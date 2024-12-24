https://ukraina.ru/20241224/1059884778.html

"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность

"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность - 24.12.2024 Украина.ру

"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность

Вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-24T04:00

2024-12-24T04:00

2024-12-24T04:00

новости

украина

киев

ростислав ищенко

владимир зеленский

пиар

территория

крым

донбасс

сво

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Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что у Украины недостаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.По мнению обозревателя, вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Работа Москвы направлена на достижение эффективности принимаемых решений, добавил он.Некоторые решения народу не нравятся. Но и народ резко меняет свое мнение. Правда, не замечает этого и продолжает критиковать власть, отметил политолог.Он добавил, что действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход, отметил эксперт."Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

https://ukraina.ru/20241223/1059883724.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, пиар, территория, крым, донбасс, сво, детали, спецоперация, россия