Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян
Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян - 19.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян
В ходе "Прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему телефонного мошенничества, констатировав, что таким способом злоумышленники выманили у россиян уже более 250 миллиардов рублей
2024-12-19T14:45
2024-12-19T14:45
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владимир путин
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прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Он добавил, что банки бездумно выдают кредиты, ничего не проверяя, при этом делают это моментально. По мнению главы государства, лучше было бы, если бы на выдачу суммы в отрезке от 50 до 200 тысяч, представители банков тратили хотя бы пару часов на проверку, а если кредит превышает 200 тысяч, этот срок растягивался бы до нескольких дней.
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новости, россия, украина, владимир путин, госдума, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Госдума, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян

14:45 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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В ходе "Прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему телефонного мошенничества, констатировав, что таким способом злоумышленники выманили у россиян уже более 250 миллиардов рублей
"У меня нет знакомых, которые пострадали от мошенников. Но у меня есть люди, которые рассказывали, что им звонили. По всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины - а там эта мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики - выманили более 250 миллиардов рублей. То что происходит сейчас, вызывает большую тревогу. Объемы этого жульничества зашкаливают", - заявил Путин.
Он добавил, что банки бездумно выдают кредиты, ничего не проверяя, при этом делают это моментально. По мнению главы государства, лучше было бы, если бы на выдачу суммы в отрезке от 50 до 200 тысяч, представители банков тратили хотя бы пару часов на проверку, а если кредит превышает 200 тысяч, этот срок растягивался бы до нескольких дней.
"Эти вопросы обсуждаются в ЦБ и Госдуме. Есть предложения предусмотреть уголовную ответственность для людей, которые помогают мошенникам - через счета которых они выводят себе деньги", - резюмировал президент России.
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
14:36
Путин ответил на мигрантский вопросВопрос миграции в России "очень чувствительный и острый", отметил во время "Прямой линии-2024" президент страны Владимир Путин. И эта проблема должна решаться с двух сторон: экономической и правоохранительной
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинГосдумаПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
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