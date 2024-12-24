"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции - 24.12.2024 Украина.ру
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"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции
"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции - 24.12.2024 Украина.ру
"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции
Если Украина считала нужным говорить, что скоро она якобы "завоюет Россию вплоть до Камчатки", то она так и говорила. Но никто не задумывался над тем, может ли Украина "завоевать Россию" хотя бы до Ростова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T04:45
2024-12-24T04:45
новости
украина
россия
мариуполь
ростислав ищенко
"азов"
киевский режим
пиар
сво
детали
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По мнению эксперта, все действия киевского режима направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Киев запускает новый пиар-ход, добавил он.Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции, указал политолог.Потом их опять отправляют на фронт, где их снова уничтожают. Получается бесконечная "героическая эпопея", отметил обозреватель. Украинский обыватель даже не успевает подумать, зачем это надо. Он просто смотрит это как сериал, добавил он."На международной арене все то же самое. Если Украина считала нужным говорить, что скоро завоюет Россию вплоть до Камчатки, то она так и говорила. Никто же не задумывался над тем, может ли Украина завоевать Россию хотя бы до Ростова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине* Признан террористической организацией и запрещён в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, мариуполь, ростислав ищенко, "азов", киевский режим, пиар, сво, детали, плен
Новости, Украина, Россия, Мариуполь, Ростислав Ищенко, "Азов", киевский режим, пиар, СВО, детали, плен

"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции

04:45 24.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПрисяга батальона "Азов" в Киеве
Присяга батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Если Украина считала нужным говорить, что скоро она якобы "завоюет Россию вплоть до Камчатки", то она так и говорила. Но никто не задумывался над тем, может ли Украина "завоевать Россию" хотя бы до Ростова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, все действия киевского режима направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Киев запускает новый пиар-ход, добавил он.
Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции, указал политолог.

"То "героические азовцы"* обороняют Мариуполь. То "героические азовцы*" героически сдаются в Мариуполе. Потом "героических азовцев*" героически извлекают из российского плена и везут в Турцию", — подчеркнул Ищенко.

Потом их опять отправляют на фронт, где их снова уничтожают. Получается бесконечная "героическая эпопея", отметил обозреватель. Украинский обыватель даже не успевает подумать, зачем это надо. Он просто смотрит это как сериал, добавил он.
"На международной арене все то же самое. Если Украина считала нужным говорить, что скоро завоюет Россию вплоть до Камчатки, то она так и говорила. Никто же не задумывался над тем, может ли Украина завоевать Россию хотя бы до Ростова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
* Признан террористической организацией и запрещён в России
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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