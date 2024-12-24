Стратегический результат – это выход к Одессе: Пинчук объяснил, чем отличаются уровни задач в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Когда кто-то говорит, что войска завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
По словам эксперта, для успешного наступления ВС РФ необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
"Я рад, что мы продвигаемся. Но когда кто-то говорит, что мы завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический", — отметил Пинчук.
Для перехода на стратегический уровень, ВС РФ нужно перехватить инициативу, обеспечить выполнение тактических задач, перевести тактические успехи на оперативный уровень, а потом сконцентрировать силы и достичь стратегического результата, сообщил полковник запаса.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Вчера, 03:37Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подпольеО предчувствии гражданской войны, участии в Донбасском ополчении и работе главой Новосветской администрации в ДНР, а также о том, как Киевский режим ломает пророссийски настроенных людей и почему там нет пророссийского подполья, журналисту издания "Украина.ру" рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Жак".