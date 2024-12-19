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"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства

"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства - 19.12.2024 Украина.ру

"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про эффективность работы Правительства РФ в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T12:55

2024-12-19T12:55

2024-12-19T12:55

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прямая линия с владимиром путиным

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Также заявления российского лидера: Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце"

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2024

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