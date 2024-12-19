https://ukraina.ru/20241219/1059805052.html

Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян

Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян - 19.12.2024 Украина.ру

Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян

В ходе "Прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему телефонного мошенничества, констатировав, что таким способом злоумышленники выманили у россиян уже более 250 миллиардов рублей

2024-12-19T14:45

2024-12-19T14:45

2024-12-19T14:45

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Он добавил, что банки бездумно выдают кредиты, ничего не проверяя, при этом делают это моментально. По мнению главы государства, лучше было бы, если бы на выдачу суммы в отрезке от 50 до 200 тысяч, представители банков тратили хотя бы пару часов на проверку, а если кредит превышает 200 тысяч, этот срок растягивался бы до нескольких дней.

https://ukraina.ru/20241219/1059804575.html

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