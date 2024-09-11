Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией - 11.09.2024 Украина.ру
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Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией
Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией - 11.09.2024 Украина.ру
Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией
Киевский режим создал "зеркало" сайта курской ТРК "Сейм", чтобы запугать местное население сообщением о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию
2024-09-11T11:37
2024-09-11T11:37
новости
киев
курская область
исландия
алексей смирнов (губернатор)
украина
фейк
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Настоящий сайт "Сейма" располагается по адресу https://seyminfo.ru, а фейковый - https://seyminfo.org. Настоящий сайт работает штатно, а поддельный демонстрирует читателям вот это:В тексте "новости" фейкового сайта говорится, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы планирует провести в регионе мобилизацию "в связи с наступлением Вооруженных сил Украины". Уточняется, что всех мужчин до 65 лет обязуют обновить данные в военкоматах, а предприятия обяжут составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. И все это, утверждает фейковая публикация, произойдет 20-27 сентября.Также в сообщении утверждается, что глава региона якобы уже разработал соответствующий документ, причем "вероломно" сделал это после своей победы на выборах.Фейковый сайт был зарегистрирован 6 сентября в Исландии с помощью регистратора namecheap, который даже не принимает рубли для оплаты услуг. Доменное имя оплачено на один год.
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новости, киев, курская область, исландия, алексей смирнов (губернатор), украина, фейк
Новости, Киев, Курская область, Исландия, Алексей Смирнов (губернатор), Украина, фейк

Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией

11:37 11.09.2024
 
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Киевский режим создал "зеркало" сайта курской ТРК "Сейм", чтобы запугать местное население сообщением о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию
Настоящий сайт "Сейма" располагается по адресу https://seyminfo.ru, а фейковый - https://seyminfo.org. Настоящий сайт работает штатно, а поддельный демонстрирует читателям вот это:
В тексте "новости" фейкового сайта говорится, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы планирует провести в регионе мобилизацию "в связи с наступлением Вооруженных сил Украины".
Уточняется, что всех мужчин до 65 лет обязуют обновить данные в военкоматах, а предприятия обяжут составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. И все это, утверждает фейковая публикация, произойдет 20-27 сентября.
Также в сообщении утверждается, что глава региона якобы уже разработал соответствующий документ, причем "вероломно" сделал это после своей победы на выборах.
Фейковый сайт был зарегистрирован 6 сентября в Исландии с помощью регистратора namecheap, который даже не принимает рубли для оплаты услуг. Доменное имя оплачено на один год.
Екатерина Мизулина интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта 2022, 00:55
Екатерина Мизулина о том, как соцсети превратились в орудие совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, ненависти, экстремизмаРоссии необходимо создавать новые самостоятельные площадки, развивать цифровой суверенитет и технологическую независимость, чтобы ситуация, когда страну могут отрезать от привычных технологических возможностей, не могла повториться
 
НовостиКиевКурская областьИсландияАлексей Смирнов (губернатор)Украинафейк
 
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