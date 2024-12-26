https://ukraina.ru/20241226/1059935994.html

"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким

"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким - 26.12.2024 Украина.ру

"Обломки валяются на дороге": Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожили "дрон-робот" ВСУ под Глубоким

Используя маневренные группы, ВСУ пытались прорваться вдоль лесополосы в сторону Глубокого, для этого они задействовали несколько наземных "дронов-роботов". Бойцы ВС РФ уничтожили "новинку", теперь ее обломки валяются на дороге. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-26T04:00

2024-12-26T04:00

2024-12-26T04:00

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На границе Харьковской и Белгородской областей продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска, сообщил эксперт.Но очередная "перемога" Украины превратилась в фарс. Российские fpv-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге, подчеркнул полковник запаса.Он добавил, что сейчас штурмовики группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки. Под Волчанском не утихают вдоль реки Волчья. 24 декабря штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица, отметил Алехин."Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской [областей]. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html

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