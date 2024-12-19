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Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России - 19.12.2024 Украина.ру
Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
Происходящее в Сирии не является поражением России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T14:06
2024-12-19T14:06
2024-12-19T14:23
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Также корреспондент из США спросил Путина, сможет ли тот попросить сирийского президента Башара Асада предоставить информацию о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе. В ответ президент России пообещал, что обязательно задаст этот вопрос Асаду, но признался, что ещё не встречался с ним после того, как сирийский лидер приехал в Москву.Другие темы на "Прямой линии" с Путиным: "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал об украинской проблеме
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новости, россия, сирия, владимир путин, башар асад, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
14:06 19.12.2024 (обновлено: 14:23 19.12.2024)
Происходящее в Сирии не является поражением России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"