жесткие проверки. Останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, документы. У машин, со слов очевидцев, снимают сиденья и разбирают двери в поисках спрятанных улик.В пятницу утром, 20 декабря, российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве.В комментарии Минобороны уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.После ударов по Киеву, депутаты Верховной Рады Украины почти полным составом пропустили заседание парламента."Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно", — сыронизировал нардеп Алексей Гончаренко*."Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатовДругие темы: "Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село* Признан в РФ экстремистом и террористом.

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новости, киев, украина, сбу, вооруженные силы украины, алексей гончаренко, россия, вс рф