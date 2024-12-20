https://ukraina.ru/20241220/1059844481.html

Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов

Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов - 20.12.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов

Все цели, которые выбирает Минобороны для ответных ударов по Украине, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Последняя атака должна была показать, что мы безразлично не относимся к терактам и диверсиям в отношении нашей страны.

2024-12-20T19:04

2024-12-20T19:04

2024-12-20T19:04

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.- Юрий Альбертович, насколько важное место занимает это предприятие в системе обслуживания военных заказов для ВСУ и какие критические повреждения могло получить?- Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Последняя атака должна была показать, что мы безразлично не относимся к терактам и диверсиям в отношении нашей страны.Цели выбираются тщательно. Если мы работали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя". На них стоят чешские двигатели, комбинированные системы наведения, американская GPS. Корпус "Паляницы" из композитных материалов, которые поступают из-за рубежа.Цель этих двух беспилотников перегрузить нашу ПВО. То есть идет массированная атака этими БПЛА, после того, как дивизионные батареи ПВО истратили ракеты, идут уже ракеты Storm Shadow, Scalpили ATACMS. Не сомневаюсь, что предприятие "Луч" получило серьезные повреждения.Почему бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы? Эти предприятия создавались на случай атомной войны. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные производства.Предприятие на Украине открывает и Rheinmetall, который будет заниматься ремонтом танков и бронетехники. Еще два завода они собираются открыть. В том числе и для того, чтобы собирать БМП Lynx ("Рысь"). Эти машины уже собирают в Венгрии. У меня даже возникло подозрение, не собираются ли они их из Венгрии возить на Украину, а при этом рассказывать, что производят их в Киеве. Но вероятнее всего это производство будет идти в Закарпатье.Если речь идет о бронетехнике, то это в основном сборка из готовых комплектов, которые будут приходить на Украину. А фюзеляжи для БПЛА на Украине научились делать сами.- Украинская сторона в своей привычной манере сообщила, что все ракеты, летевшие на Киев, были сбиты, а все повреждения вызваны упавшими обломками, хотя ранее сообщалось о громких взрывах в столице Украины. А кто главный противник наших ракет в украинской системе ПВО и ПРО?- Президент Путин открыто сказал в интервью Павлу Зарубину о том, что ПВО Киева достаточно плотная. Это говорит о том, что там есть и комплексы Patriot, Iris-T, NASAMS. То есть это многоступенчатая ПВО. Но то, что касается ракет "Искандер", квазибаллистических, а не крылатых, то натовские комплексы по ней не отработают. Поэтому удар "Искандерами" гарантированно уничтожил объекты, которые должен был поразить.- Немецкий аналитик Рёпке утверждает, что из-за нехватки живой силы, ВСУ пришлось оставить город почти без разрушений. Многоэтажные дома почти не пострадали, и у российских солдат есть относительно безопасные укрытия. Бои сейчас идут на западной окраине города, противник еще пока сохраняет присутствие в Кураховской ТЭС. Кроме того, накануне наши войска освободили Успеновку. Как вы считаете, будет ли Кураховский котел?- Наши войска подошли к дороге, которая ведет на запад из города. До физического окружения Курахово осталось немного. А огневое окружение уже существует. Украинским войскам уже некуда деваться. Оттуда успели вывести наиболее подготовленные части и отправили их в Покровск. А в Курахово оставили тероборону, или то, что они называют "мясо", мобилизованных, чтобы они оттягивали на себя силы. город контролируется нами на две трети.Поэтому задача – предложить им сдаться. Если откажутся, по кусочку будем откусывать и уничтожать.Под угрозой сдачи находятся несколько городов. Это Курахово, Покровск, Мирноград (Димитров), Часов Яр. А Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до окраин Покровска осталось около двух километров, хотя наши ДРГ туда уже заходили. До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса. Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Это ударит по украинскому бюджету, или придется останавливать металлургическое производство.Но самое главное, что от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в херсонскую и Запорожскую области. И от Покровска можно двигаться на Днепр. Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление.Поэтому Покровск это ключевой пункт, туда стягиваются резервы з Харьковской области и даже из Курской. Потерю Покровска можно даже сравнить с потерей Сталинграда для немцев в 1943 году. Депутат Рады Марьяна Безуглая писала, что есть целые участки обороны, где нет солдат ВСУ, поэтому многое будет зависеть от стремительности нашего наступления.Наши войска идут южнее и двигаются на северо-запад, то есть они обходят Покровск с тыла, чтобы перерезать трассу М30. Если собрать достаточно сил и оттуда начать наступление, то серьезной обороны у противника там нет.- Есть мнение, что после падения режима Асада в Сирии в распоряжении мятежников окажутся значительные запасы советского оружия, в том числе МиГ-29, которые будут переданы Украине. Обоснованы ли эти опасения?- Нет, потому что Израиль сообщил о том, что примерно 80% комплексов ПВО и авиации сирийской армии выведено из строя его бомбардировками. Думаю, Израиль доведет эту цифру до 100 процентов.Также о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел

https://ukraina.ru/20241220/1059823299.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, киев, россия, юрий кнутов, владимир путин, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру