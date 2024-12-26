"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким - 26.12.2024 Украина.ру
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"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким
"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким - 26.12.2024 Украина.ру
"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким
Используя маневренные группы, ВСУ пытались прорваться вдоль лесополосы в сторону Глубокого, для этого они задействовали несколько наземных "дронов-роботов". Бойцы ВС РФ уничтожили "новинку", теперь ее обломки валяются на дороге. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-26T04:00
2024-12-26T04:00
новости
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геннадий алехин
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север
дроны
беспилотники
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На границе Харьковской и Белгородской областей продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска, сообщил эксперт.Но очередная "перемога" Украины превратилась в фарс. Российские fpv-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге, подчеркнул полковник запаса.Он добавил, что сейчас штурмовики группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки. Под Волчанском не утихают вдоль реки Волчья. 24 декабря штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица, отметил Алехин."Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской [областей]. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html
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новости, россия, украина, волчанск, геннадий алехин, донбасс, север, дроны, беспилотники, белгородская область, харьковская область, курская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Волчанск, Геннадий Алехин, Донбасс, север, дроны, беспилотники, Белгородская область, Харьковская область, Курская область, СВО, детали, Спецоперация

"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким

04:00 26.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Используя маневренные группы, ВСУ пытались прорваться вдоль лесополосы в сторону Глубокого, для этого они задействовали несколько наземных "дронов-роботов". Бойцы ВС РФ уничтожили "новинку", теперь ее обломки валяются на дороге. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе Харьковской и Белгородской областей продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска, сообщил эксперт.
"Используя маневренные группы на пикапах и мотоциклах, пытаясь прорваться в сторону Глубокого вдоль лесополосы, противник задействовал несколько наземных "дронов-роботов". Так, во всяком случае, растрезвонили украинские и западные СМИ", — отметил Алехин.
Но очередная "перемога" Украины превратилась в фарс. Российские fpv-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге, подчеркнул полковник запаса.
Он добавил, что сейчас штурмовики группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки. Под Волчанском не утихают вдоль реки Волчья. 24 декабря штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица, отметил Алехин.
"Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской [областей]. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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