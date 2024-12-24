Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО - 24.12.2024 Украина.ру
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Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО
Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО - 24.12.2024 Украина.ру
Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО
Когда кто-то говорит, что войска завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T03:15
2024-12-24T03:15
новости
россия
одесса
юрий кнутов
андрей пинчук
покровск/красноармейск
днепропетровск
наступление
сво
детали
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По словам эксперта, для успешного наступления ВС РФ необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.Для перехода на стратегический уровень, ВС РФ нужно перехватить инициативу, обеспечить выполнение тактических задач, перевести тактические успехи на оперативный уровень, а потом сконцентрировать силы и достичь стратегического результата, сообщил полковник запаса.Стратегический результат – это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские войска замыкают локальные котлы и берут небольшие населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи, указал он."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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россия
одесса
покровск/красноармейск
днепропетровск
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Новости
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новости, россия, одесса, юрий кнутов, андрей пинчук, покровск/красноармейск, днепропетровск, наступление, сво, детали, вс рф, спецоперация
Новости, Россия, Одесса, Юрий Кнутов, Андрей Пинчук, Покровск/Красноармейск, Днепропетровск, наступление, СВО, детали, ВС РФ, Спецоперация

Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО

03:15 24.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Когда кто-то говорит, что войска завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
По словам эксперта, для успешного наступления ВС РФ необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
"Я рад, что мы продвигаемся. Но когда кто-то говорит, что мы завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический", — отметил Пинчук.
Для перехода на стратегический уровень, ВС РФ нужно перехватить инициативу, обеспечить выполнение тактических задач, перевести тактические успехи на оперативный уровень, а потом сконцентрировать силы и достичь стратегического результата, сообщил полковник запаса.
Стратегический результат – это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские войска замыкают локальные котлы и берут небольшие населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи, указал он.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Замполит украинского добровольческого отряда Жак
Вчера, 03:37
Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подпольеО предчувствии гражданской войны, участии в Донбасском ополчении и работе главой Новосветской администрации в ДНР, а также о том, как Киевский режим ломает пророссийски настроенных людей и почему там нет пророссийского подполья, журналисту издания "Украина.ру" рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Жак".
 
НовостиРоссияОдессаЮрий КнутовАндрей ПинчукПокровск/КрасноармейскДнепропетровскнаступлениеСВОдеталиВС РФСпецоперация
 
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