https://ukraina.ru/20241225/1059932880.html
Трамп намерен купить Гренландию - NYP
Трамп намерен купить Гренландию - NYP - 25.12.2024 Украина.ру
Трамп намерен купить Гренландию - NYP
Избранный президент США Дональд Трамп намерен потратить огромные средства на территориальные приобретения. Об этом сообщила газета New York Post.
2024-12-25T11:48
2024-12-25T11:48
2024-12-25T11:48
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Поводом для публикации в американской газете стали заявления избранного президента США, сделанные накануне. Сначала Дональд Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, а затем заявил, что владение и контроль США над Гренландией являются абсолютной необходимостью в целях национальной безопасности и свободы во всем мире."План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории — превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", - констатировало издание.Оно также отметило, что 78-летний Трамп в воскресенье усилил свои усилия по приобретению арктического острова площадью 2,16 млн кв. км. Трамп объявил соучредителя PayPal Кена Ховери своим кандидатом на пост посла США в Дании, которая контролирует эту территорию более 300 лет.Запланированное Трампом приобретение превышает площадь Луизианы. Оно будет более чем в два раза превышать площадь аннексированного Техаса президентом Джеймсом Полком в 1845 году, сказано в публикации.Там также попомнили другие покупки земель, сделанные ранее президентами США. В частности, упомянуто, что президент Вудро Вильсон руководил покупкой 136 квадратных миль Американских Виргинских островов у Дании в 1917 году за 25 миллионов долларов.Оно отметило, что Гренландия является дотационной при богатых недрах. Большинство из 56 000 жителей малонаселенной Гренландии — инуиты, родственные другим коренным народам, проживающим вдоль самой северной границы Канады и Аляски.В самой Гренландии новость о планах Трампа восприняли примерно так же, как и в Панаме.Трамп ещё в 2019 году, будучи президентом, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. Она граничит с североатлантическими судоходными путями. Там размещены важные радиолокационные и метеорологические установки. Однако эта идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками.Тем не менее, отметило издание со ссылкой на свои источники, год спустя - в последний год первого срока Трампа, его помощники в Белом доме и Минфине более подробно рассмотрели сценарий покупки. Они даже определили финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления.Однако что-то пошло не так, и Гренландия осталась в нынешнем статусе.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассматривал эту тему в публикации Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу
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новости, сша, дания, аляска, дональд трамп, джо байден, минфин, белый дом, ес, территория, территориальные уступки, американские виргинские острова
Новости, США, Дания, Аляска, Дональд Трамп, Джо Байден, Минфин, Белый дом, ЕС, территория, территориальные уступки, Американские Виргинские острова
Трамп намерен купить Гренландию - NYP
Избранный президент США Дональд Трамп намерен потратить огромные средства на территориальные приобретения. Об этом сообщила газета New York Post.
Поводом для публикации в американской газете стали заявления избранного президента США, сделанные накануне. Сначала Дональд Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, а затем заявил, что владение и контроль США над Гренландией являются абсолютной необходимостью в целях национальной безопасности и свободы во всем мире.
"План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории — превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", - констатировало издание.
Оно также отметило
, что 78-летний Трамп в воскресенье усилил свои усилия по приобретению арктического острова площадью 2,16 млн кв. км. Трамп объявил соучредителя PayPal Кена Ховери своим кандидатом на пост посла США в Дании
, которая контролирует эту территорию более 300 лет.
Запланированное Трампом приобретение превышает площадь Луизианы. Оно будет более чем в два раза превышать площадь аннексированного Техаса президентом Джеймсом Полком в 1845 году, сказано в публикации.
Там также попомнили другие покупки земель, сделанные ранее президентами США. В частности, упомянуто, что президент Вудро Вильсон руководил покупкой 136 квадратных миль Американских Виргинских островов
у Дании в 1917 году за 25 миллионов долларов.
"Предложенный администрацией Трампа шаг также превзойдет покупку Аляски президентом Эндрю Джонсоном в 1867 году — 591 000 квадратных миль", - констатировало издание.
Оно отметило, что Гренландия является дотационной при богатых недрах. Большинство из 56 000 жителей малонаселенной Гренландии — инуиты, родственные другим коренным народам, проживающим вдоль самой северной границы Канады
и Аляски.
В самой Гренландии новость о планах Трампа восприняли примерно так же, как и в Панаме
.
"Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не продадимся. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", — заявил на днях премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
Трамп ещё в 2019 году, будучи президентом, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. Она граничит с североатлантическими судоходными путями. Там размещены важные радиолокационные и метеорологические установки. Однако эта идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками.
Тем не менее, отметило издание со ссылкой на свои источники, год спустя - в последний год первого срока Трампа, его помощники в Белом доме
и Минфине
более подробно рассмотрели сценарий покупки. Они даже определили финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления.
"Мы быстро продвигались по этим вопросам вплоть до последних дней", — сказал бывший чиновник Минфина Томас Дэнс. - Мы надеялись, что администрация Байдена это подхватит. Мы были готовы что-то сделать".
Однако что-то пошло не так, и Гренландия осталась в нынешнем статусе.