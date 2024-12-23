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"Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе

"Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе - 23.12.2024 Украина.ру

"Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе

Около 70% украинских военных выпивают регулярно, но в небольшом количестве. Остальные не могут без него даже проснуться. Об этом 23 декабря написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на слова командира роты ВСУ

2024-12-23T15:25

2024-12-23T15:25

2024-12-23T15:41

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Он также рассказал, что лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину "во время боя после того, как перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона" и был повален на землю с требованием "успокоиться". Как утверждает издание, была и другая ситуация, когда трое бойцов напились прямо на позиции. "Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем, а после ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали", — отметила "Страна.ua".В конце прошлой недели беженец Александр из села Веселый Гай Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, как пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом.Этот первый раз, когда ВСУ попали в скандалы, связанные с их алкогольным опьянением. Один из таких случаев — Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.Также по теме: Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима

https://ukraina.ru/20241220/1059832571.html

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новости, вооруженные силы украины, всу, пьянство, алкоголь, украина, украинцы