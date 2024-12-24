"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению обозревателя, вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Работа Москвы направлена на достижение эффективности принимаемых решений, добавил он.
Некоторые решения народу не нравятся. Но и народ резко меняет свое мнение. Правда, не замечает этого и продолжает критиковать власть, отметил политолог.
"Народу вообще угодить нельзя. Поэтому Москва пытается принимать решения, которые пошли бы на пользу государству по принципу "Народу мы это тоже объясним, но мы не будем говорить то, что от нас хотят", — подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход, отметил эксперт.
"Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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