"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность - 24.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241224/1059884778.html
"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность
"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность - 24.12.2024 Украина.ру
"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность
Вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T04:00
2024-12-24T04:00
новости
украина
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
пиар
территория
крым
донбасс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034941_0:0:869:489_1920x0_80_0_0_c9c9dc530b77516e479d89bbbea7fe92.jpg
Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что у Украины недостаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.По мнению обозревателя, вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Работа Москвы направлена на достижение эффективности принимаемых решений, добавил он.Некоторые решения народу не нравятся. Но и народ резко меняет свое мнение. Правда, не замечает этого и продолжает критиковать власть, отметил политолог.Он добавил, что действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход, отметил эксперт."Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
https://ukraina.ru/20241223/1059883724.html
украина
киев
крым
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034941_0:0:869:653_1920x0_80_0_0_7d85336895e3a1a5f30d517e6d0bbb12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, пиар, территория, крым, донбасс, сво, детали, спецоперация, россия
Новости, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, пиар, территория, Крым, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация, Россия

"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность

04:00 24.12.2024
 
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что у Украины недостаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.
По мнению обозревателя, вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Работа Москвы направлена на достижение эффективности принимаемых решений, добавил он.
Некоторые решения народу не нравятся. Но и народ резко меняет свое мнение. Правда, не замечает этого и продолжает критиковать власть, отметил политолог.
"Народу вообще угодить нельзя. Поэтому Москва пытается принимать решения, которые пошли бы на пользу государству по принципу "Народу мы это тоже объясним, но мы не будем говорить то, что от нас хотят", — подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что действия Киева нацелены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход, отметил эксперт.
"Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 15:34
Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку РоссииЦель же операции по захвату ГРЭС в Приднестровье лежит на поверхности - это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе. Планы ликвидации ПМР вынашиваются последние 30 лет. Сейчас для них появляются возможности на фоне международной напряженности, острой фазы конфликта на Украине.
 
НовостиУкраинаКиевРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийпиартерриторияКрымДонбассСВОдеталиСпецоперацияРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск
04:58Хроника энергетической войны: Экспансия России в ядерной отрасли и Европа в кольце "газовых врагов"
04:45"Бесконечная героическая эпопея": Ищенко о том, почему вместо военных операций Киев проводит пиар-акции
04:30Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
04:15"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому
04:00"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность
03:45"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины
03:30"Это все из-за беспилотников": эксперт объяснил, почему сейчас легче воевать в городе, а не в поле
03:15Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО
19:30Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
19:26Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России
18:51Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
18:24Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
18:05Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине
18:00Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
18:00"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева
17:58Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде
17:41Эти грязи боятся: Украина получила новую партию "пятнистых" танков, но есть нюанс
17:38Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
17:37Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
Лента новостейМолния