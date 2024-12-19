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Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце"

Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце" - 19.12.2024 Украина.ру

Путин: "Суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце"

Суверенитет позволяет не только сохранять государственность, но и обеспечивать экономический рост. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T12:28

2024-12-19T12:28

2024-12-19T12:28

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Рассказывая о состоянии суверенитета в ЕС, президент России отметил: за послевоенные годы у немцев вытравили это чувствоЕвропейцы, по мнению Путина – это , прежде всего, итальянцы, французы и другие национальности.Экономический рост тоже обеспечен ростом суверенитета, убеждён российский лидер. В качестве примера он привёл экономический рост в России, который по итогам 2024 года составит около 4% при нулевом в Германии и"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект."Хороший помощник появился в этом году. Мы надеемся, что он будет совершенствоваться. Но еще раз повторю: это помощник, работу делают люди, а итоги года подводит президент, а не искусственный интеллект", - сказал присутствующий в зале мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Также в новостях: Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций

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новости, россия, германия, владимир путин, ес, европа, суверенитет, национальные интересы, национальная безопасность