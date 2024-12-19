Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян
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В ходе "Прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему телефонного мошенничества, констатировав, что таким способом злоумышленники выманили у россиян уже более 250 миллиардов рублей
"У меня нет знакомых, которые пострадали от мошенников. Но у меня есть люди, которые рассказывали, что им звонили. По всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины - а там эта мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики - выманили более 250 миллиардов рублей. То что происходит сейчас, вызывает большую тревогу. Объемы этого жульничества зашкаливают", - заявил Путин.
Он добавил, что банки бездумно выдают кредиты, ничего не проверяя, при этом делают это моментально. По мнению главы государства, лучше было бы, если бы на выдачу суммы в отрезке от 50 до 200 тысяч, представители банков тратили хотя бы пару часов на проверку, а если кредит превышает 200 тысяч, этот срок растягивался бы до нескольких дней.
"Эти вопросы обсуждаются в ЦБ и Госдуме. Есть предложения предусмотреть уголовную ответственность для людей, которые помогают мошенникам - через счета которых они выводят себе деньги", - резюмировал президент России.