"Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе
15:25 23.12.2024 (обновлено: 15:41 23.12.2024)
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
Около 70% украинских военных выпивают регулярно, но в небольшом количестве. Остальные не могут без него даже проснуться. Об этом 23 декабря написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на слова командира роты ВСУ
"Мне кажется, по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава [ВСУ]. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", — заявил собеседник издания Дмитрий.
Он также рассказал, что лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину "во время боя после того, как перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона" и был повален на землю с требованием "успокоиться". Как утверждает издание, была и другая ситуация, когда трое бойцов напились прямо на позиции.
"Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем, а после ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали", — отметила "Страна.ua".
В конце прошлой недели беженец Александр из села Веселый Гай Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, как пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом.
20 декабря, 13:24"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли селоПьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости
Этот первый раз, когда ВСУ попали в скандалы, связанные с их алкогольным опьянением. Один из таких случаев — Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.
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