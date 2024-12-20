https://ukraina.ru/20241220/1059833000.html

Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря

Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру

Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря

В Минобороны России рассказали об ударе возмездия по Службе безопасности Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-20T13:00

2024-12-20T13:00

2024-12-20T13:00

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Министерство обороны России сообщило об ударе возмездия по Украине."18 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow", — рассказало оборонное ведомство об украинской атаке.В итоге по Украине был нанесён ответный удар."В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot". Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — указывалось в публикации телеграм-канале ведомства.Российский военкор Александр Коц отметил, что удар по СБУ мог быть ответом на теракт в Москве, в результате которого погиб командующий войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Нанесён ракетный удар по пункту управления СБУ. В ответ на удары западной высокоточкой по Ростовской области, сегодня утром Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой по Украине. Среди целей - пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". А также позиция зенитного ракетного комплекса "Patriot". СБУ под раздачу, видимо, попала в связи с терактом в отношении генерала Кириллова", — указал Коц.Ранее, утром 20 декабря, сообщалось о взрывах в Киеве и окрестностях, в т.ч. по складскому помещению в Борисполе.Обстрелы и налётыУтром 20 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Чёрного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области", – отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно о новом отражённом налёте."Около 09:10 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указывалось в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении девяти гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 8 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 и сброс ВОП с БПЛА. Также сообщалось об ударе по Калининскому району Донецка из РСЗО HIMARS.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 2; Днепряны — 4; Любимовка — 4; Новые Лагеря — 3; Малая Лепетиха — 12; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 9", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Каиры.Утром 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта повреждены 8 автомобилей. Также в одном из зданий повреждены остекление и дверь. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Беломестное, Красный Хутор, Петровка, Таврово, Чайки, Черемошное, Щетиновка и хутору Валковский выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 17 беспилотников, 14 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных домовладения, надворная постройка и 3 автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Байцуры и Цаповка подверглись атакам 4 дронов. Повреждён частный дом."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Долгое, Логачёвка и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы совершены атаки 11 беспилотников, из которых 6 сбиты и 5 посажены. Повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершена атака одного БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Шамино, селу Нижнее Берёзово-Второе, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 13 артснарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 12 из которых сбиты. Повреждены 2 частных дома, 2 надворные постройки и автомобиль", — сообщил Гладков.Кроме того, в Яковлевском муниципальном округе сёла Серетино и Шопино подверглись атакам 2 беспилотников самолётного типа, один из которых сбит. Был повреждён инфраструктурный объект связи.О прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, херсонская область, вячеслав гладков, александр коц, игорь кириллов, сбу, вооруженные силы украины