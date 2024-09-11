Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией
Киевский режим создал "зеркало" сайта курской ТРК "Сейм", чтобы запугать местное население сообщением о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию
Настоящий сайт "Сейма" располагается по адресу https://seyminfo.ru, а фейковый - https://seyminfo.org. Настоящий сайт работает штатно, а поддельный демонстрирует читателям вот это:
В тексте "новости" фейкового сайта говорится, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы планирует провести в регионе мобилизацию "в связи с наступлением Вооруженных сил Украины".
Уточняется, что всех мужчин до 65 лет обязуют обновить данные в военкоматах, а предприятия обяжут составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. И все это, утверждает фейковая публикация, произойдет 20-27 сентября.
Также в сообщении утверждается, что глава региона якобы уже разработал соответствующий документ, причем "вероломно" сделал это после своей победы на выборах.
Фейковый сайт был зарегистрирован 6 сентября в Исландии с помощью регистратора namecheap, который даже не принимает рубли для оплаты услуг. Доменное имя оплачено на один год.
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