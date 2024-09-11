https://ukraina.ru/20240911/1057371030.html

Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией

Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией - 11.09.2024 Украина.ру

Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией

Киевский режим создал "зеркало" сайта курской ТРК "Сейм", чтобы запугать местное население сообщением о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию

2024-09-11T11:37

2024-09-11T11:37

2024-09-11T11:37

новости

киев

курская область

исландия

алексей смирнов (губернатор)

украина

фейк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:278:3044:1990_1920x0_80_0_0_6a4f9d4d7c2b0d2f267aa3f430ce50ef.jpg

Настоящий сайт "Сейма" располагается по адресу https://seyminfo.ru, а фейковый - https://seyminfo.org. Настоящий сайт работает штатно, а поддельный демонстрирует читателям вот это:В тексте "новости" фейкового сайта говорится, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы планирует провести в регионе мобилизацию "в связи с наступлением Вооруженных сил Украины". Уточняется, что всех мужчин до 65 лет обязуют обновить данные в военкоматах, а предприятия обяжут составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. И все это, утверждает фейковая публикация, произойдет 20-27 сентября.Также в сообщении утверждается, что глава региона якобы уже разработал соответствующий документ, причем "вероломно" сделал это после своей победы на выборах.Фейковый сайт был зарегистрирован 6 сентября в Исландии с помощью регистратора namecheap, который даже не принимает рубли для оплаты услуг. Доменное имя оплачено на один год.

https://ukraina.ru/20220323/1033589876.html

киев

курская область

исландия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, курская область, исландия, алексей смирнов (губернатор), украина, фейк