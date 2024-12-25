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Трамп намерен купить Гренландию - NYP

Трамп намерен купить Гренландию - NYP - 25.12.2024 Украина.ру

Трамп намерен купить Гренландию - NYP

Избранный президент США Дональд Трамп намерен потратить огромные средства на территориальные приобретения. Об этом сообщила газета New York Post.

2024-12-25T11:48

2024-12-25T11:48

2024-12-25T11:48

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Поводом для публикации в американской газете стали заявления избранного президента США, сделанные накануне. Сначала Дональд Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, а затем заявил, что владение и контроль США над Гренландией являются абсолютной необходимостью в целях национальной безопасности и свободы во всем мире."План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории — превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", - констатировало издание.Оно также отметило, что 78-летний Трамп в воскресенье усилил свои усилия по приобретению арктического острова площадью 2,16 млн кв. км. Трамп объявил соучредителя PayPal Кена Ховери своим кандидатом на пост посла США в Дании, которая контролирует эту территорию более 300 лет.Запланированное Трампом приобретение превышает площадь Луизианы. Оно будет более чем в два раза превышать площадь аннексированного Техаса президентом Джеймсом Полком в 1845 году, сказано в публикации.Там также попомнили другие покупки земель, сделанные ранее президентами США. В частности, упомянуто, что президент Вудро Вильсон руководил покупкой 136 квадратных миль Американских Виргинских островов у Дании в 1917 году за 25 миллионов долларов.Оно отметило, что Гренландия является дотационной при богатых недрах. Большинство из 56 000 жителей малонаселенной Гренландии — инуиты, родственные другим коренным народам, проживающим вдоль самой северной границы Канады и Аляски.В самой Гренландии новость о планах Трампа восприняли примерно так же, как и в Панаме.Трамп ещё в 2019 году, будучи президентом, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. Она граничит с североатлантическими судоходными путями. Там размещены важные радиолокационные и метеорологические установки. Однако эта идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками.Тем не менее, отметило издание со ссылкой на свои источники, год спустя - в последний год первого срока Трампа, его помощники в Белом доме и Минфине более подробно рассмотрели сценарий покупки. Они даже определили финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления.Однако что-то пошло не так, и Гренландия осталась в нынешнем статусе.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассматривал эту тему в публикации Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу

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новости, сша, дания, аляска, дональд трамп, джо байден, минфин, белый дом, ес, территория, территориальные уступки, американские виргинские острова