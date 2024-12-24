https://ukraina.ru/20241224/1059873954.html

Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО

Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО - 24.12.2024 Украина.ру

Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО

Когда кто-то говорит, что войска завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук

2024-12-24T03:15

2024-12-24T03:15

2024-12-24T03:15

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днепропетровск

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По словам эксперта, для успешного наступления ВС РФ необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.Для перехода на стратегический уровень, ВС РФ нужно перехватить инициативу, обеспечить выполнение тактических задач, перевести тактические успехи на оперативный уровень, а потом сконцентрировать силы и достичь стратегического результата, сообщил полковник запаса.Стратегический результат – это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские войска замыкают локальные котлы и берут небольшие населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи, указал он."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059863563.html

россия

одесса

покровск/красноармейск

днепропетровск

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