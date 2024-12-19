"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства - 19.12.2024 Украина.ру
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"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства
"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства - 19.12.2024 Украина.ру
"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про эффективность работы Правительства РФ в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T12:55
2024-12-19T12:55
новости
россия
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
москва
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Также заявления российского лидера: Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце"
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новости, россия, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, москва
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, Москва

"Работает вполне удовлетворительно": президент России отозвался о работе Правительства

12:55 19.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про эффективность работы Правительства РФ в рамках "Прямой линии-2024"
"Правительство РФ работает эффективно и вполне удовлетворительно, [оно] думает о будущем", — заявил Путин.
Также заявления российского лидера: Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце"
 
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